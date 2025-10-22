Cómo ser “auténtico” puede jugar en contra de los líderes — y qué significa la verdadera autenticidad

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La autenticidad en el liderazgo no consiste en hablar sin filtros, sino en dejar que tus valores guíen la forma en que te presentas y te comunicas de manera coherente, sin perder la empatía.



La coherencia importa. Los equipos tienden a seguir más a los líderes cuyas palabras y acciones están alineadas, y cuya comunicación se fundamenta en valores.



La vulnerabilidad genera conexión. Los líderes pueden construir confianza compartiendo historias que revelen sus valores y su lado humano de forma significativa.

Es fácil hablar de “autenticidad” en los círculos de liderazgo. Sin embargo, como muchos términos de moda, ha perdido gran parte de su significado. Ser auténtico no significa compartirlo todo ni revelar cada duda. Tampoco se trata de hablar sin filtros o mostrarse emocionalmente expuesto. En realidad, implica algo más sutil y poderoso: dejar que tus valores guíen la forma en que te presentas y te comunicas con coherencia, sin perder la empatía.

Datos recientes muestran que la confianza en el liderazgo atraviesa una fuerte crisis. Una encuesta de DDI realizada en 2024 a más de 13,000 líderes en todo el mundo reveló que solo el 32% confía en la alta dirección, una caída de 17 puntos respecto a 2022. La confianza en los jefes directos también se desplomó: del 46% al 29%. Aunque hay muchos factores detrás de este descenso, una cosa es clara: la coherencia importa.

En tiempos de incertidumbre, las personas no solo escuchan lo que los líderes dicen; también observan si sus palabras y acciones se mantienen alineadas con el paso del tiempo. Cuando la comunicación se basa en valores y se transmite con cuidado y consistencia, la gente tiene más probabilidades de creer en lo que oye y confiar en quien lo dice.

Cuando un líder actúa desde una autenticidad profunda, puede generar una confianza duradera. Cuando alguien se comunica con autenticidad, se percibe que habla con convicción, que cree en lo que dice y que es honesto; eso puede fortalecer directamente la confianza. Pero cuando esa franqueza se aplica de forma inadecuada, puede tener el efecto contrario y debilitar justamente la conexión que el líder intenta construir.

Cuando “ser real” cruza la línea

La autenticidad significa alinear lo que dices, haces y decides con los valores que dices defender. Como explica Gloria St. Martin-Lowry, presidenta de HPWP Group: “La autenticidad no consiste en decir lo primero que se te ocurre — eso es hablar sin filtros. A algunas personas les gusta el efecto sorpresa, pero eso puede tener consecuencias negativas y debilitar la confianza. La verdadera autenticidad tiene que ver con la coherencia: en tus palabras, tus acciones y tus decisiones.”

A veces, los líderes confunden “ser real” con “hablar sin filtros”, pero no es lo mismo. La transparencia es importante, pero sin reflexión puede generar confusión o incluso ansiedad en los equipos. La autenticidad, en cambio, aporta claridad y confianza cuando se basa en la coherencia: cuando lo que dices y cómo actúas está alineado con aquello que afirmas representar.

En la práctica, eso significa elegir la honestidad por encima del impacto y la intención por encima del impulso. Si un líder cambia constantemente de tono o de mensaje según su estado de ánimo o la presión del momento, no genera confianza: transmite imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad erosiona la confianza.

Esta visión refuerza algo que vemos constantemente en los procesos de coaching: la consistencia es credibilidad. Cuando los líderes se presentan con estabilidad y propósito, incluso en los momentos difíciles, los equipos tienden a confiar en sus intenciones, aunque no estén siempre de acuerdo con cada decisión.

Cuando la vulnerabilidad genera conexión

La autenticidad en el liderazgo se manifiesta a través de una conexión intencional y basada en valores con los demás. Los líderes construyen confianza al compartir historias que revelan sus valores y su lado humano de manera significativa.

En un taller ejecutivo, un equipo de liderazgo recién integrado se reunió en su sede para realizar un ejercicio de comunicación. Dos de los líderes permanecían callados, reservados e inseguros sobre su lugar dentro del grupo. Durante una dinámica de narración, uno de ellos se abrió y habló sobre los desafíos que enfrentó en su infancia al ser víctima de acoso escolar. La otra ejecutiva compartió sus dificultades con la ansiedad escénica cuando jugaba baloncesto universitario.

Al principio, hubo silencio. Luego, algo cambió. El grupo se inclinó hacia adelante y comenzó a comunicarse con mayor apertura, honestidad y eficacia para construir un mejor equipo, estrategia y plan. Los líderes que antes se sentían desconectados pasaron a formar parte activa del grupo.

¿Por qué ese momento generó confianza? Porque no fue un desahogo egocéntrico. Las historias reflejaban vulnerabilidad con propósito. No se trataba de perder el control, sino de abrirse de una forma que estaba alineada con los valores del equipo: honestidad, empatía y conexión.

En contraste, el exceso de exposición nacido del impulso o la inseguridad puede tener el efecto contrario. Cuando los líderes descargan sus emociones sin contexto ni moderación, pueden desorientar a sus equipos. La autenticidad sin intención se siente menos como conexión y más como confusión.

Cuando el liderazgo sereno genera confianza

Un director general de uno de nuestros clientes lo ilustró a la perfección. La cancelación de un acuerdo de $1,000 millones sorprendió a los altos directivos. El CEO no reaccionó con arrogancia ni trató de maquillar la situación. En cambio, abrió la reunión de la mañana siguiente con una sola diapositiva: una mosca estampada contra un parabrisas.

“Sé que algunos de ustedes se sienten así en este momento”, dijo. “Y está bien. Tomémonos un momento para asimilarlo. Pero recuerden esto: vamos a estar bien. Ya hay acuerdos más grandes en camino.”

Ese momento fue auténtico, no porque revelara su propio estrés, sino porque reconoció la emoción colectiva y dio ejemplo de calma y resiliencia. Las personas buscan en los líderes no solo visión, sino también señales sobre cómo reaccionar en una crisis. Este CEO ofreció ambas cosas: verdad y estabilidad, el equilibrio que su equipo necesitaba para seguir adelante.

El reto de conservar tu autenticidad frente a las exigencias del cambio

En las conversaciones de coaching, muchos líderes expresan sentirse estancados cuando reciben comentarios sobre cómo los perciben los demás. Se preguntan: ¿debería cambiar y correr el riesgo de parecer inauténtico? ¿O mantenerme igual y arriesgarme a perder credibilidad o influencia?

Esa tensión es común, pero la respuesta no está en elegir un extremo. Los líderes más efectivos entienden que la autenticidad no significa aferrarse a un solo estilo, sino adaptarse con propósito. Y, sobre todo, equilibrar la honestidad con la consciencia para que su comunicación sea productiva y aporte valor. Se apoyan en todo su rango de fortalezas y ajustan su manera de actuar según lo que la situación requiere, no por miedo ni por complacer a los demás.

Eso es el liderazgo situacional en acción: usar la autoconciencia y la intención para responder a cada momento sin renunciar a quién eres.

Un ejemplo es el de una ejecutiva de alto desempeño reconocida por obtener grandes resultados, pero cuyo equipo percibía su intensidad como intimidante. En lugar de ignorar la crítica o abandonar su estilo, reconoció el impacto, asumió la responsabilidad y se comprometió a mejorar. Ese punto de inflexión transformó la manera en que su equipo la veía. No la consideraron menos exigente, sino más consciente y digna de confianza.

La autenticidad no consiste en quedar atrapado en una identidad fija. Los líderes no necesitan definirse por un solo rasgo ni sentirse prisioneros de la idea de “ser ellos mismos”. La autenticidad también implica estar dispuesto a evolucionar. Cuando la retroalimentación revela una brecha entre la intención y el impacto, los líderes efectivos utilizan esa información para crecer. El objetivo no es complacer a los demás, sino convertirse en una versión más clara y coherente de sí mismos.

Cuando la autenticidad se encuentra con la integridad

La autenticidad puede invitar a la confianza, pero la integridad la consolida. Si la autenticidad consiste en expresar tus valores, la integridad consiste en demostrarlos. Se manifiesta de dos maneras:

Integridad moral: hacer lo correcto.

Integridad conductual: cumplir lo que dijiste que harías.

Una de las pruebas más claras del liderazgo auténtico es la coherencia en el comportamiento. Decir lo que haces y hacer lo que dices, siempre y de forma constante. Los líderes no pueden darse el lujo de descuidar esto. Cuando las promesas no se cumplen —aunque haya buenas intenciones— la credibilidad se erosiona. Esa desconexión resulta especialmente dañina cuando las acciones de un líder contradicen los valores que proclama. Las personas empiezan a cuestionar qué es real y si el líder realmente cree en lo que dice. Con el tiempo, la confianza se deteriora, no por un gran escándalo, sino por pequeñas incoherencias repetidas.

Los líderes más admirados son claros respecto a lo que les importa, coherentes en cómo lo demuestran y cuidadosos con los compromisos que asumen. Sus equipos saben qué esperar, y esa previsibilidad genera seguridad psicológica.

Cuando la autenticidad no es excusa para la grosería

Ser auténtico no significa decir lo primero que se te ocurre ni dar retroalimentación sin cuidado. Algunos líderes confunden la honestidad con la rudeza, pero una verdad sin filtros puede causar más daño que beneficio. La comunicación efectiva en el liderazgo combina sinceridad con empatía. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo llega a los demás. Los mejores líderes hablan con valentía y consideración, transmitiendo la verdad de manera que fortalezcan —no rompan— las relaciones.

Cuando la autenticidad responde al momento, la confianza sigue

Los líderes más efectivos no eligen entre compostura y vulnerabilidad: combinan ambas según la situación. No son excesivamente reservados ni abiertamente impulsivos. Lideran con claridad, humildad e intención. La confianza no surge por defecto, sino por diseño, a través de cada elección, cada acción y cada palabra. Los líderes que la inspiran son aquellos que entienden que la autenticidad no consiste solo en mostrarse, sino en hacerlo con claridad, coherencia y valentía, mostrando quiénes son y por qué lideran.