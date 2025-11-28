Por qué todas las empresas necesitarán un especialista en IA para 2026 — y qué pasa si no lo contratas

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Todas las empresas necesitarán un especialista en inteligencia artificial (IA) para 2026. No eventualmente. No en cinco años. Para 2026.

Si eso suena atrevido, observa lo que está ocurriendo en tu propio negocio. Tus equipos ya están usando herramientas de IA todos los días. El verdadero problema es si las gestionas estratégicamente o permites que operen solas, sin ninguna gobernanza. Las empresas que no tengan a alguien gestionando intencionalmente esta transición se quedarán atrás rápidamente.

Qué es realmente un especialista en IA

Cuando digo “especialista en IA”, no me refiero a un programador con sudadera o a alguien que solo es bueno escribiendo prompts. Me refiero a alguien que conecta los problemas del negocio con soluciones de inteligencia artificial: alguien que identifica dónde la automatización aporta valor, la integra de forma segura con tus datos y ayuda a tu equipo a usarla todos los días. El rol es parte estratega, parte tecnólogo y parte maestro.

En DOXA Talent®, aprendimos esto por las malas. Empezamos experimentando con herramientas de IA por diversión, probando cosas y jugando en los márgenes, pero cuando esos experimentos comenzaron a tocar procesos reales del negocio —como el seguimiento de ingresos, el análisis de clientes y los reportes internos— nos topamos con una pared.

Usar las herramientas resultó ser la parte fácil. Escalar su impacto de forma segura fue donde todo se complicó, así que creamos DOXA Labs®, una función dedicada a explorar, probar y operacionalizar la inteligencia artificial en toda la empresa, en lugar de simplemente jugar con ella en las orillas de la organización. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no podíamos seguir tratándolo como un proyecto secundario.

Por qué 2026 es el punto de inflexión

Quizá te preguntes por qué específicamente 2026, y la razón es sólida. Las grandes plataformas que todos usamos —Microsoft, Google, AWS— están integrando la IA directamente en sus ecosistemas en este momento. Para 2026, ya estará completamente incorporada.

Súmale las nuevas regulaciones y estándares que entrarán en vigor alrededor de esa fecha, y tendrás la tormenta perfecta de accesibilidad y responsabilidad. Las empresas que todavía “no se han puesto al día” no solo estarán rezagadas, sino que estarán apostando con el futuro de toda su organización.

Qué ocurre realmente si esperas

Esperar te cuesta en dos frentes, y ambos importan. En el lado de la productividad, los competidores que ya hayan integrado la IA en sus flujos de trabajo simplemente avanzarán más rápido, más barato y de manera más inteligente. Automatizarán el trabajo tedioso, tomarán mejores decisiones respaldadas por mejores datos e innovarán mientras tú sigues en reuniones discutiendo si vale la pena aprender IA. Esa brecha se amplifica con el tiempo.

El riesgo es donde se vuelve realmente peligroso. Una IA sin gobernanza se convierte en una responsabilidad, porque cuando nadie la gestiona, o lo bloqueas todo y no obtienes nada, o lo abres y arriesgas exponer datos sensibles. Un especialista en IA te ayuda a navegar ese punto medio, asegurando que obtengas los beneficios sin el colapso. Las empresas que ignoren ese rol empezarán a perder terreno silenciosamente al principio, y luego, de repente, todo de golpe.

Las responsabilidades centrales

Un especialista en IA actúa como un puente entre la estrategia y la ejecución, identificando los casos de uso correctos, conectando sistemas y asegurando que las herramientas de IA produzcan resultados en lugar de ruido. Necesita entender lógica de negocio, estructura de datos y gestión del cambio porque, más allá de desplegar tecnología, esta persona ayudará a transformar cómo trabaja la gente de manera fundamental

Hace que la IA se vuelva parte del ADN de tu empresa mediante experimentación responsable, medición y enseñando a otros a aprovecharla todos los días

¿A quién deberías contratar?

Busca a alguien que realmente haya lanzado automatizaciones reales o asistentes de IA dentro de una empresa y que pueda mostrarte el antes y el después. Debe poder explicar conceptos de IA en inglés sencillo y ser capaz de dibujar en una pizarrón cómo encaja en tus sistemas.

La mayor señal de alarma que debes vigilar es cualquiera que actúe como si la IA fuera magia, porque si no pueden hablar sobre gobernanza de datos, limitaciones de los modelos y estrategia de adopción, crearán más desorden que impulso.

La persona correcta es curiosa, práctica y enfocada de manera implacable en los resultados. Ha fallado, aprendido y tenido éxito. Entiende que este trabajo se centra en el impacto en el negocio, no solo en la tecnología.

Abordando los mitos

Una y otra vez escucho las mismas ideas equivocadas. La primera es que los especialistas en IA son solo personas que escriben prompts, lo cual no podría estar más lejos de la realidad. Son constructores, traductores y reductores de riesgos que conectan sistemas complejos.

La segunda es que esperar hará las cosas más claras o seguras. No lo hará. La tecnología ya está integrada en las herramientas que tus equipos usan todos los días, así que la pregunta es si está gobernada o fuera de control.

El tercer miedo es que la IA reemplaza a las personas, pero las empresas que hacen esto bien usan la IA para amplificar a su gente, no para eliminarla.

La ventaja sin fronteras

El rol del especialista en IA se alinea perfectamente con mi visión más amplia del futuro del trabajo porque fue diseñado para un mundo distribuido. El mejor trabajo en IA ocurre cuando personas de distintos países y zonas horarias colaboran de forma asincrónica, conectando conocimiento, sistemas y contexto de maneras que no requieren estar en la misma habitación.

Hemos demostrado esto construyendo un modelo de laboratorio global en el que equipos en Colombia, Filipinas y Estados Unidos contribuyen a iniciativas de IA compartidas. Ese es el futuro: talento global resolviendo problemas globales con herramientas y manuales compartidos.

Cómo empezar ahora

Si todavía no estás listo para contratar a un especialista en IA de tiempo completo, empieza a prepararte desde ahora. Elige uno o dos problemas reales del negocio —tal vez reducir tickets de soporte o mejorar la proyección del flujo de efectivo— y asigna a un responsable para experimentar de manera responsable.

Pon en orden tus datos antes de sumarles a la IA, y usa la IA que ya existe en tus plataformas actuales antes de perseguir nuevas herramientas. Mide todo con intención: registra el tiempo ahorrado, las mejoras en calidad y las tasas de adopción de los usuarios. Celebra los logros, aprende de los errores y sigue iterando. Necesitas impulso.

Para 2026, los especialistas en IA no serán un lujo. Serán tan esenciales como tu CFO o tu Director de Operaciones, y las empresas que se muevan más rápido habrán creado una brecha imposible de cerrar entre ellas y aquellas que todavía están tratando de averiguar por dónde empezar. El momento de actuar es ahora.