Cómo convertir la adversidad personal en una estrategia de relaciones públicas que acelere tu crecimiento

Nos gusta creer que tomamos decisiones basadas en hechos y lógica, pero la naturaleza humana cuenta otra historia. Muchas veces son las emociones las que guían primero nuestras elecciones, y luego buscamos los hechos que las justifiquen.

Por eso contar historias es una herramienta tan poderosa. Cuando narras una historia en lugar de limitarte a presentar datos, ayudas a las personas a visualizar el mensaje y hacerlo más cercano. Así está diseñado nuestro cerebro: las historias desencadenan la liberación de oxitocina, la hormona que fomenta la confianza. Desde los albores de la humanidad, contar historias ha sido la forma en que transmitimos conocimiento y creamos vínculos.

Entonces, ¿cómo puedes aprovechar el poder del storytelling para aumentar tus posibilidades de aparecer en los medios?

Identifica tu historia de origen

Te comparto un ejemplo real. Hace unos años empecé a trabajar con un cliente — uno de los expertos financieros más inteligentes que he conocido. Regularmente publicaba consejos perspicaces y prácticos en línea y en conferencias. A todas luces, formaba parte de la élite. Aun así, no conseguía entrar en los medios generalistas.

Durante la incorporación profundizamos más allá de sus credenciales y su experiencia. Exploramos su “por qué” personal. Ahí dimos en el clavo.

Comenzó su carrera dirigiendo una próspera clínica dental. Pero todo cambió cuando su hija enfrentó tres crisis de salud que pusieron su vida en riesgo. No pudo compatibilizar la clínica con el apoyo a su hija, así que vendió el negocio para centrarse en su recuperación.

Invirtió lo obtenido en bienes raíces: un camino más estable pero menos lucrativo. Con el tiempo, sus ingresos crecieron. En Navidad, envió tarjetas en las que contaba ese proceso. Colegas del mundo dental se pusieron en contacto, interesados por su nuevo rumbo. Lo que empezó como una serie de consejos informales se convirtió en un negocio de coaching y luego en una comunidad próspera de educación inmobiliaria enfocada en ayudar a otros a alcanzar la libertad financiera.

Esa historia lo distinguió emocional y auténticamente — y le valió cientos de apariciones orgánicas en medios a lo largo de los años.

Tómate tiempo para reflexionar sobre lo que te mueve personalmente. Mira más allá de tus logros profesionales e identifica los momentos decisivos o los desafíos que moldearon tu camino.

Destila tu historia en una declaración central de posicionamiento

Esto es lo que todo emprendedor debería tener claro:

Primero, todos tenemos una historia de origen. Tal vez no sea tan dramática, pero siempre hay un momento decisivo que te impulsa a iniciar tu negocio. En mi caso, fue una crisis de salud que casi acaba con mi vida y con mi empresa. Utilicé las relaciones públicas para reconstruir mi marca, lo que inspiró que mi agencia diera un giro hacia un enfoque centrado en las relaciones públicas impulsadas por el storytelling.

Segundo, destila tu historia en una declaración central de posicionamiento: una narrativa breve que capture tu origen, lo que haces, por qué importa y a quién sirves. No se trata de una autobiografía, sino de una instantánea poderosa diseñada para conectar emocionalmente con tu audiencia.

Escribe un borrador de tu declaración central de posicionamiento. Mantenla breve pero convincente. Compártela con colegas de confianza para recibir retroalimentación y ajústala hasta que se sienta auténtica y clara.

Usa tu historia para fortalecer tu presentación

Por último, utiliza tu declaración central de posicionamiento para respaldar tu pitch — no como apertura, sino como prueba de tus cualificaciones únicas. Comienza con un gancho atractivo —una noticia de última hora, una estadística sorprendente o un detonante emocional—, luego muestra cómo tu experiencia responde a las necesidades de la audiencia y cierra con tu declaración central de posicionamiento para sellar el trato.

Estructura tu pitch con un gancho sólido al inicio, seguido de datos o ideas relevantes, e integra después tu declaración central de posicionamiento como tu propuesta de valor única.

Comparte tu historia de forma constante en todos los canales

Ya tienes una historia poderosa esperando ser contada. Encuéntrala, perfílala y úsala para crear pitches que te hagan destacar, porque esa conexión emocional es la que atrae la atención de los medios y construye tu autoridad.

Promociona tu historia en tu sitio web, redes sociales, comunicados de prensa y presentaciones públicas para construir una narrativa de marca coherente y auténtica. Revisa tus materiales de marketing actuales y tus perfiles en línea. Asegúrate de que tu historia de origen o tu declaración central de posicionamiento estén claramente reflejadas en todos los canales.

Practica y actualiza tu narrativa con regularidad

Ensaya cómo incorporar tu historia de forma natural en tus pitches para que se sienta auténtica y persuasiva, no forzada. Recuerda revisar y perfeccionar tu declaración central de posicionamiento conforme tu negocio crece y evoluciona.

Configura un recordatorio para revisar tu narrativa cada trimestre. Actualízala para reflejar nuevos logros, aprendizajes o cambios en el enfoque de tu empresa. Ya cuentas con una historia poderosa: úsala de forma estratégica para atraer el interés de los medios y fortalecer la autoridad de tu marca. La conexión emocional que genera tu historia es la clave para destacar en un mercado cada vez más saturado.