Sin embargo, fallan porque crean automatizaciones que requieren revisión, retroalimentación y aprobación, lo que termina generándoles más trabajo.



Para lograr una automatización genuina e intencional, los líderes deben seguir un marco de cinco pasos que incluye identificar qué es lo más importante, diseñar roles antes que reglas y documentar procesos antes de delegar.

Todos hemos escuchado las promesas de que la inteligencia artificial (IA) puede revolucionar el emprendimiento gracias a una productividad 24/7, una escalabilidad sin esfuerzo y negocios que prácticamente se gestionan solos. Para algunos dueños de empresas, esas promesas sí se han traducido en ahorros reales de tiempo y reducción de costos. Por eso, casi el 80% de las empresas ha adoptado algún tipo de IA. El problema es que muchos fundadores que compraron el sueño de la IA hoy se sienten abrumados por notificaciones interminables, paneles de control y datos generados por los propios modelos de IA.

La tendencia más reciente, la llamada IA agéntica (Agentic AI), está empeorando todavía más esta situación. El fondo del problema es que muchos emprendedores han caído en la ilusión de la automatización. Creyeron que comprar las herramientas adecuadas, construir flujos de trabajo y asignar tareas a agentes de IA sería equivalente a la delegación tradicional. Cuando se delega en una persona, se establece un estándar y luego se da un paso atrás.

Por qué delegar en la IA no es lo mismo que soltar el control

Aquí es donde muchos emprendedores fallan al trabajar con agentes de IA. Construyen automatizaciones que requieren revisión, retroalimentación y aprobación constantes. Al automatizar sin soltar el control, los emprendedores reducen su rol a poco más que el de un tramitador digital, creándose trabajo adicional que un equipo humano habría resuelto de forma autónoma.

Este escenario es real para muchos emprendedores. Uno de mis clientes —llamémosle “Tom”— estaba orgullosísimo del esfuerzo que había invertido en usar IA para automatizar distintas partes de su agencia de marketing digital. No dudó ni un segundo en adoptar las herramientas y sistemas de IA más recientes. En poco tiempo, había automatizado todos los aspectos del negocio: aprobaciones de contenido, facturación, formularios de onboarding… o eso creía.

Un mes después, estaba agotado. Sus clientes estaban confundidos y su equipo, frustrado. Resultó que cada automatización seguía requiriendo su supervisión, porque no había capacitado a nadie para tomar decisiones sin él. A pesar de sus intentos por ser un emprendedor tecnológicamente avanzado, Tom terminó convirtiéndose en el mayor cuello de botella del negocio.

Para cualquier emprendedor, esto es el equivalente moderno de una tortura medieval. La lección es clara: la IA no sustituye la necesidad de liderazgo dentro de la empresa. Si esto te resulta familiar, es fundamental replantear la forma en que ejerces el liderazgo sobre tu nuevo ejército de trabajadores digitales.

Las 3 pruebas de la madurez del liderazgo

El éxito con la IA no se mide por la cantidad de automatizaciones que hayas implementado. El verdadero apalancamiento de la IA se mide por el número de tareas de alto valor que pueden ejecutarse sin supervisión del dueño del negocio. Para pasar de una supervisión acelerada a una automatización genuina, tu estilo de liderazgo debe superar tres pruebas clave.

La primera es la prueba de decisión. Pregúntate si otra persona puede tomar una decisión sin ti. Si la respuesta es no, lo único que has hecho es externalizar una parte de la tarea. Es fundamental contar con Procedimientos Operativos Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) que la IA pueda seguir. Si no puedes documentar claramente el proceso, no está listo para automatizarse y corres el riesgo de que el flujo de trabajo requiera dirección constante.

La segunda es la prueba de propiedad. Si algo sale mal, ¿quién es responsable de solucionarlo? Si la respuesta eres tú, tu automatización necesita ajustes. Un liderazgo maduro establece protocolos para gestionar excepciones y mitigar fallos. En lugar de hacer que la IA acuda a ti cada vez que encuentra una excepción, proporciónale instrucciones sobre acciones secundarias para evitar escalaciones innecesarias.

La tercera es la prueba de visibilidad. Esta prueba ayuda a entender si los resultados de tu modelo de IA respaldan un liderazgo maduro. Recibir notificaciones por cada acción que realiza tu agente de IA solo genera ruido y distracción. Mejor concéntrate en sistemas que te permitan comprender los resultados de esos flujos de trabajo.

El marco de 5 pasos para una automatización intencional

Como puedes ver, la automatización disfrazada de eficiencia puede dejar al descubierto grietas en tu estilo de liderazgo y en tus procesos. Si estás batallando con una IA y automatizaciones que, en lugar de facilitarte la vida como emprendedor, la complican, este es un excelente punto de partida.

Una vez que pongas en orden tu liderazgo, estarás listo para pasar de una automatización improvisada a un enfoque mucho más estratégico e intencional.

Paso 1: Identifica lo que más importa. Es fundamental enfocar tu energía donde realmente genera impacto. Revisa tus procesos para detectar cuellos de botella y decisiones o tareas repetitivas que no requieren tu intervención.

Paso 2: Diseña roles antes que reglas. Define en qué puntos de tus procesos necesitas responsabilidad humana. Estas serán actividades que exigen cualidades como empatía, pensamiento creativo y estrategia de alto nivel. Una vez definidos los roles, puedes construir automatizaciones que los respalden.

Paso 3: Documenta antes de delegar. Tanto las personas como las máquinas necesitan instrucciones claras. Asegúrate de documentar procesos, procedimientos y SOP antes de delegarlos o automatizarlos.

Paso 4: Automatiza lo aburrido y eleva lo brillante. El objetivo principal de la automatización es liberar tu tiempo para la creación, la estrategia y la construcción de relaciones. Evidentemente, no todo debe automatizarse. Concéntrate en automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas, y delega las actividades más complejas a tu equipo.

Paso 5: Mide resultados, no esfuerzos. Demasiados emprendedores se enfocan en lo que su equipo y sus agentes de IA están haciendo, en lugar de centrarse en lo que están logrando. La automatización intencional exige poner el foco en los resultados para asegurar que los procesos funcionan de manera efectiva o identificar dónde pueden mejorarse. No lograrás una automatización perfecta a la primera: el éxito requiere un proceso iterativo de ajuste y refinamiento.

Los agentes de IA y la automatización pueden cumplir exactamente lo que prometen, pero para lograrlo se necesita el liderazgo y el enfoque adecuados. En el caso de Tom, sus intenciones con la IA eran las correctas, pero su aproximación no lo fue. Con el tiempo, lo ayudé a reconstruir su sistema desde cero, con un enfoque en una automatización intencional y estratégica. ¿El resultado? Hoy su agencia funciona como una máquina bien aceitada. Piensa en tu rol como el de un director de orquesta: cada automatización, cada proceso y cada persona es un instrumento único y valioso. Tu trabajo consiste en escribir la partitura, marcar el tempo y luego dar un paso atrás para dejar que la música fluya.