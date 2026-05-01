Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La era de la marca “perfecta” está llegando a su fin. La gente quiere autenticidad y crudeza — quiere ver a la persona o las personas detrás del negocio.

El marketing de “bajo esfuerzo” es el arma secreta del crecimiento moderno, así que deja el equipo de iluminación profesional, toma tu teléfono y empieza a mostrarle al mundo la realidad desordenada, honesta y apasionante de tu negocio.

Deja de gastar miles de dólares en equipo de filmación profesional. Tal vez pienses que un gran presupuesto hace que tu marca luzca mejor. La realidad es que podría estar perjudicando tus ventas. Durante mucho tiempo, los emprendedores creyeron que el camino era lo “ultra producido”. Querían que cada foto fuera perfecta. Querían que cada video pareciera una película. Pero hoy, esa perfección está destruyendo tu tasa de clics.

Los consumidores están hartos de que les vendan cosas. Ven cientos de anuncios cada día, y la mayoría se ve igual: luces brillantes, modelos perfectos y música estridente. Por eso, nuestro cerebro ha aprendido a ignorarlos. A esto lo llamamos “ceguera a los banners”. Si algo parece un anuncio profesional, lo pasamos de largo.

El marketing de “bajo esfuerzo” es la solución. Esto no significa que debas ser descuidado — significa que tu contenido debe parecer que viene de una persona real.

Relacionado: Cómo contar tu historia con autenticidad para atraer inversionistas, clientes y talento

El problema con la perfección ultra producida

El marketing ultra producido se siente como una pared. Es muy bonito, pero no genera identificación. Cuando una pequeña empresa intenta verse como una gran corporación, pierde su esencia. Los compradores de la Generación Z y los millennials, en particular, valoran más la vibra que la perfección.

Por qué los anuncios perfectos están fallando:

Se sienten falsos: si una foto es demasiado nítida, la gente asume que fue generada por IA o que está muy retocada.

si una foto es demasiado nítida, la gente asume que fue generada por IA o que está muy retocada. Les falta urgencia: toma meses producir un comercial profesional. Un video rápido grabado con el teléfono se siente como algo que está pasando ahora mismo.

toma meses producir un comercial profesional. Un video rápido grabado con el teléfono se siente como algo que está pasando ahora mismo. Son caros: gastas mucho dinero para obtener un retorno de inversión menor.

gastas mucho dinero para obtener un retorno de inversión menor. Parecen publicidad y no generan conexión: la gente va a las redes sociales a hablar con amigos, no a ver anuncios.

Por qué el contenido “feo” funciona

El marketing de bajo esfuerzo está ganando porque se siente honesto. Imagina un video tembloroso en la cocina de un restaurante. No es perfecto. La iluminación es bastante mala. Pero puedes ver el vapor saliendo de la comida. Puedes escuchar a los cocineros hablar. Eso se siente mucho más rico que una foto perfectamente producida de una hamburguesa.

Cuando el contenido es lo-fi (de baja calidad), se mezcla con el feed del usuario. Parece una publicación de un primo o un amigo. Como no activa la alarma de “esto es un anuncio” en nuestro cerebro, nos detenemos a mirarlo. Eso genera mayor engagement y más clics.

Relacionado: La lealtad es la nueva moneda de cambio: por qué el “storytelling” supera a la publicidad

La estrategia detrás del desorden

Hay que ser inteligente con esto. El bajo esfuerzo es en realidad un estilo muy específico. Estás eligiendo mostrar el “detrás de cámaras”. Estás eligiendo mostrar las imperfecciones.

Sin embargo, las operaciones de tu negocio no deben ser desordenadas. Puedes tener una fachada lo-fi, pero necesitas una operación interna de alto nivel. Por ejemplo, una tienda local puede publicar un video granulado de sus nuevos productos en Instagram, pero sigue dependiendo de un software de gestión de inventario para mantener organizadas sus ventas y su nueva mercancía. El marketing parece casual, pero la transacción es profesional. Este equilibrio resulta fundamental para generar confianza.

Relacionado: Por qué contar historias, y no vender, es tu herramienta de marca más poderosa

Cómo empezar a utilizar el marketing de bajo esfuerzo

Si quieres probarlo, tienes que dejar ir el ego. Tienes que estar bien con que las cosas se vean un poco crudas:

Usa tu smartphone: deja de usar cámaras DSLR para redes sociales. El video vertical grabado con el teléfono se siente más auténtico.

deja de usar cámaras DSLR para redes sociales. El video vertical grabado con el teléfono se siente más auténtico. Háblale directo a la cámara: no uses un guion. Platica como si le estuvieras explicando tu producto a un amigo.

Platica como si le estuvieras explicando tu producto a un amigo. Muestra los errores: si algo se te cae o te trabas al hablar, déjalo en el video. Te hace ver humano.

si algo se te cae o te trabas al hablar, déjalo en el video. Te hace ver humano. Usa las herramientas nativas: utiliza las fuentes y stickers que ofrecen TikTok o Instagram. Se ven naturales dentro de la plataforma.

utiliza las fuentes y stickers que ofrecen TikTok o Instagram. Se ven naturales dentro de la plataforma. Publica con más frecuencia: como el esfuerzo es menor, puedes publicar tres veces al día en lugar de una vez a la semana.

La psicología del clic

Cuando un usuario ve un anuncio “perfecto”, siente que le están hablando de arriba. Cuando ve una publicación de bajo esfuerzo, siente que le están hablando de tú a tú. Es una enorme diferencia.

La gente da clic en lo que despierta curiosidad o emoción. Un anuncio ultra producido te dice exactamente qué pensar. Un video sin filtros deja espacio para preguntas. Invita al usuario a comentar o dar clic para saber más. Así es como se gana en un mercado saturado.

Relacionado: La nueva palabra de moda en los negocios es “autenticidad” — pero no caigas en su trampa, necesitas equilibrarla

La ventaja en costos

Como emprendedor, tu tiempo y dinero son limitados. El marketing ultra producido consume muchos recursos. Al pasarte a un estilo de bajo esfuerzo, ahorras considerablemente. Ese dinero puedes invertirlo en mejorar tu producto o tu servicio al cliente.

Además, es más fácil probar el contenido de bajo esfuerzo. Puedes grabar cinco videos diferentes en una hora y ver cuál genera más clics. Si uno falla, no importa porque solo le dedicaste diez minutos. Eso te permite descubrir muy rápido qué es lo que realmente le gusta a tu audiencia.

Conclusión

La era de la marca “perfecta” está llegando a su fin. La gente quiere realidad. Quiere ver a la persona detrás del negocio. Quiere ver la versión “real” de lo que está comprando. El marketing de bajo esfuerzo es el arma secreta del crecimiento moderno. Genera confianza porque no intenta ocultar nada. Aumenta los clics porque se siente como una recomendación genuina. Así que haz a un lado la iluminación profesional. Toma tu teléfono. Y empieza a mostrarle al mundo la realidad desordenada, honesta y apasionante de tu negocio. ¡Buena suerte!