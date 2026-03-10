Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave No todos los emprendedores necesitan iniciar una startup de tecnológica; hay muchos negocios de servicios locales que ofrecen caminos más claros hacia la rentabilidad y la libertad financiera.



Industrias tradicionales como limpieza, aire acondicionado o cerrajería tienen demanda constante y modelos de negocio probados que reducen el riesgo frente al modelo de capital de riesgo.



Combinar negocios tradicionales con herramientas tecnológicas modernas puede crear ventajas competitivas frente a competidores que siguen operando de forma analógica.

El mes pasado hablé con un ex colega de finanzas que acaba de perder su trabajo en una empresa tecnológica en San Francisco. Él está considerando lanzar otra aplicación de productividad. Le pregunté si había pensado en abrir una empresa de limpieza. Se rió.

No lo culpo. Pasé años en capital privado invirtiendo en empresas tecnológicas antes de darme cuenta de algo incómodo: la mayoría de las personas que conozco que realmente tienen dinero no lo hicieron con software. Lo hicieron con negocios normales. Cerrajería, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), clínicas veterinarias. Cosas que han existido por décadas.

En 2026, a medida que los despidos tecnológicos se aceleren y el capital de riesgo se evapore, este patrón se va a intensificar. Los negocios de servicios locales no son sexys, pero están absorbiendo capital institucional, generando flujo de caja desde el primer día, y ofreciendo algo que las startups de Silicon Valley prometieron, pero rara vez entregan: libertad real.

El modelo de capital de riesgo está roto para la mayoría de las personas

Cuando trabajaba en capital privado, invertimos en muchas empresas tecnológicas. El modelo es bien conocido: de diez inversiones, ocho fallan, una va bien, y una es un jonrón. Sin embargo, tus posibilidades de éxito son ridículamente bajas a pesar de todo el dinero que recaudan.

Mientras tanto, conozco servicios de limpieza del hogar en pequeñas ciudades de Dakota del Norte generando $1.5 millones de dólares en ganancias por año. Más de lo que la mayoría de startups tecnológicas jamás ganarán. Y lo hacen sin levantar una sola ronda.

La diferencia es simple: cuando algo ya está probado, hay menos suposiciones; no hay necesidad de inventar el encaje producto-mercado, solo buena ejecución y hacerlo durante suficiente tiempo. Para alguien que quiere libertad financiera, es un camino mucho más seguro que apostar a que tu aplicación revolucionará una industria.

Un millón de razones para reconsiderar tu próximo movimiento

Más de 1.17 millones de personas perdieron sus trabajos en tecnología este año. Eso continuará en 2026. Entre la inteligencia artificial (IA), los aranceles y la eficiencia operativa, las empresas simplemente no necesitan contratar a tantas personas.

¿Entonces qué haces si pierdes tu trabajo o decides emprender? Puedes ir a Silicon Valley a competir por las pocas posiciones disponibles, o puedes empezar algo nuevo. Pero aquí está la cosa: si necesitas generar dinero, tiene mucho más sentido ir hacia industrias que siempre han existido.

La limpieza ha existido por miles de años. Los servicios de cerrajería, HVAC, plomería, todos estos negocios son necesarios sin importar lo que pase en la economía. Si te quedas encerrado fuera de tu casa, no importa si hay una recesión, vas a llamar a un cerrajero. Si vives en Arizona y tu aire acondicionado se rompe en julio, encontrarás la manera de pagar para arreglarlo.

A medida que la economía se vuelve más incierta, más personas gravitarán hacia industrias que son más seguras. Puedes obtener flujo de caja rápidamente. Han existido por mucho tiempo. Y son algo inmunes a la IA, los aranceles o lo que sea que esté pasando.

El capital privado ya lo descubrió

Hay una tendencia que se ha desarrollado en los últimos años: el capital privado se está moviendo hacia abajo en el mercado. Están abandonando la tecnología y comprando negocios locales masivamente.

La mayoría de los negocios de HVAC en Estados Unidos ya han sido comprados por fondos de capital privado. Clínicas dentales, clínicas veterinarias, servicios de pintura, todos siendo consolidados. ¿Por qué? Porque estos fondos necesitan desplegar capital y ya no tiene sentido para ellos hacerlo en tecnología. Prefieren negocios que generan flujo de caja real.

Las valoraciones tecnológicas están enfrentando las consecuencias de la locura de 2021. Han estado cayendo desde entonces. Es un momento terrible para estar en tecnología a menos que seas una empresa de IA, que probablemente está en una burbuja de todas formas. Cientos de empresas de IA quiebran cada día porque, a medida que los grandes modelos de lenguaje (LLM) crecen, se comen la necesidad de todas estas pequeñas empresas que surgieron.

A menos que tengas miles de millones en financiamiento y estés haciendo algo como OpenAI, simplemente no tiene sentido. Es hipercompetitivo y hay mucha menos demanda de lo que la gente piensa.

Los negocios locales tienen un truco que nadie usa

Esto es lo interesante sobre combinar negocios tradicionales con tecnología moderna: tus competidores están cinco o seis años atrás. Como mínimo.

Hay negocios de limpieza doméstica generando $100,000 o $200,000 dólares en ganancias con sitios web que parecen ser de 1990. Incluso si solo traes los fundamentos de ChatGPT, tendrás una gran ventaja competitiva.

La innovación en IA ocurre increíblemente rápido, y los fundadores de tecnología necesitan estar al tanto de todo porque es hipercompetitivo y siempre cambiante. Un dueño de negocio local no tiene que hacerlo, pero aún puede usar la IA para dominar la competencia local porque ellos no la están usando en absoluto. Es arbitraje. Si estás familiarizado con automatizar procesos con tecnología, es una ventaja completa.

El mito del techo bajo

La mayor concepción errónea que tienen las personas cuando debaten entre entrar a la tecnología de capital de riesgo o iniciar un negocio local es que asumen que un negocio local es pequeño. Todos asumen que hay un potencial limitado: solo puedes ganar X cantidad de dinero y luego no puedes ganar más.

Yo también lo pensé. No me di cuenta hasta que entré a la industria de franquicias de su potencial real.

Empresas de limpieza de una sola ciudad en Dakota del Norte generan más de un millón de dólares en ganancias. Son muy rentables. Y hay muchas formas de crecer. Puedes abrir tus propias ubicaciones, puedes franquiciar, puedes licenciar. Una vez que dominas el mercado local y sabes lo que estás haciendo, puedes expandirte y convertirte en una empresa masiva.

El negocio como vehículo, no como identidad

Las personas frecuentemente confunden su identidad con su profesión. Dicen: “Quiero ser una persona cool, así que todo lo que hago tiene que ser extra cool, y el resultado final debe ser increíble”. Es común, especialmente entre personas en sus veintes que están tratando de descubrirse a sí mismas.

Pero hay otra manera de ver el negocio: como un vehículo para lograr el tipo de estilo de vida que deseas. Todo lo que haces fuera de él puede ser más tu identidad en lugar de solo el negocio.

A mí lo que me gusta es el juego de los negocios. Me di cuenta de que el emprendimiento, independientemente de cuál sea el producto final, es básicamente lo mismo. Tienes los mismos pilares: marketing, ventas, operaciones, contabilidad. Es lo mismo independientemente del negocio en que estés. Eso es lo que haces día a día.

Aunque la mayoría de tu trabajo será el mismo, el resultado final será “esto es cool, esto no es cool”. En mi opinión no debes identificarte con el producto final. Construye la vida que deseas determinando qué tiene la mejor oportunidad de tener éxito.

Conozco a muchas personas que empezaron un negocio que odian, o que trabajan en tecnología y tienen que trabajar 80 horas por semana. No pueden viajar. Necesitan ir a una oficina. Deben desplazarse.

¿Qué pasaría si en lugar de pensar “debo construir algo cool”, te preguntas qué modelo de negocio te va a dar más libertad? ¿O qué te permitirá viajar? ¿O qué te dará flujo de caja para crecer?

El camino ya está trazado

Si alguien ya trazó el camino al éxito para lo que quieres, ¿por qué no simplemente copiarlo? No hay necesidad de reinventar la rueda. Aún puedes innovar, pero si alguien ya delineó lo que debes hacer, hay un camino más fácil a seguir. Los negocios aburridos resuelven eso.

La ecuación que le digo a las personas es: “¿Por qué no construyes primero tu estilo de vida ideal y luego encuentras un negocio que lo apoye?” Si tu objetivo es viajar y tener libertad, y estás tratando de lograrlo iniciando una empresa tecnológica, eso es lo opuesto de lo que vas a obtener.

Muchas personas piensan: “Solo una vez que finalmente venda la empresa, entonces tendré eso”. Mi mensaje es que puedes tener ambos con un negocio local. Puedes tener el estilo de vida que quieres y construir un negocio. Hacerlo crecer y ser extremadamente rentable.

Con tecnología, automatización y talento global, hay maneras de tener completa libertad de estilo de vida en un negocio local. No tienes que crecer mucho y luego tener libertad de estilo de vida. Puedes tenerlo todo al mismo tiempo.