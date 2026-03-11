Por qué el storytelling podría ser la habilidad de liderazgo más importante — y más subestimada— de 2026

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave En una era inundada de datos, los líderes que utilizan el “storytelling” pueden darle significado a la información que los equipos realmente recuerdan y sobre el que actúan.



A medida que los lugares de trabajo se vuelven más digitales y desconectados, el “storytelling” está emergiendo como una herramienta poderosa para construir confianza, alineación y conexión humana.

En todos los años que he pasado acostando niños —ya sea como niñera, como tía y ahora como mamá— nunca he llegado a la puerta y escuchado: “¡Espera! ¡Solo una estadística más! ¡Un dato más y prometo irme a dormir!”.

Pero he perdido la cuenta de las veces que he oído: “Un cuento más. Solo uno más”.

Contar historias puede ser uno de los oficios más antiguos del mundo, pero en la era de la inteligencia artificial (IA) podría convertirse en la habilidad de liderazgo más poderosa que nos queda. A medida que la tecnología se acelera, ha surgido una paradoja mientras más automatizamos, más anhelamos aquello que solo los humanos pueden ofrecer: significado, empatía y conexión. El storytelling es el puente que vuelve a conectarlo todo, y creo que este arte ancestral se ha convertido en el eslabón perdido para resolver las brechas de comunicación que fracturan a las organizaciones modernas.

Todos sabemos que la comunicación en el trabajo es mucho más que simplemente compartir información o asignar tareas. Sin embargo, a pesar de la explosión de herramientas de comunicación —desde canales de Slack y videoconferencias hasta plataformas de gestión de proyectos y más— muchos líderes sienten que le hablan al vacío. Sus mensajes no llegan. Su visión no se traduce. Sus equipos se sienten desconectados en lugar de inspirados. Con el tiempo, todo eso erosiona la confianza.

Relacionado: La lealtad es la nueva moneda de cambio: por qué el “storytelling” supera a la publicidad

Cómo usar las historias

Hay innumerables maneras en que las historias pueden ayudarte a transmitir una idea o tender puentes. Pensemos en la típica junta trimestral de resultados. Un CEO presenta diapositivas llenas de métricas, iniciativas estratégicas y actualizaciones organizacionales. La información es correcta. La presentación es profesional. Pero lo más probable es que, pocas horas después, la mayoría de los empleados tenga dificultades para recordar un solo mensaje clave, y mucho menos sentirse motivados a actuar a partir de lo que se dijo.

Ahora contrasta eso con un líder que comienza compartiendo un momento específico: quizá una conversación con un cliente que estaba teniendo dificultades, un fracaso personal que le enseñó resiliencia o una reflexión sincera sobre el recorrido de la empresa. De pronto, los números adquieren significado. Esos gráficos y tablas cobran vida y le dan contexto a la estrategia. Así, la visión del líder se vuelve algo tangible.

A lo largo de un amplio trabajo con organizaciones de distintos sectores, he visto surgir un patrón claro. Cuando los líderes aprenden a convertir sus historias en estrategia, el crecimiento ocurre en tiempo real, la confianza se profundiza, los equipos pueden avanzar más rápido en los proyectos y la retención aumenta.

Esta es la verdad: el storytelling no es solo para algunos líderes. Es para todos. Especialmente si te reconoces en alguno de estos casos.

Relacionado: 10 estrategias de storytelling que hacen que una startup sea imposible de ignorar

Los ejecutivos que presentan ante consejos directivos y sienten que su visión estratégica se pierde en la traducción durante presentaciones de alto riesgo deben reconocer que los miembros del consejo, a pesar de su sofisticación analítica, siguen siendo seres humanos que toman decisiones a través de narrativas y patrones.

Los líderes de equipos multifuncionales y remotos que buscan fortalecer las relaciones con sus pares, y al mismo tiempo elevar la forma en que se comunican hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo en la organización. Sin historias compartidas y formas claras de transmitir datos y tareas, los líderes corren el riesgo de que los empleados se sientan confundidos, relegados y desalineados.

Los líderes de recursos humanos y de personas están siendo testigos de primera mano de la crisis de compromiso que afecta a los lugares de trabajo modernos. Cuando la comunicación no logra generar significado ni conexión, la desconexión se expande. Equivocarse en esto implica costos internos enormes, sin mencionar los costos que, según múltiples estudios sobre la fuerza laboral, le cuestan a la economía global billones de dólares cada año.

Los ejecutivos que atraviesan periodos de crecimiento, cambio o tensión organizacional necesitan el storytelling más que nunca. En tiempos de incertidumbre, las personas no solo necesitan saber qué está cambiando; necesitan entender por qué ese cambio importa, cómo se conecta con el propósito más amplio de la organización y qué papel desempeñan en la historia que se está desarrollando.

Por qué nos encantan las buenas historias

Tenemos más formas de comunicarnos que nunca, y aun así la conexión genuina parece cada vez más rara. En este contexto, la capacidad exclusivamente humana de contar historias auténticas no solo es valiosa: es el verdadero diferenciador.

Las historias hacen lo que los datos no pueden. Crean resonancia emocional. Proporcionan contexto que vuelve concretos los conceptos complejos. Construyen la seguridad psicológica que permite a los equipos asumir riesgos, innovar y decir la verdad incluso frente al poder. Transforman los valores organizacionales de simples palabras en un sitio web en experiencias vividas que las personas pueden vivir.

En tiempos de cambio constante, las historias pueden recordar a las personas por qué su trabajo importa, cómo encajan en algo más grande que ellas mismas y qué es posible cuando nos conectamos alrededor de un propósito compartido. Eso no es una tendencia. Es algo atemporal.

Tal vez por eso, al final incluso del día más largo —después de todos los correos, las reuniones, las decisiones y los datos— me doy la vuelta y termino cediendo cuando mis hijos piden “un cuento más”.

Porque sin importar cuánto envejezcamos, nunca dejamos de necesitar sentirnos conmovidos, vistos y conectados.

Dicho eso… los escucho llamarme.

Es hora de contar una historia.