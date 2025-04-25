León Ruíz

Estratega en educación, aprendizaje y empleabilidad, con una trayectoria enfocada en cerrar la brecha entre la formación y el acceso a trabajos aspiracionales y bien remunerados. Ha liderado proyectos de transformación laboral, como la creación de ecosistemas de empleabilidad, estudios sobre el futuro del trabajo y modelos innovadores de capacitación. Además, promueve espacios únicos para fomentar el pensamiento crítico, generando diálogos profundos y significativos que invitan a cuestionar el status quo e impulsar el impacto social.