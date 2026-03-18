Ciberataques en América Latina: el riesgo invisible que las startups aún subestiman

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Conclusiones Clave La digitalización acelerada en América Latina está ampliando la superficie de ataque más rápido de lo que las empresas fortalecen su seguridad.



La ciberseguridad dejó de ser un gasto técnico para convertirse en un factor clave de confianza, resiliencia y ventaja competitiva.

En la economía digital, la confianza es un activo tan importante como el capital o la innovación. Sin embargo, muchas empresas en América Latina siguen subestimando un riesgo que puede destruir ambos en cuestión de horas: los ciberataques.

Durante años, la ciberseguridad fue vista como un asunto técnico que debía resolver el área de sistemas. Hoy esa visión ya no es viable. A medida que crecen el comercio electrónico, la inteligencia artificial (IA), las fintech, la digitalización de procesos y el trabajo en la nube, también crece la superficie de ataque para el cibercrimen.

Para los emprendedores y empresarios, la pregunta ya no es si su empresa puede ser objetivo de un ataque digital. La pregunta es si está preparada cuando ocurra.

América Latina se volvió un objetivo prioritario

El crecimiento de los ciberataques en la región es claro. Según el Global Threat Index de Check Point Research, las organizaciones en América Latina reciben en promedio más de 3,000 ciberataques por semana, con incrementos anuales superiores al 25%.

Este aumento no es casual. La región vive una rápida transformación digital, especialmente en sectores como fintech, comercio electrónico, logística y servicios financieros. Pese a ello, muchas empresas todavía están construyendo sus capacidades de seguridad al mismo tiempo.

El crecimiento de los ciberataques en la región ocurre en paralelo con una rápida digitalización de la economía. Sin embargo, muchas organizaciones todavía están fortaleciendo sus capacidades de seguridad al mismo tiempo que expanden su infraestructura digital.

El informe Cybersecurity: Are We Ready in Latin America and the Caribbean?, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos, advierte que varios países de la región aún enfrentan brechas significativas en talento especializado, marcos regulatorios y capacidades institucionales para responder a incidentes de ciberseguridad.

En otras palabras, América Latina se está digitalizando más rápido de lo que está fortaleciendo su resiliencia digital.

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El ransomware se convirtió en una industria

Uno de los fenómenos que más está impulsando el aumento de los ataques es el ransomware, un tipo de malware que bloquea sistemas o roba información para exigir un rescate económico.

De acuerdo con el Global Threat Report de CrowdStrike, el cibercrimen ha evolucionado hacia modelos industriales como el Ransomware-as-a-Service, donde grupos criminales desarrollan herramientas que otros actores pueden utilizar para lanzar ataques.

Esto ha reducido drásticamente las barreras de entrada para los atacantes y ha multiplicado la escala del problema.

Las consecuencias económicas también son significativas. El Cost of a Data Breach Report de IBM estima que el costo promedio global de una filtración de datos supera los $4.4 millones de dólares, considerando interrupciones operativas, recuperación de sistemas, multas regulatorias y pérdida de confianza de los clientes.

Para una empresa emergente o una PyME, un incidente de esta magnitud puede representar meses (o años) de retroceso.

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La IA también cambió el juego

La evolución tecnológica también está transformando el cibercrimen. Herramientas de IA permiten hoy crear campañas de phishing más sofisticadas, generar código malicioso y automatizar ataques. Actualmente, los ciberdelincuentes ya están utilizando IA para amplificar la velocidad y la escala de sus operaciones. Esto significa que incluso empresas pequeñas pueden enfrentar ataques altamente sofisticados, sin importar su tamaño o sector.

La ciberseguridad ya es una decisión de negocio

En este contexto, la ciberseguridad dejó de ser un gasto tecnológico y se convirtió en una decisión estratégica.

Las empresas que están liderando la transformación digital están adoptando enfoques más integrales, que incluyen:

Seguridad integrada desde el diseño de productos y plataformas.

Modelos de arquitectura como Zero Trust.

Capacitación constante para prevenir fraudes y phishing.

Planes de respuesta ante incidentes.

Evaluación de riesgos en proveedores y cadenas de suministro digitales.

Estas medidas no solo reducen riesgos. También fortalecen algo fundamental en la economía digital: la confianza del mercado.

La pregunta estratégica para los líderes empresariales

La transformación digital seguirá acelerándose en América Latina. Nuevas fintech, plataformas digitales y modelos de negocio basados en datos continuarán emergiendo en toda la región.

Pero esta evolución plantea una pregunta que los líderes empresariales no pueden evitar: ¿están las empresas latinoamericanas construyendo innovación digital con el mismo nivel de atención que dedican a protegerla?

La historia reciente demuestra que las organizaciones que descuidan la ciberseguridad no solo enfrentan riesgos tecnológicos. En realidad, enfrentan riesgos reputacionales, financieros y estratégicos.

En una economía donde los datos son uno de los activos más valiosos, la verdadera ventaja competitiva no será únicamente quién innove más rápido, sino quién logre hacerlo con mayor resiliencia.

Porque en el mundo digital, la confianza no se promete. Se protege.