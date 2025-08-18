-
Tecnología
La apuesta por el onboarding conversacional: la IA impulsa nuevos modelos de registro en México y LatinoaméricaLa IA conversacional impulsa nuevos modelos de registro y verificación en fintech, reduciendo fricción y mejorando la conversión de usuarios en México y Latinoamérica.
-
-
-
2025-12-04T23:03Z
¿Me quedo o me voy? 8 puntos clave para resolver el dilema del fundador
-
2025-12-04T16:00Z
Cómo dejar de pensar de más y tomar decisiones con confianza
-
2025-12-04T14:30Z
Es hora de reescribir los valores de tu empresa: aquí te decimos cómo
-
Emprendedores
Soy coach de liderazgo: este es el ejercicio mental que todo CEO debe de hacer cuando se sienta agotadoUn ejercicio simple pero poderoso para ayudar a los líderes a recargar energía y cultivar el autocuidado, la resiliencia y la compasión por ellos mismos y por los demás.Por Tugba Yanaz
-
Emprendedores
¿Me quedo o me voy? 8 puntos clave para resolver el dilema del fundadorEstas ocho señales clave ayudan a los fundadores a decidir si deben seguir adelante o desistir.Por Dima Maslennikov
-
Emprendedores
Cómo dejar de pensar de más y tomar decisiones con confianzaEl objetivo de un liderazgo sólido no es garantizar decisiones impecables, sino actuar con determinación usando la mejor información disponible… y luego comprometerse con convicción.Por Wilson Luna
-
Emprendedores
El emprendedor consciente: cómo tomar decisiones desde la claridad y no desde el ruidoEn un ecosistema emprendedor cada vez más acelerado y saturado de estímulos, la verdadera diferencia no está en hacer más, sino en tener la capacidad de decidir mejor.