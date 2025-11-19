La IA no te está quitando el trabajo. Te está obligando a evolucionar

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La IA no está reemplazando a los humanos: está redefiniendo roles y potenciando la creatividad, la estrategia y la empatía.



Las empresas más exitosas combinan la supervisión humana con la eficiencia de la inteligencia artificial para impulsar el desempeño.

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de la rutina diaria de los negocios en todo el mundo: el 78% de las organizaciones la usa al menos en un área clave, y la mayoría la implementa en tres o más. Existe el temor común de que las máquinas reemplacen a las personas, pero la automatización impulsada por IA en realidad ha creado cerca de 97 millones de nuevos roles, transformando el mercado laboral para que humanos y tecnología trabajen lado a lado.

Para los emprendedores, esto es una bandera amarilla: actúa, no ignores la revolución de la inteligencia artificial. Ya está redefiniendo modelos de negocio, habilidades y dinámicas competitivas. Ahora la pregunta es cómo interactuar con la IA de manera inteligente y responsable.

Relacionado: La IA no te reemplazará — pero tu previsibilidad sí. Así es como puedes volverte irremplazable

1. Mejor juntos: humanos + IA

Las encuestas sobre percepción gerencial muestran que el 63% de los ejecutivos no cree que los empleados de sus equipos puedan ser reemplazados por herramientas de IA sin sacrificar la calidad. La IA es brillante para manejar tareas repetitivas y cargadas de datos, pero no tan buena para aportar creatividad, empatía y pensamiento estratégico.

La supervisión humana es un paso clave para mantener un servicio y una interacción de alta calidad. Las empresas que combinan herramientas de IA con la contratación de nuevos empleados son las que, con seguridad, mostrarán el mayor desempeño.

Relacionado: ¿Preguntas o respuestas? Sam Altman revela la clave para destacar en la era de la IA

2. ¿Puede la IA reemplazar a los gerentes? No tan rápido

Las evaluaciones de desempeño son uno de los procesos más transformados por la IA, y una encuesta de Gartner muestra que el 71% de las empresas ya usa tecnología para apoyar las evaluaciones de empleados. Considerando que los gerentes dedican alrededor de 200 horas al año a estas revisiones, mientras solo el 14% de los empleados las considera justas, es fácil entender el atractivo.

La misma historia de siempre: la IA obtiene los datos, pero falla en empatía. Puede rastrear métricas, encontrar patrones y hacer sugerencias. Pero el liderazgo real también saca conclusiones basadas en contexto, confianza y esos “sí, pero” que solo entienden los humanos. Las personas aún necesitan sentirse vistas y valoradas por otras personas.

SuperAGI utilizó IA para ayudar a evaluar el desempeño, reduciendo los ciclos de revisión en un 30% y aumentando la satisfacción en un 25%. Toda esta integración fue supervisada por el equipo de Recursos Humanos de la empresa para asegurar un flujo más fluido, pero, aun así, las decisiones finales las tomaron personas reales basándose en las recomendaciones automatizadas. Esto liberó más tiempo para que los gerentes pudieran dedicarlo a la planificación estratégica, a la vez que mejoró la calidad de la retroalimentación y mantuvo la motivación y la sensación de justicia.

Relacionado: IA generativa para emprendedores: ¿automatización real o procrastinación con esteroides?

3. IA multimodal: cuando texto, voz y video trabajan juntos

La IA en los negocios comenzó principalmente con los chatbots, pero ahora estamos avanzando hacia la IA multimodal. Son sistemas que entienden texto, voz, imágenes y video. Un informe de McKinsey publicado este año indica que las empresas que utilizan IA multimodal han visto un aumento del 35% en la productividad y mayores índices de satisfacción entre sus clientes. Empieza a construir un “cerebro de IA” central que conecte todos tus datos en un solo ecosistema. Es una solución poderosa para entender mejor a tus clientes.

Por ejemplo, un sistema de IA multimodal en el sector salud podría analizar radiografías, notas de pacientes y memos de voz de médicos de manera conjunta para diagnósticos más rápidos y precisos. En retail, podría combinar fotos de productos, reseñas y preguntas de clientes para ofrecer recomendaciones hiperpersonalizadas. XenonStack ya ayuda a empresas a construir este tipo de sistemas, integrando datos multimodales para mejorar marketing, comunicaciones y capacitación interna.

Relacionado: Un estudio revela bajo desempeño de la IA en trabajos freelance reales

4. La transparencia y la confianza importan más que nunca

La IA sin transparencia se convierte rápidamente en una poderosa “caja negra”, difícil de entender. Aunque los empleados reconocen los riesgos de la automatización, el 71% aún confía en que sus empleadores usarán la IA de manera ética. Esa confianza debe ganarse y justificarse. Las empresas deben construir una cultura de adopción responsable de IA, en la que los empleados sepan cómo y por qué la IA toma decisiones, y educar a los equipos sobre sus limitaciones.

En 2025, más de 1,000 organizaciones eligieron las soluciones de IA de Microsoft para aumentar su eficiencia sin perder la confianza de los empleados, desde EY hasta First National Bank. El punto central es apostar por IA explicable, con algoritmos claros y comprensibles.

5. Nuevos roles en la intersección entre humanos e IA

La IA no hará que los empleos desaparezcan, pero sí los redefinirá: se proyecta que el 30% de las tareas laborales involucrarán colaboración directa entre humanos y sistemas de IA. Están surgiendo nuevos puestos como diseñadores de IA, prompt engineers y coordinadores de IA especializados por industria. Identifica qué funciones pueden beneficiarse más de la sinergia humano-IA en tu organización. Invierte en capacitación, actualización de habilidades y movilidad interna para preparar a los empleados para estos roles híbridos en evolución. No se trata de una pelea entre humanos y máquinas, sino de aprender a trabajar de manera más inteligente, juntos. La IA puede encargarse del trabajo pesado, pero son las personas quienes aportan sentido, creatividad y empatía.