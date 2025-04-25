Ignacio Barraza

Desde 2023 forma parte de Linko como Director de Transformación de Negocios, donde lidera iniciativas estratégicas tanto con clientes como dentro de la empresa. Su trayectoria combina experiencia en gigantes como Amazon, Uber, Banco Azteca y Linio, siempre enfocado en escalar operaciones y acelerar la innovación. Es Ingeniero Mecánico por el ITESM Monterrey y cuenta con un MBA por Hult International Business School. Apasionado por el impacto de la tecnología en los negocios, busca constantemente transformar ideas en resultados.