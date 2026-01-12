El camino hacia el éxito está lleno de errores. Haz estas cuatro cosas para aprovechar su potencial de crecimiento

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave En contextos de alta presión y trabajo acelerado, ocultar los errores ralentiza el aprendizaje y debilita a los equipos; la transparencia sigue siendo una ventaja competitiva.



Los errores bien gestionados —humanos o de proceso— son una fuente directa de aprendizaje y mejora operativa.



Cometer nuevos errores, reflexionar sobre ellos y ajustar decisiones es clave para innovar sin repetir fallos del pasado.



Aceptar el fracaso como parte del éxito permite construir culturas más resilientes, colaborativas y preparadas para el cambio constante.

Para muchas personas, los errores tienen una connotación negativa. Se perciben como obstáculos en lugar de oportunidades en nuestro camino hacia el éxito. Los errores suelen considerarse costosos, inconvenientes e inaceptables, algo que no se puede permitir.

Sin embargo, con cada error hay una valiosa lección esperando a ser aprendida, especialmente con los nuevos. Esta es una verdad que descubrí recientemente en una conversación con un rabino después de llegar tarde un día para recoger a mis hijos de la escuela hebrea. A pesar de mi tardanza, el rabino me llamó Tzadik. Tzadik, que proviene de la misma raíz que las palabras Tzedek y tzedaká, literalmente significa “alguien que es justo y recto” cuando se traduce del hebreo. Me sorprendió cuando el rabino me dijo esto porque ser justo y recto parecía incongruente con mis acciones. Más tarde supe que la palabra tiene otro significado en yidis: un Tzadik es alguien que comete nuevos errores.

Esta revelación subrayó el potencial transformador inherente de aceptar los errores como catalizadores del crecimiento. Pero para aprovechar el potencial de crecimiento y éxito en los errores, especialmente los nuevos, debemos hacer algunas cosas esenciales.

1. Evita ocultar tus errores

La cultura laboral a menudo estigmatiza los errores como fracasos, fomentando una cultura de ocultamiento y miedo. Las personas tienden a esconder sus errores de sus gerentes y equipos porque temen que los persigan durante la siguiente evaluación de desempeño. Este fenómeno, al que llamo “acumulación de errores”, inhibe el progreso individual y organizacional al suprimir la transparencia y obstaculizar la innovación.

El papel de los errores es enseñarnos; proporcionarnos oportunidades para resolver problemas y aprender nuevas habilidades y conocimientos que no teníamos.

En lugar de ello, debemos entender el papel que juegan los errores. Este papel va más allá de ser una indicación o medida de fracaso, malentendido, negligencia o incompetencia, o de servir como una oportunidad para criticar o corregir negativamente a otros. El papel de los errores es enseñarnos; proporcionarnos oportunidades para resolver problemas y aprender nuevas habilidades y conocimientos que no teníamos; y redirigirnos y señalarnos en una dirección diferente, informada y potencialmente más exitosa que no habríamos descubierto sin ese fracaso.

2. El modelo dos por dos

En mi empresa, Cloud for Good, adoptamos una cultura de aprendizaje. Reconocemos que los errores no son instancias de fracaso, sino más bien oportunidades de crecimiento. Cada trimestre, nuestro equipo de liderazgo se reúne para revisar dos procesos que salieron bien y dos que salieron mal. Para nosotros este es un momento en el que, en lugar de tomar la ruta directa y quizás más fácil que señalar con el dedo o asignar la culpa por los errores cometidos, nos enfocamos intencionalmente en el aspecto del aprendizaje de estos errores para que podamos desarrollar e implementar decisiones operativas sobre cómo evitar los mismos errores o repetir el éxito en nuestros próximos proyectos.

Los errores deben ser reconocidos y abordados para informarnos cómo hacer los ajustes apropiados y progresar hacia la mejora. Aunque es cierto que las ocasiones de éxito y logros son oportunidades de aprendizaje, también lo son los errores, sin importar lo desafiantes que puedan ser.

3. Comete nuevos errores

Cultivar una mentalidad de crecimiento es fundamental para abordar y aprovechar el potencial de crecimiento en los errores. Esta perspectiva reformula los contratiempos como oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Para cometer nuevos errores y no repetir los viejos, una persona debe levantarse, reconocer el error, reflexionar, aprender e intentarlo de nuevo. Este es un concepto muy poderoso.

Como seres humanos, no siempre es fácil admitir y aceptar que cometimos un error, sobre todo cuando este es grave. Sin embargo, al crear un espacio y una cultura donde podamos, en cambio, reconocer nuestra humanidad y reformular nuestros errores como parte de nuestro crecimiento y el viaje hacia el éxito, ya no estamos limitados y retenidos por nuestros errores o el miedo al fracaso. Esto también ayuda a fomentar un espacio donde, al enfocarnos más intencionalmente en las lecciones aprendidas de los errores y menos en criticarlos, las personas pueden crecer en resiliencia y desarrollar nuevas habilidades para ponerse en un mejor camino hacia el éxito y la innovación.

