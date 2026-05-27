Tener amigos en las altas esferas siempre rinde frutos. Y si tu mejor amigo resulta ser el hombre más rico del mundo, mejor todavía.

Antonio Gracias es el mejor amigo de Elon Musk. Los dos se conocieron a través de los circuitos del Silicon Valley a principios de siglo, cuando Tesla estaba al borde de la quiebra. Gracias le prestó a Musk $1 millón de dólares para mantener a flote la empresa. Desde entonces, ha formado parte de los consejos de administración de Tesla, SpaceX, SolarCity, Neuralink y The Boring Company.

Ahora, según Fortune, está en posición de ganar hasta $140,000 millones de dólares con la salida a bolsa de SpaceX. Su firma, Valor Equity Partners, posee en conjunto más de 500 millones de acciones de la Clase A de SpaceX. Con la valuación de $1.75 billones de dólares a la que aspira SpaceX, su participación podría convertirlo en una de las 50 personas más ricas del planeta. Su firma también firmó tres contratos de arrendamiento de equipos con SpaceX, que obligan a la compañía a pagar a Valor cerca de $20,000 millones de dólares durante su vigencia.

Los contratos de Valor han encendido las alarmas entre los expertos en gobierno corporativo. Nell Minow, presidenta de ValueEdge Advisors, declaró a Fortune que eran “profundamente preocupantes”. PwC, auditor de SpaceX, se negó a tratar los acuerdos como arrendamientos ordinarios y los calificó en cambio como “ventas con arrendamiento posterior fallidas”, lo que obligó a SpaceX a registrar $9,000 millones de dólares como deuda con una empresa vinculada a uno de sus directores.