En plena burbuja de las puntocom, cuando Bill Gates afirmaba que “si tu empresa no está en internet, tu empresa no existe”, Imtiaz Mohammady visualizó el potencial de un mercado al fundar Nisum, una compañía centrada en soluciones tecnológicas.
La revolución de los robots humanoides está dejando de ser una idea futurista para convertirse en una realidad dentro de las industrias. Lo que antes parecía ciencia ficción ahora comienza a integrarse en las líneas de producción.
La actriz virtual Tilly Norwood podría ser solo el principio. Eline Van der Velden, su creadora, confirmó que ya trabajan en 40 actores y actrices generados con IA, en un proyecto que busca combinar tecnología y humanidad en la producción cinematográfica.