Medellín redefine su ecosistema emprendedor con foco en talento, capital e innovación aplicada

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Medellín fortalece su proyección internacional, integrándose a redes globales de innovación y GovTech que validan su capacidad para escalar soluciones desde lo local.

La innovación con impacto social gana protagonismo, integrando ciencia y tecnología para resolver problemáticas locales en comunas y territorios.

La ciudad de Medellín, Colombia, cerró el año como el ecosistema de startups de mayor crecimiento en Sudamérica, algo que ha conseguido durante los últimos dos años, con un aumento superior al 41%, y el de expansión más rápida en Colombia en 2025.

Gran parte de este éxito proviene de la corporación pública Ruta N, fundada en 2009 con el objetivo de generar condiciones que favorezcan los negocios y el emprendimiento local.

El balance de gestión 2025 de Ruta N confirma una evolución clave en el modelo de innovación de Medellín: menos énfasis en infraestructura y más foco en talento, emprendimiento tecnológico e impacto social.

La entidad cerró el año con resultados que la consolidan como uno de los principales articuladores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, en un contexto en el que la ciudad busca posicionarse como hub regional de startups y soluciones deep tech.

Relacionado: Cómo las empresas de América Latina pueden aprovechar la IA para crecer

Talento digital como ventaja competitiva

Uno de los pilares del año fue la formación de talento digital, un activo crítico para la competitividad emprendedora. A través de alianzas con Google y Platzi, Ruta N facilitó más de 16,000 licencias gratuitas de formación en áreas como inteligencia artificial (IA), computación en la nube, marketing digital y desarrollo web. La estrategia apunta a cerrar brechas de habilidades en una región donde el crecimiento del sector tecnológico depende cada vez más de la disponibilidad de talento local.

Este enfoque también se trasladó a la educación media. En conjunto con la Secretaría de Educación de Medellín, más de 1,000 estudiantes de colegios públicos recibieron formación en desarrollo web, chatbots y análisis de datos, una señal de que la apuesta por el emprendimiento tecnológico empieza a bajar de nivel y a integrarse desde etapas tempranas del sistema educativo.

Más allá de la formación, Ruta N reforzó su rol como catalizador de capital y conexiones para startups. A través de Medellín Venture Capital, la entidad formó a 150 nuevos inversionistas con el objetivo de dinamizar el flujo de inversión en proyectos de base tecnológica. En paralelo, programas como StartIA superaron los 1,000 actores vinculados, reflejando el creciente interés por soluciones basadas en IA dentro del ecosistema local.

La estrategia institucional también incorporó un giro social más marcado. Según explicó Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, el trabajo con comunidades y territorios se convirtió en un eje central del año, buscando que la ciencia y la tecnología se traduzcan en soluciones concretas para problemáticas locales. Esta visión se materializó en programas orientados a retos de ciudad y en la identificación de proyectos con potencial de impacto en comunas y corregimientos.

Relacionado: Hacia una IA inclusiva: el camino de startups y PyMEs en Colombia

Capital, impacto y proyección internacional

En términos de inversión, Ruta N destinó más de $21,000 millones de pesos colombianos a la estrategia FutuMed, enfocada en investigación aplicada y soluciones tecnológicas. Los recursos se canalizaron a través de tres mecanismos: fomento a la investigación científica, soluciones a desafíos urbanos y esquemas de pago por resultados. En este último, se seleccionaron seis proyectos en sectores como salud, agrotech y GovTech, áreas que hoy concentran buena parte del interés emprendedor y de inversión pública.

La proyección internacional fue otro de los frentes estratégicos. Medellín fortaleció su posicionamiento global gracias a alianzas con ecosistemas de innovación en Berlín, Kiev y Malasia, impulsadas desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial.

Además, la ciudad se integró a la comunidad GovTech del Foro Económico Mundial y fue seleccionada para el programa Pioneer Places, un reconocimiento que valida su capacidad para escalar soluciones tecnológicas desde lo local.

El balance de 2025 deja claro que el rol de la entidad ya no se limita a ser un centro físico de innovación, sino una plataforma estratégica para conectar talento, capital y tecnología en una ciudad que busca competir en la economía digital global.

Relacionado: La adopción de IA en América Latina: entre el potencial y los desafíos prácticos