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Conclusiones Clave El RTX Spark permite ejecutar modelos de IA de hasta 120,000 millones de parámetros directamente en computadoras personales, sin depender de la nube.

Para las startups y PyMEs de América Latina, esto podría traducirse en menores costos operativos, mayor privacidad de datos y acceso a agentes de IA autónomos sin suscripciones a servicios externos.

Con el anuncio del nuevo chip RTX Spark de Nvidia, la industria tecnológica podría estar presenciando el inicio de una nueva etapa impulsada por computadoras personales capaces de ejecutar agentes de inteligencia artificial (IA) avanzados de forma local, sin necesidad de enviar cada consulta a servidores remotos.

Actualmente, la mayoría de startups y pequeñas empresas necesitan conectarse a servicios en la nube para ejecutar modelos avanzados, analizar datos o automatizar procesos. Esa dependencia implica costos recurrentes, preocupaciones de privacidad y limitaciones de rendimiento.

Presentado durante Computex 2026, el chip RTX Spark representa la apuesta más ambiciosa de Nvidia para llevar la potencia de la IA empresarial directamente a escritorios y portátiles. La compañía asegura que su nuevo superchip alcanza hasta un petaflop de rendimiento para cargas de inteligencia artificial y puede ejecutar localmente modelos de lenguaje de hasta 120,000 millones de parámetros.

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Potencia de cómputo al alcance de pymes y startups

Aunque este lanzamiento puede parecer otro avance técnico dentro de la carrera de los semiconductores, podría convertirse en una oportunidad para emprendedores y pequeñas empresas de América Latina que buscan implementar inteligencia artificial.

Hasta ahora, las startups han dependido de plataformas externas para acceder a herramientas de IA. Cada solicitud consume tokens, ya sean análisis, generación de contenido o automatización. Esto implica la conexión a servicios de terceros y el pago de suscripciones mensuales, algo que la RTX Spark busca cambiar.

La arquitectura combina una CPU Grace de 20 núcleos con una GPU Blackwell RTX y hasta 128 GB de memoria unificada, permitiendo ejecutar modelos complejos directamente en el dispositivo. Esto abre la puerta a asistentes inteligentes permanentes capaces de gestionar tareas, analizar documentos, generar informes o automatizar procesos internos sin depender constantemente de la nube.

Para una startup con recursos limitados, esto podría traducirse en menores costos operativos y un mayor control sobre sus datos a la hora de implementar IA en sus negocios.

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Negocios impulsados por agentes

Una de las características más interesantes detrás de RTX Spark es que Nvidia no está promocionando el chip únicamente como una herramienta de cómputo, sino como la base para una nueva generación de agentes de inteligencia artificial.

La compañía describe estos sistemas como asistentes capaces de actuar de manera autónoma, ejecutar tareas en segundo plano y colaborar con los usuarios de forma más activa que los chatbots tradicionales. En otras palabras, la visión es pasar de herramientas que responden preguntas a sistemas que realizan trabajo.

Para las pequeñas empresas, esto podría significar contar con asistentes especializados para atención al cliente, análisis financiero, marketing o gestión administrativa funcionando directamente desde una computadora portátil.

La diferencia es que estos agentes podrían operar localmente, reduciendo riesgos relacionados con privacidad, cumplimiento regulatorio y costos por uso.

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Una oportunidad para democratizar la IA avanzada

La historia de la tecnología muestra que las grandes transformaciones ocurren cuando herramientas antes exclusivas de grandes corporaciones se vuelven accesibles para empresas más pequeñas.

Según Nvidia, el ecosistema contará con el respaldo de fabricantes como Dell Technologies, HP Inc., Lenovo, ASUS y Microsoft, que lanzarán equipos equipados con esta tecnología durante los próximos meses.

Además, compañías de software como Adobe ya están optimizando herramientas como Photoshop y Premiere para aprovechar las capacidades del nuevo chip, prometiendo flujos de trabajo acelerados por IA y mejoras significativas en productividad.

Con los nuevos avances de chips para portátiles y equipos de escritorio, el próximo factor clave de productividad empresarial podría estar en incorporar inteligencia artificial local como parte del equipo de trabajo. Para las miles de startups y pymes en América Latina, eso podría representar una ventaja competitiva difícil de ignorar.