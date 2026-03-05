Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Una narrativa sólida aclara por qué eres relevante, no solo qué construyes.



Si no todos pueden explicar tu historia de forma sencilla, en realidad no tienes una.

Piensa en las marcas de consumo que más destacan para ti. ¿Qué es lo que las hace memorables? ¿Es su “capacidad para ejecutar objetivos estratégicos” o su “uso competente de las herramientas para lograr la eficiencia”? Probablemente no.

Lo que realmente recuerdas es su historia. Piensa en la historia de origen de Apple: tres jóvenes reuniéndose en el garaje de Silicon Valley. O en dos amigos de la infancia en Vermont con el sueño de abrir una heladería. O en la misión de Patagonia de promover la sostenibilidad ambiental.

En nuestro mundo obsesionado con la inteligencia artificial (IA), el storytelling sigue importando. De hecho, puede que importe más que nunca. En el ámbito B2B, esa narrativa quizá luzca un poco distinta que en el mercado de consumo, pero su esencia es la misma y su necesidad no cambia.

Evaluar la narrativa

Muchas empresas creen que tienen una narrativa, pero en realidad es solo un conjunto de palabras de moda del marketing. No entusiasma ni inspira. En el fondo, no significa gran cosa.

Una narrativa sólida genera claridad y coherencia, y ayuda a que las personas entiendan rápidamente qué hace la empresa y por qué importa.

¿Cómo saber si funciona? Una señal clara es cuando clientes, colaboradores y líderes de la industria empiezan a usar el mismo lenguaje para describir el negocio. Otro indicador de que el storytelling está dando resultado es ver los mensajes clave reflejados en artículos y coberturas.

Sin embargo, al analizar las dificultades de las empresas con su narrativa, aparecen algunos patrones, incluso cuando cuentan con productos sólidos o un crecimiento acelerado. Uno de ellos es que el éxito puede enmascarar la confusión.

Las empresas con buena tracción de producto o crecimiento rápido asumen que la historia se explica por sí sola, por lo que nunca la articulan con claridad. Internamente, los equipos entienden el valor; pero hacia afuera, el mensaje se fragmenta entre marketing, ventas, relaciones públicas y liderazgo.

Otro problema común es enfocarse demasiado en las funcionalidades en lugar de explicar por qué estas importan. Algunas compañías intentan abarcar todas las pruebas de valor al mismo tiempo, lo que termina en un posicionamiento saturado y una narrativa diluida. El resultado suena impresionante, pero nada se vuelve memorable.

Las empresas que más batallan son aquellas que quieren ser todo para todos, incluso cuando su producto es claramente diferenciado.

Dar en la nota correcta

Una narrativa sólida se apropia de una o dos ideas claras, formuladas en lenguaje sencillo, y construye impulso a través de la consistencia en el tiempo y en todos los canales. Muchas empresas asumen que necesitan una historia nueva para cada audiencia o momento. Pero lo más efectivo suele ser ceñirse a un número reducido de ideas y reforzarlas hasta que sean comprendidas y generen confianza. Cuando el storytelling funciona, se siente como una verdad. Las narrativas más poderosas son las más simples.

Al entrar en un nuevo mercado o categoría, es crucial crear una narrativa que marque una separación estratégica. Identificar los “espacios en blanco” narrativos empieza por escuchar. Conviene observar de cerca cómo los incumbentes, los analistas, los clientes y los creadores ya están hablando de la categoría. El espacio en blanco suele aparecer en la brecha entre lo que las empresas afirman y lo que las audiencias realmente experimentan.

El objetivo es encontrar un punto de diferenciación que nadie más en el mercado esté ocupando. Eso implica someter la narrativa a una prueba rigurosa frente a la realidad: la verdad del producto, la validación de los clientes y la capacidad de la empresa para sostener esa posición en el tiempo. El sobreposicionamiento ocurre cuando las compañías intentan abarcar demasiado territorio a la vez. El espacio en blanco consiste en decir lo correcto, en el momento correcto.

Antes de llevar la narrativa al exterior, es esencial asegurarse de que resuene dentro de la organización. Todo comienza con la coherencia. Si personas de distintas áreas —producto, ventas y liderazgo en comunicación— pueden explicar la narrativa con sus propias palabras y coincidir en las mismas ideas centrales, es una señal clara de que está arraigando.

También hay que prestar atención a las desconexiones. Las preguntas, las objeciones y los momentos de incomodidad suelen revelar más que el simple acuerdo. Si la narrativa genera un debate productivo, pero mantiene una dirección clara, normalmente está lista para probarse fuera.

Un ejemplo real: una empresa con la que trabajé era presentada como una herramienta de nicho, pese a tener una adopción al nivel de plataforma. El producto era sólido y los ingresos crecían, pero la narrativa estaba anclada en lo que hacía, no en lo que habilitaba.

Los clientes la compraban para resolver un problema operativo más amplio, no por sus funcionalidades específicas. Cuando la compañía reformuló su narrativa alrededor del dolor del cliente —respaldándola con comportamiento real de usuarios y casos de uso— pasó de ser “un software deseable” a convertirse en “una plataforma crítica”.

Ese cambio abrió la puerta a una nueva audiencia (compradores con control del presupuesta), reconfiguró la cobertura de los analistas y ofreció a los inversionistas una visión más clara de su escala. La narrativa no solo aclaró la categoría, sino también la posición de liderazgo de la empresa.

Construir la historia del fundador o del ejecutivo

El CEO, los fundadores y otros ejecutivos desempeñan un papel clave no solo en dar forma a la narrativa, sino en “venderla”. Las ideas que mejor circulan son aquellas que generan claridad en distintos contextos. Las perspectivas de fundadores y ejecutivos funcionan cuando articulan un punto de vista claro sobre el mercado: por qué está cambiando, cuáles son los desafíos y qué es lo que realmente importa hoy. Explicar cómo se está transformando el mundo se traduce con facilidad en medios, conversaciones de ventas y discusiones con inversionistas.

Pero cuidado: las ideas demasiado abstractas o excesivamente autopromocionales suelen perder fuerza. Las audiencias —en medios, ventas o relaciones con inversionistas— buscan perspectiva, no exceso de promoción. Cuando los ejecutivos se enfocan en construir confianza a través de la especificidad y la autenticidad, sus mensajes tienden a resonar mucho más.

Perfeccionar tu historia

En un mercado saturado, ganan las empresas que se vuelven memorables. A medida que el storytelling recupera relevancia estratégica en 2026, los líderes empresariales deben tratar el desarrollo de la narrativa con el mismo rigor que el producto, la estrategia de salida al mercado y la planeación operativa. Utiliza lo anterior como un marco práctico para construir una narrativa ejecutiva que genere confianza, alinee a los equipos y posicione a la empresa para una diferenciación sostenible a largo plazo.