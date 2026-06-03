Conclusiones Clave Arianna Huffington propone aspirar a una “integración vida-trabajo” en lugar de un “equilibrio trabajo-vida”, argumentando que el trabajo y la vida personal crecen juntos en lugar de competir.

En su opinión, si puedes terminar todo antes de dormir cada noche, es posible que tu trabajo no sea suficientemente desafiante y deberías considerar un cambio.

Su mensaje de fondo es que el éxito verdadero implica integrar un trabajo satisfactorio con la salud, las relaciones y el propósito de vida.

Arianna Huffington sostiene que el equilibrio trabajo-vida es la meta equivocada para las personas ambiciosas. En cambio, quiere que los trabajadores, especialmente los que pertenecen a la Generación Z, reconsideren qué son trabajo significativo y el descanso real.

Huffington es directa sobre los límites de una mentalidad estricta de nueve a cinco en una nueva entrevista con Fortune. Muchos trabajadores jóvenes dicen que quieren cerrar sus laptops a las cinco de la tarde y no volver a pensar en el trabajo. Huffington ve una desconexión entre ese ideal y la realidad de los puestos de alto impacto.

“No creo que haya nadie con un trabajo interesante que pueda hacer eso”, dijo Huffington a Fortune. “Para ti, para mí, o para la mayoría de las personas con trabajos interesantes, nunca hay un momento en que el día tenga un cierre natural”.

Huffington lleva esta idea todavía más lejos: “Les digo a las personas que si pueden terminar todo antes de irse a dormir, es que no tienen un trabajo suficientemente interesante”, afirmó. Incluso sugirió que si el trabajo de alguien siempre está “terminado” a la hora de dormir, “debería cambiar de trabajo”.

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Huffington ha advertido sobre los costos del exceso de trabajo

Eso no significa que Huffington crea en glorificar la cultura del esfuerzo extremo ni el agotamiento. Al contrario, ha construido su marca advirtiendo sobre los costos del exceso de trabajo. En 2007, trabajaba jornadas de 18 horas para sacar adelante The Huffington Post cuando se desmayó en su oficina en casa por agotamiento total. Se golpeó la cabeza contra su escritorio y se fracturó el pómulo. Ese momento marcó su manera de ver el trabajo.

Sin embargo, Huffington sigue diciendo que el problema no son las jornadas largas. En su opinión, la solución no es trabajar menos, sino reforzar los fundamentos: dormir mejor, mejorar la alimentación y descansar de manera intencional para sostener un trabajo exigente.

El sueño ocupa el centro de su propuesta. Huffington señaló que la mayoría de los adultos necesita entre siete y nueve horas de sueño por noche. “Dormir las horas que necesitas es fundamental para tu rendimiento en el trabajo”, dijo. Para ella, dormir no es un lujo ni un beneficio secundario; es la condición base que hace sostenibles las jornadas largas e intensas.

También subraya que el ejercicio es esencial. “Siempre que las personas duerman lo que necesitan y hagan el ejercicio que necesitan —lo que sea, caminar, entrenamiento de fuerza o ambos—, eso también es importante”, afirmó.

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Huffington prefiere hablar de “integración vida-trabajo” en lugar de “equilibrio trabajo-vida”

Huffington rechaza la palabra “equilibrio” en sí misma. Desde hace tiempo argumenta que el problema con el “equilibrio” es que parte de la idea de que el trabajo y la vida personal, el bienestar y la productividad, están en lados opuestos. “En realidad, están del mismo lado”, dijo en una entrevista de 2022 con Great Place to Work. A su juicio, el bienestar y el rendimiento crecen juntos.

Huffington prefiere el concepto de “integración vida-trabajo”, con el objetivo de integrar el trabajo y la vida personal de una manera que permita a las personas presentarse completas en lo que hacen. “Se trata de rechazar la idea de que tenemos que elegir entre ser exitosos en el trabajo y serlo en otras áreas de nuestra vida”, afirmó Huffington.