Conclusiones Clave La empresa dista de ser rentable y ha tenido que sortear diversos retos que dejan ver la complejidad de la industria de la inteligencia artificial.

Es el turno de OpenAI.

La empresa que popularizó el uso masivo de la inteligencia artificial (IA) al presentar ChatGPT en noviembre de 2022 está lista para salir a bolsa.

El lunes la compañía dirigida por Sam Altman presentó de manera confidencial los documentos para realizar una oferta pública inicial (OPI), preparando el terreno para la que podría ser una de las salidas a bolsa más grandes de la historia.

Aunque no hay una fecha precisa para la salida de bolsa de la empresa, la expectativa es grande.

OpenAI se unirá a SpaceX y a Anthropic en una oleada de OPI que marcará la historia y que revela el furor que el mundo bursátil tiene por las empresas tecnológicas que han marcado a una generación.

Actualmente, OpenAI está valuada en alrededor de $730,000 millones de dólares en los mercados privados, una cifra que no contempla los $120,000 millones obtenidos en su ronda de inversión más reciente.

Pese al valor de OpenAI, la empresa está aún lejos de su punto de equilibrio. Pese a haber obtenido ganancias de más de $13,000 millones de dólares en 2025, estima gastos de más de $115,000 millones durante los siguientes cuatro años.

A pesar de su popularidad, la empresa ha tenido que navegar aguas turbulentas, sortear demandas de autores y medios de comunicación, lidiar con un duelo frontal con Elon Musk y dejar atrás proyectos promisorios como Sora, su herramienta para video de IA generativa.

Sin embargo, la empresa explora nuevos modelos para generar ingresos como la inclusión de publicidad en ChatGPT y la venta de su tecnología a diversas empresas y desarrolladores.

Además, está el miedo que la IA aún suscita en muchos sectores, las voces de trabajadores que temen que les quite el trabajo, sus costos medioambientales y reportes de problemas de salud mental entre los usuarios, sobre todo en adolescentes. La promesa de una salida a bolsa exitosa muestra, sin embargo, la emoción que el mundo de los negocios siente por una tecnología que está en constante evolución y que disipa al menos temporalmente los temores de que la burbuja de la IA reviente.