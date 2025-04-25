Tecnología

Las menciones en ChatGPT no son cuestión de suerte. Al igual que los rankings de SEO, se ganan. Aquí te compartimos cuatro maneras prácticas de aumentar tus posibilidades de ser nombrado en las respuestas de la IA.
Así es como los copilotos inteligentes —IA integrada en los flujos de trabajo— están transformando la productividad corporativa, potenciando la creatividad, la toma de decisiones y la eficiencia de los equipos.
La IA puede reducir los errores de traducción y optimizar la localización, pero un verdadero éxito global requiere combinar la eficiencia de la IA con la experiencia cultural, la supervisión humana y las estrategias adaptativas.
Una investigación del MIT midió la actividad cerebral de estudiantes al escribir con y sin asistencia de inteligencia artificial, revelando cómo la dependencia de herramientas digitales afecta la memoria y la originalidad de los textos.