Conclusiones Clave El desplazamiento laboral impulsado por la IA está alimentando una nueva ola de emprendimiento, con un aumento del 67% en la creación de negocios tras un despido.



Los profesionales están aprovechando habilidades en servicios digitales, coaching, asistencia virtual y roles especializados en IA para crear empresas exitosas.



Las nuevas trayectorias profesionales ofrecen bajos costos de inicio y alta demanda, permitiendo que los trabajadores despedidos conviertan los desafíos en oportunidades.

La inteligencia artificial (IA) está desplazando trabajadores a un ritmo creciente, pero esto también está dando lugar a otra tendencia: cada vez más emprendedores están iniciando sus propios negocios después de haber sido despedidos. En 2024, un 67% más de profesionales emprendieron tras perder su empleo, y esa cifra podría seguir creciendo a medida que la IA se vuelva aún más dominante.

Como alguien que ha experimentado la pérdida de empleo a lo largo de su carrera —ya fuera como reportero de radio a principios de los años 2000 o más adelante en puestos de marketing en startups— sé que el camino a seguir no siempre implica comenzar otra búsqueda laboral. Yo, al igual que miles de otros profesionales, decidí que era momento de independizarme y convertir el desplazamiento laboral en mi propio negocio. Tú también puedes hacerlo, y estos son modelos de negocio que ofrecen bajos costos de inicio y una demanda comprobada.

1. Servicios digitales

Las empresas que implementan IA no lo hacen de forma inmediata. Por lo general, se trata de una adopción gradual, en la que aún queda mucho trabajo que debe ser realizado por personas. Los servicios digitales pueden prestarse bajo contrato, en lugar de a través de empleados en nómina.

“Servicios digitales” es un término amplio que abarca muchos tipos de trabajo. Va desde productos digitales como e-books y cursos en línea, hasta servicios especializados como la moderación de contenidos. En este último caso, las personas revisan contenido generado por usuarios en distintas plataformas para asegurarse de que cumpla con los estándares de la comunidad. Esto requiere criterio humano para interpretar matices y contextos, algo con lo que la IA todavía tiene dificultades.

La automatización de flujos de trabajo a medida es otro ejemplo. Ayuda a las pequeñas empresas a conectar sus herramientas de software para que funcionen de manera más eficiente. También existen oportunidades en servicios para mercados de nicho, como la consultoría en cumplimiento normativo para plataformas digitales en el sector salud, donde la experiencia humana para navegar regulaciones complejas resulta indispensable. Ofrecer un servicio centrado en el cliente y un soporte excepcional puede convertirse en un factor diferenciador y permitirte prosperar en un mercado competitivo.

2. Coaching

Esta categoría no es necesariamente digital, pero resulta fundamental cuando ocurren desplazamientos laborales masivos. Muchos trabajadores despedidos ya se sienten desorientados al perder su empleo, y esa sensación puede intensificarse cuando parece que la industria en la que han invertido años de experiencia ya no tiene lugar para ellos.

Acompañar mediante coaching a trabajadores desplazados hacia nuevas trayectorias profesionales puede ser tanto rentable como gratificante. Tras años de trabajar en el periodismo, en 2009 inicié mi propio negocio de coaching enseñando a las personas a utilizar plataformas de redes sociales en crecimiento como Facebook. Quienes recibieron esa capacitación terminaron colaborando con publicaciones para ayudarlas a usar esos canales y aumentar el tráfico hacia sus sitios. Hoy en día, enseñar a las personas a gestionar cambios de carrera o desarrollar nuevas habilidades tiene una demanda inmediata en el mercado y representa un servicio valioso para los trabajadores.

El coaching puede abarcar desde la orientación profesional —¿quién mejor para ayudar a trabajadores despedidos a iniciar una nueva carrera que alguien que ya lo ha logrado con éxito?— hasta la formación en habilidades digitales y no digitales, como programación, ventas u oratoria. Una de las mayores ventajas que los coaches tienen frente al asesoramiento generado por IA es la capacidad de ofrecer responsabilidad personal y apoyo emocional. Estos elementos mantienen a este negocio firmemente dentro del ámbito humano, incluso a medida que la automatización se vuelve más común.

3. Asistente virtual

Si eres una persona con sólidas habilidades organizativas y capacidad para realizar múltiples tareas, trabajar como asistente virtual puede ser una excelente opción profesional. Los asistentes virtuales de alto nivel cuentan con una amplia variedad de habilidades, tanto técnicas como no técnicas, pero lo que las une a todas es la confiabilidad de quien mantiene todo en orden y resuelve problemas con rapidez. El principal servicio que ofrecen a sus clientes es permitirles concentrarse en sus objetivos centrales, mientras el asistente se encarga de las funciones clave del día a día.

El asistente virtual es un “todólogo” y domina cada una de sus funciones. Las tareas administrativas suelen ser lo primero que viene a la mente: agendar citas, gestionar calendarios, responder correos electrónicos, organizar viajes y preparar documentos forman parte del arsenal de un buen asistente.

Pero también pueden asumir funciones más digitales, como la gestión de redes sociales, tareas de marketing —creación de newsletters, actualización de sitios web y curaduría de contenidos—, así como actividades de investigación de mercado y labores básicas de contabilidad.

4. Implementación de IA a nivel micro y de tamaño medio

Cuando pensamos en IA, lo primero que suele venir a la mente son gigantes como ChatGPT y Claude. Y aunque OpenAI y Anthropic constituyen algunos de los pilares principales del mercado de la inteligencia artificial (junto con Nvidia), existen actores más pequeños enfocados en implementaciones específicas, algunas lo suficientemente compactas como para ejecutarse en una sola máquina, siempre que esta cuente con la capacidad de procesamiento necesaria.

Estas empresas brindan a los emprendedores el poder de la IA, pero en una escala menor. También brindan la posibilidad de adaptar los datos que utiliza la IA a las necesidades del negocio a un costo muy bajo. Saber instalar, configurar, implementar y administrar sistemas de este tipo puede volver a una persona casi indispensable para una pequeña empresa que busca aprovechar el potencial de la IA.

Contar con habilidades para aprovechar servicios de IA de tamaño medio, como Einstein de Salesforce o Firefly de Adobe, también puede convertirte en un activo valioso para empresas que utilizan estas plataformas, pero que no cuentan con experiencia interna en IA. No solo aportas valor, sino que además permites que la organización obtenga el máximo rendimiento de las costosas plataformas por las que ya está pagando.

5. Otros servicios específicos de IA

Aunque se ha hablado mucho de las habilidades que la IA reemplazará, también están surgiendo nuevos perfiles como resultado de que la inteligencia artificial siga siendo una tecnología relativamente nueva y, en gran medida, poco regulada. Dos de estos servicios son el prompt engineer (ingeniero de prompts) y el especialista en ética de la IA.

La ingeniería de prompts puede parecer sencilla a primera vista, pero la IA, al fin y al cabo, sigue siendo un sistema de “entra basura, sale basura”. Si el prompt está mal formulado, no se obtendrá el resultado deseado, por más potente que sea el sistema de IA. El prompt engineering consiste en diseñar solicitudes a la IA para lograr resultados de forma rápida y eficaz. Requiere no solo sólidas habilidades lingüísticas, sino también un conocimiento conceptual de cómo “piensa” un sistema de IA.

Los especialistas en ética de la IA ofrecen un servicio crucial para cualquier empresa que quiera implementar inteligencia artificial, especialmente si esta será de cara al cliente. Su labor es garantizar que la IA se desarrolle y se utilice de manera responsable y ética. Con frecuencia colaboran con profesionales del ámbito legal para asegurar que los datos se obtengan de forma ética y se usen responsablemente. También crean lineamientos éticos que siguen los empleados y ayudan a mitigar riesgos como violaciones de privacidad y derechos de autor.

La ética de la IA se ubica en la intersección entre políticas corporativas, transparencia, rendición de cuentas y el marco legal. Instituciones reconocidas como Carnegie Mellon University, la Universidad de Pensilvania y el MIT ya ofrecen programas educativos y certificaciones en ética de la IA para atender esta necesidad emergente y en crecimiento.

La nueva tecnología puede dar lugar a una nueva carrera

Los desplazamientos laborales provocados por la tecnología han ocurrido desde que el automóvil volvió obsoletos los látigos para carruajes. Sin embargo, como resultado, se abrieron nuevas oportunidades y, en ocasiones, se crearon mercados completamente nuevos.

Cada una de estas opciones profesionales ofrecen barreras de entrada relativamente bajas, podrían tener una demanda significativa en los próximos meses y tiene el potencial de escalar sin necesidad de una inversión considerable.