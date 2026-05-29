Conclusiones Clave La empresa alcanzó una valuación de $900,000 millones de dólares, superando a OpenAI como la startup más valiosa del mundo.

“Sigue pensando”. La frase se puede leer en la publicidad de Claude, el chatbot conversacional desarrollado por Anthropic que poco a poco ha crecido en número de usuarios ganando relevancia en el competido mundo de la inteligencia artificial.

La empresa, fundada por Dario y Daniela Amodei (quienes trabajaron previamente como investigadores en OpenAI), ha optado por darle a su chatbot un enfoque humanista en un mundo que suele percibirse como frío y exacto.

Su slogan revela una intención de que la IA no reemplace nuestra esencia y que se desarrolle una tecnología segura para el beneficio a largo plazo de la humanidad.

Mientras los titulares hablan de los problemas legales y demandas en las que están envueltas otras empresas, Anthropic presenta con el papa León XIV la encíclica Humanitas Magnifica, que sirve como contrapeso (al menos discursivo) a la idolatría hacia la tecnología que surge desde Silicon Valley.

Pero no son solo relaciones públicas.

El valor percibido de Anthropic es real y su enfoque la ha puesto —al menos por ahora— al frente de la batalla económica que se libra en la industria.

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Así de claro: Anthropic es la startup más valiosa del mundo

Hace un año OpenAI era, sin duda alguna, la empresa de IA más grande del mundo. Hoy ese ya no es el caso. Tras una ronda de financiación de $65,000 millones de dólares, Anthropic alcanzó un valuación de $900,000 millones de dólares para colocarse al frente de la empresa de Sam Altman (valuada actualmente en $730,000 millones).

La ronda de inversión estuvo liderada por inversores como Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital y Dragoneer Investment Group y coincidió con el lanzamiento de Claude Opus 4.8, el nuevo modelo de la empresa que es especialmente efectivo para generar código de programación.

Este enfoque en el vibe coding o generative coding es lo que ha provocado el crecimiento súbito de la empresa que hace tres meses valían $380,000 millones de dólares. Desde entonces cientos de empresas de todos tamaños han contratado la versión de paga de Claude para resolver sus necesidades de programación.

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Dario Amodei, el arquitecto del crecimiento

Detrás del furor y del crecimiento de Anthropic se encuentra su CEO, Dario Amodei.

El ejecutivo inició su carrera en el mundo de la IA como investigador en Google Brain y posteriormente se unió a OpenAI como vicepresidente de investigación.

En 2021 tomó la decisión de fundar al lado de su hermana su propia empresa, tras diferencias con el equipo directivo de OpenAI y una tendencia hacia la comercialización por encima de la seguridad en torno a la inteligencia artificial.

Amodei ha sido portavoz de los valores de la empresa y enfático en todo momento sobre la importancia de comprender el impacto que la tecnología tendrá en nuestras vidas.

En mayo de 2025 declaró: “La IA poderosa dará forma al destino de la humanidad, y merecemos entender nuestras propias creaciones antes de que transformen radicalmente nuestra economía, nuestras vidas y nuestro futuro”.

En marzo de este año Amodei se negó a que el Pentágono usara sus herramientas sin restricciones éticas, y eso le costó un enfrentamiento directo con la administración Trump.

Pero tanto la empresa como su CEO han mantenido una postura firme para desarrollar una IA segura. En el camino han logrado cautivar al mercado y hacer historia.