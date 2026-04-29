Conclusiones Clave Compartir los altibajos de tu trayectoria puede ser una forma poderosa de construir comunidad y atraer seguidores leales.

Existe una diferencia importante entre ser transparente sobre los desafíos de dirigir un negocio y compartir de más. La diferencia radica en el propósito: ¿por qué estás contando esta historia y quién se beneficia de escucharla?

Hay un canal de YouTube que me encanta y que documenta la misión de un hombre por recorrer el mundo a pie. Lleva ya un par de años haciéndolo, y algo que valoro mucho —además de los paisajes increíbles y las culturas diversas que encuentra— es que también muestra el lado difícil del viaje. No es el típico contenido de viajes donde solo ves lo mejor: hoteles pintorescos, cervezas perfectamente servidas en plazas o atuendos de senderismo impecables. Esas cosas ocurren, pero son la excepción.

La mayoría de las veces, sus seguidores viven sus tribulaciones junto a él. Más de una vez he sentido un nudo de empatía cuando el camino queda destruido tras lluvias intensas o cuando despierta en una tienda helada, en el tercer día, con una fuerte gripe. Es fácil romantizar algo que suena tan épico como cruzar varios continentes caminando; editar el dolor y mostrar solo la gloria. Pero él no lo hace. Sus seguidores reciben la historia completa. En esos días en que todo sale bien —una comida casera inesperada, una vista espectacular— quienes lo vemos sentimos que también ganamos.

Los fundadores enfrentan una decisión similar al contar sus historias. Sería fácil pintar un panorama donde todo va perfecto, una línea recta de crecimiento continuo siempre hacia arriba. El problema es que no es real — y, más importante aún, no es interesante. Así es como puedes contar tu historia de una manera que realmente conecte con las personas.

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El argumento a favor de la vulnerabilidad

No hace mucho, las empresas estaban acostumbradas a hablar en términos absolutos, incluso cuando sus afirmaciones eran claramente falsas. Si hojeas un periódico de finales del siglo XIX, encontrarás innumerables anuncios de todo tipo: desde píldoras que prometían curar el reumatismo, el dolor de muelas y el cáncer, hasta cinturones eléctricos que garantizaban la “restauración completa de la salud, el vigor y la hombría”. El linimento de aceite de serpiente de Clark Stanley se promocionaba como una cura milagrosa… hasta que en 1916 fue analizado y se descubrió que no contenía más que aceite mineral, grasa de res y trementina.

Hoy somos más escépticos ante ese tipo de promesas, pero el impulso de proyectar una imagen impecable persiste. Durante mucho tiempo, los líderes han sentido que debían transmitir una confianza inquebrantable y no mostrar nunca dudas. Admitir dificultades se percibía como una señal de debilidad.

Sin embargo, cada vez más investigaciones muestran lo contrario. La Generación Z en particular “desconfía de la persuasión evidente”, según reporta LA Times, y en cambio valora la transparencia, penalizando el lenguaje corporativo vacío. Como resultado, las marcas están apostando por “historias sin filtro”: empleados hablando del proceso de desarrollo de productos, testimonios generados por usuarios e influencers que comparten experiencias reales, tanto buenas como malas.

Este impulso hacia una mayor vulnerabilidad no solo aplica a las marcas. Para los fundadores, compartir los altibajos de su camino puede ser una forma poderosa de construir comunidad y atraer seguidores leales.

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La delgada línea entre la autenticidad y el exceso de exposición

Existe una diferencia importante entre ser transparente sobre las dificultades de dirigir un negocio y simplemente quejarse. La diferencia radica en el propósito: ¿por qué estás contando esta historia y quién se beneficia de escucharla?

Las redes sociales son terreno fértil para cierto tipo de sobreexposición. Sigo a un antiguo colega en X que publica constantemente sobre su mala suerte, culpando de todo —desde el mercado hasta Mercurio retrógrado— por la pérdida continua de clientes y el bajo rendimiento de su negocio. Pasó de ser “vulnerable” a entrar en un territorio más oscuro: “difícil de ver”. Peor aún, proyecta poca fiabilidad y, siendo honesto, no lo contrataría.

Antes de compartir un momento difícil de tu trayectoria, pregúntate: ¿qué pueden aprender otros de esto? ¿Cómo ayuda esto a alguien más a afrontar sus propios desafíos? Si la respuesta es “no ayuda”, quizá deberías pensarlo dos veces antes de publicar.

Cuando comparto historias sobre los primeros días de Jotform —vivir con mis padres mientras construía un producto que lancé gratis, o pasar días enteros recuperándome de fallas en la base de datos— lo hago porque quiero normalizar la realidad caótica de crear algo desde cero. Sé lo fácil que es construir una narrativa ficticia donde parece que todos los demás viven una racha constante de éxitos, y quiero que otros fundadores entiendan que la incertidumbre y los tropiezos no son señales de fracaso. Son simplemente parte del proceso.

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Lo que sí y lo que no del contenido auténtico

La forma en que cuentas tu historia importa tanto como tu intención. Un hábito que desarrollé desde temprano (y que mantengo hasta hoy) es publicar en foros donde puedo ser una parte activa de la comunidad a la que quiero llegar. Fui programador mucho antes de convertirme en fundador, y todavía disfruto compartir conocimientos técnicos con lectores en plataformas como Reddit e Indie Hackers. Para cuando lancé la primera versión de Jotform, ya estaba profundamente integrado en esas comunidades, así que invitar a la gente a probarlo no se sentía como algo excesivamente promocional.

Ser auténtico también implica saber dónde trazar la línea. Como señala Tomas Chamorro-Premuzic en Harvard Business Review, la clave está en tener la madurez psicológica para “reconocer que el hecho de que sientas ganas de decir algo no significa que debas hacerlo”.

En otras palabras: comparte historias genuinas de tu trayectoria cuando puedan ser útiles para otros. No caigas en la sobreexposición ni te muestres de forma poco favorable sin razón, o cuando lo que compartes es innecesario, inapropiado o simplemente no aporta valor. No necesitas desnudar tu alma en cada publicación o video. El objetivo es iluminar el camino para otros: mostrar tanto los senderos arrasados por la lluvia y las mañanas heladas como las vistas espectaculares, para que cuando enfrenten sus propios desafíos, sepan que no están solos.