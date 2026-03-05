Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Para las empresas en América Latina, no se trata de una tendencia, sino de una ventaja estratégica.



Los Agentic Payments marcan el paso de la automatización a la autonomía financiera.



Aquí la IA no recomienda, sino que decide y ejecuta con criterio económico.

Durante años hablamos de digitalización, después de automatización, más recientemente de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, la verdadera disrupción que se está gestando en el sector financiero no tiene que ver únicamente con producir contenido o analizar datos, sino con algo más estructural: la capacidad de los sistemas para tomar decisiones económicas autónomas.

Ahí es donde entran los Agentic Payments.

Hasta ahora, la mayoría de las organizaciones en México y América Latina han utilizado inteligencia artificial (IA) como una capa de optimización, motores más precisos para detectar fraudes, scoring más eficiente, chatbots más sofisticados. El siguiente nivel es distinto. Se trata de agentes que no solo recomiendan, sino que ejecutan, priorizan, negocian y optimizan pagos en tiempo real con un objetivo económico claro.

De acuerdo con estimaciones de McKinsey & Company, la IA avanzada podría aportar entre $2.6 y $4.4 trillones de dólares anuales a la economía global. No se trata de eficiencia marginal, sino de un rediseño profundo de la forma en que operan las empresas. En paralelo, Boston Consulting Group ha documentado que las organizaciones que integran IA en procesos críticos superan en crecimiento hasta 1.5 veces a sus competidores directos.

El mensaje es claro: la ventaja no está en experimentar con IA, sino en incorporarla en el core del negocio.

En América Latina existe una oportunidad particular. Según análisis del Inter-American Development Bank, la región mantiene brechas estructurales de productividad frente a economías desarrolladas. Paradójicamente, esa misma brecha abre espacio para saltos tecnológicos más agresivos, especialmente en industrias con menor carga de legacy. En mercados como México, Brasil o Colombia, donde el ecosistema fintech ha crecido de forma acelerada, la infraestructura financiera aún está en proceso de consolidación. Eso facilita integrar capas de autonomía antes que en sistemas excesivamente rígidos.

¿Pero qué implica realmente hablar de Agentic Payments en términos empresariales? Implica que un sistema pueda decidir en tiempo real por qué riel de pago conviene procesar una transacción según costo, tasa de aprobación y riesgo; que pueda administrar dinámicamente el cash flow de una empresa priorizando obligaciones según condiciones financieras cambiantes; que pueda ejecutar pagos B2B condicionados a eventos contractuales verificados digitalmente; que pueda ajustar comisiones o condiciones de financiamiento de forma automática según comportamiento del usuario. No es solo automatización, es criterio económico programado.

Relacionado: Agentes Cognitivos: El nuevo ‘hype’ que está despertando la ola de la inteligencia artificial

Implicaciones para la dirección de tu empresa

Para un CEO o un CFO en México, esto no es una conversación tecnológica, es una conversación estratégica. En un entorno de márgenes presionados, costos financieros elevados y competencia cada vez más digital, la capacidad de optimizar cada punto base en procesamiento de pagos puede representar millones en EBITDA.

Si la IA puede tomar microdecisiones miles de veces al día con lógica financiera optimizada, el impacto acumulado es estructural.

Sin embargo, la adopción no puede ser superficial. Delegar la IA únicamente al área de tecnología es un error común. La autonomía financiera exige gobierno de datos sólido, arquitectura modular y, sobre todo, claridad sobre los objetivos económicos que el agente debe perseguir. Un agente mal definido puede amplificar ineficiencias en lugar de corregirlas. La pregunta no es si se puede implementar, sino bajo qué marco estratégico se hace.

También hay un componente cultural. En América Latina persiste una tendencia a querer mantener control humano sobre cada decisión relevante. El reto de los Agentic Payments no es técnico, es de confianza organizacional. Permitir que un sistema tome decisiones financieras implica rediseñar procesos de supervisión, auditoría y responsabilidad. Las empresas que logren construir esa confianza interna antes que sus competidores tendrán una ventaja difícil de replicar.

Relacionado: Agentic AI: cuando las máquinas lideran, ¿qué rol queda para los humanos?

No es reemplazo; es redefinición de valor

Desde mi perspectiva, lo que estoy observando es el inicio de una nueva capa de infraestructura financiera, una infraestructura autónoma. No sustituye a las personas, redefine dónde generan valor. Los equipos humanos dejan de ejecutar tareas repetitivas y pasan a diseñar marcos de decisión, métricas y límites estratégicos. La IA se convierte en ejecutor económico.

México y América Latina no deberían esperar a que esta tendencia se consolide en Silicon Valley para después adoptarla. La región tiene la posibilidad de convertirse en laboratorio de modelos de pagos autónomos adaptados a mercados emergentes, donde la eficiencia no es un lujo, es una necesidad. La conversación ya no es si tu empresa usará IA en pagos. Esa etapa quedó atrás. La pregunta relevante es si estarás dispuesto a permitir que esa inteligencia tome decisiones económicas antes que tu competencia. Porque cuando la IA deja de asistir y empieza a decidir, el juego deja de ser tecnológico y se vuelve estratégico.