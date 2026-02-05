Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La mentalidad con la que enfrentas el cambio resulta más determinante que el talento inicial.

El crecimiento ocurre cuando hay incomodidad: evitar la tensión limita el aprendizaje.

En un entorno laboral en constante transformación, pensar en términos de “todavía” abre nuevas posibilidades de adaptación.

No existe una fórmula garantizada para alcanzar el éxito. A menudo pensamos que las habilidades naturales, el talento innato y un poco de suerte son suficientes para que cualquiera tenga éxito, pero no es así.

Tu mentalidad y enfoque ante los desafíos y momentos críticos pueden ser incluso más importantes que las habilidades técnicas que has adquirido. La mejor manera de describirlo es: ¿tienes una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija? Aunque estos términos no son nuevos (fueron acuñados por primera vez en 1988), la coach ejecutiva y oradora, Amy Chambers, es una experta en el tema, y argumenta que adoptar una mentalidad de crecimiento es una de las habilidades más importantes que puedes aprender en tu camino hacia el éxito.

“Después de años de observar a innumerables personas con ambos tipos de mentalidad, puedo asegurarte sin dudarlo que las personas con mentalidad de crecimiento generan más felicidad y éxito en sus vidas que aquellas con mentalidad fija”, dice Chambers.

Aquí te presento cinco pasos para salir de una mentalidad fija y comenzar a ponerte en una posición para aprender y lograr más. Si te gusta el consejo ofrecido por Chambers, puedes echar un vistazo a su reciente libro (en inglés) en esta liga.

1. Aprende el poder del “todavía”

Una señal que caracteriza a una mentalidad fija es el no incorporar el optimismo ni la capacidad de mejora a la hora de hablar con nosotros mismos. Según la experiencia de Chambers, incluir la palabra “todavía” al hablar sobre nuestras habilidades es una forma simple pero efectiva de mantener las puertas abiertas.

Ya que las personas con mentalidad de crecimiento no ven sus habilidades como estáticas e invariables, no les preocupa cometer errores, batallar o fracasar, porque saben que esos resultados no son duraderos. Las personas con mentalidad de crecimiento comprenden el poder de la palabra “todavía”. A menudo dicen cosas como: “Bueno, todavía no he hecho eso, pero me gustaría intentarlo” o “Todavía no soy ese tipo de persona, pero planeo algún día serlo”.

2. Asume que las cosas saldrán mal y prepárate para ello

Las personas con mentalidad de crecimiento entienden que si algo puede salir mal, saldrá mal. Pero eso es parte del proceso de crecimiento y aprendizaje.

Si acaso, las personas con mentalidad de crecimiento ven las situaciones difíciles como una señal de progreso. Estamos destinados a estirarnos, argumenta Chambers. Sin embargo, solo unos cuantos reconocen que, para que algo se estire, requiere tensión.

Piénsalo como una liga, dice Chambers. La naturaleza elástica de la liga es lo que la hace tan eficaz. Cuando estiramos una liga, aplicamos tensión y estrés. Es el mismo proceso de estrés y tensión que aplicamos a nuestros músculos cuando levantamos pesas en el gimnasio.

Así es como se construye la fuerza. Es el proceso repetido de agregar estrés y tensión a algo. Después, lo dejamos descansar y recuperarse. Luego repetimos el ciclo. Si no te sometes a un poco de estrés y tensión periódicamente para estirarte, ¿cómo se supone que vas a crecer? Las personas con mentalidad fija tienden a ver la tensión o el malestar como algo que debe evitarse a toda costa. En lugar de eso, abrázalo y sé como una liga.

3. Recuerda que el talento natural es un mito

Cuando la gente habla de sus héroes deportivos favoritos como Kobe Bryant o Michael Jordan, dicen: “Son tan talentosos. Nacieron para jugar”. Pero Chambers cree que fue su dedicación y trabajo duro lo que los convirtió en algunos de los mejores jugadores en la historia del basquetbol, no solo su talento innato.

“A veces, parece que a la gente le gusta hacer estas afirmaciones porque ayuda a justificar sus comportamientos. Si podemos mirar a personas exitosas en posiciones de fama y poder y señalar el ADN o la genética como la razón, entonces no necesitamos esforzarnos tanto. Si el éxito está programado desde el nacimiento, por qué esforzarnos en tareas para las que no parecemos tener un talento natural, ¿verdad? Concluir que nuestras celebridades o héroes deportivos favoritos poseen dones innatos que nosotros no tenemos, efectivamente nos libera de la responsabilidad por nuestra pereza o falta de esfuerzo”.

Si te das el tiempo para escuchar a héroes deportivos, celebridades y empresarios multimillonarios, descubrirás que la mayoría de ellos cuentan lo mismo: pusieron mucho trabajo y esfuerzo en perfeccionar su oficio. Si estás tratando de salir de una mentalidad fija, recuerda que tu tenacidad y dedicación son lo que importa. Tu conjunto de habilidades está en constante evolución, así que no te limites porque no tienes talento desde el principio.

Conclusión

Tener una mentalidad de crecimiento va más allá de mantener una actitud positiva en tiempos difíciles. Es una promesa que te haces a ti mismo de que tienes capacidades sin explotar. Y sin importar las situaciones con las que te encuentres, te estás equipando con una mentalidad que te permite pensar de manera abierta y estratégica sobre cómo mejorar tú mismo y tu posición.

