En el corazón de Hancock Park, en Los Ángeles, California, un pequeño error causó un efecto dominó que cambió por completo mi forma de abordar los negocios y la vida. Un pequeño colibrí, no más grande que algunos de mis dedos, pasó volando por una puerta abierta en mi balcón. Lo que siguió no fue solo una historia de intento de rescate, sino una lección profunda sobre los negocios y la vida que nunca esperé aprender de una criatura tan pequeña.

Como emprendedores y líderes empresariales, seguido nos enorgullecemos de nuestra capacidad para resolver problemas. Ese día, mi pareja y yo probamos de todo para solucionar la situación. Este pequeño pájaro claramente estaba confundido y empezaba a entrar en pánico. No queríamos hacerle daño ni asustarlo más de lo que ya estaba.

Probamos escobas, trapeadores e incluso un trapeador extendido a su máxima longitud en nuestro intento de guiar al colibrí hacia la puerta abierta. Intentamos oscurecer todo excepto la puerta, con la esperanza de que viera el camino evidente hacia afuera y siguiera la luz. Creamos soluciones improvisadas recomendadas por amigos y videos de YouTube, como añadir azúcar a tazas de agua y finalmente a la punta del trapeador. Cada intento fue recibido con el mismo resultado: fracaso, pero con una ligera variación. ¿Te suena familiar?

El comportamiento del colibrí era fascinante y frustrantemente familiar

Hora tras hora, permanecía flotando cerca del techo, atrapado en lo que parecía ser un ciclo interminable entre dos luces. El pájaro había encontrado lo que consideraba una zona segura, un patrón predecible que ofrecía la ilusión de seguridad. A pesar de nuestros esfuerzos por guiarlo hacia la libertad, seguía comprometido con su camino elegido.

Cubrimos las ventanas altas con manteles oscuros para eliminar salidas falsas. Colocamos una manta a través de la habitación para reducir sus opciones. Una persistente reflexión de luz solar permanecía en una pequeña parte del techo, llamando como el canto de una sirena a este pequeño colibrí. El pájaro, al igual que muchos de nosotros en nuestros negocios, seguía persiguiendo esta luz artificial, una metáfora tan perfecta que dolía ser testigos de ella.

La solución era tentadoramente simple: si el colibrí hubiera volado dos pies más abajo y un pie hacia la derecha, habría encontrado la puerta abierta del balcón, su boleto hacia la libertad. Pero no lo hizo. No podía. O quizás, más acertadamente, no quería. La seguridad de su patrón establecido se había convertido en una prisión de su propia creación.

Conforme se desarrollaba este drama, no pude evitar ver los paralelismos con nuestros propios comportamientos en los negocios. ¿Cuántas veces, como emprendedores, nos hemos encontrado en patrones similares? Nos aferramos a lo que conocemos, dando vueltas a las mismas estrategias, los mismos mercados, los mismos enfoques. Puede que hagamos ajustes menores: un nuevo ángulo de marketing aquí, una ligera modificación del producto allá, pero fundamentalmente, permanecemos dentro de nuestras zonas de confort.

Piensa en la última vez que enfrentaste un desafío en los negocios. ¿Recurriste inmediatamente a tus soluciones probadas? ¿Tal vez simplemente le pusiste agua azucarada a tu Swiffer, por así decirlo, en lugar de repensar completamente tu enfoque?

La zona de confort es seductora. Ofrece previsibilidad, familiaridad y una sensación de control. Pero, al igual que nuestro amigo el colibrí, esa sensación de seguridad puede convertirse en una trampa. En los negocios, permanecer demasiado tiempo en tu zona de confort puede llevar al estancamiento, a perder oportunidades y, eventualmente, a la obsolescencia.

Los emprendedores más exitosos que conozco tienen algo en común: se obligan a mirar regularmente más allá de su entorno inmediato. Entienden que los momentos de avance rara vez provienen de hacer las mismas cosas de manera ligeramente diferente. En cambio, provienen de tomar riesgos calculados y estar dispuestos a volar dos pies más abajo y un pie hacia la derecha de donde normalmente operan.

Considera empresas como Netflix, que comenzó como un servicio de DVD por correo, pero estuvo dispuesta a mirar más allá de su cómodo modelo de negocio para abrazar el streaming. O piensa en la transformación de IBM de una empresa de hardware a un gigante de servicios y computación en la nube. Estos no fueron solo pequeños ajustes a temas existentes, fueron cambios fundamentales que requirieron dejar la seguridad de lo conocido.

El miedo y el pánico que experimentó nuestro pequeño colibrí al tratar de escapar refleja las emociones que muchos de nosotros sentimos cuando enfrentamos un cambio significativo. Es natural. Es humano. Pero a diferencia de nuestro amigo emplumado, tenemos la capacidad cognitiva de reconocer nuestros patrones y elegir conscientemente romperlos.

Entonces, ¿cuál es la lección práctica de este encuentro inesperado? Aquí está el desafío que propongo: sé el colibrí por un día, una hora o incluso solo un minuto, pero con conciencia. Observa tus patrones. ¿Dónde estás flotando? ¿Qué luces falsas estás persiguiendo? Lo más importante, ¿qué pasaría si volaras un poco más bajo y un poco a la derecha de tu camino habitual?

Prueba los siguientes pasos:

Mapea tu patrón de vuelo. Dedica 30 minutos a escribir tus desafíos recurrentes en los negocios y las respuestas típicas que das a ellos, identificando dónde podrías estar “dando vueltas alrededor de las mismas lámparas” en tu vida profesional. Crea una zona de dos pies. Elige un desafío actual en los negocios y obliga a tu mente a generar tres soluciones completamente nuevas que nunca hayas probado, incluso si inicialmente parecen incómodas o poco convencionales. Programa vuelos de libertad preestablecidos. Bloquea dos horas al mes específicamente dedicadas a explorar nuevas oportunidades de negocio, mercados o estrategias justo fuera de tu operación actual, tratando este tiempo como tan sagrado como cualquier otro compromiso empresarial.

La próxima vez que enfrentes un desafío en los negocios, resiste el impulso de recurrir inmediatamente a tus soluciones habituales. En lugar de ello, tómate un momento para mirar dos pies fuera de tu rango normal de visión. Pregúntate: ¿estoy resolviendo el verdadero problema o solo agregando agua con azúcar a un trapeador extensible?

El camino hacia el crecimiento, el avance y la libertad suele encuentra justo afuera de nuestra zona de confort. No se trata de hacer cambios dramáticos o imprudentes. A veces, es tan simple como hacer un pequeño ajuste en nuestra perspectiva o enfoque. La ventana de oportunidad podría estar más cerca de lo que crees, si estás dispuesto a liberarte de los patrones familiares que te mantienen dando vueltas en el mismo lugar.

En los negocios, como en la vida, las luces que perseguimos no siempre son las que nos llevarán a donde necesitamos ir. La verdadera pregunta es: ¿estás listo para probar otro camino de vuelo?

¿Cómo terminó la saga del colibrí?

Después de unas horas, el pájaro comenzó a entrar en pánico y volaba cada vez más rápido. Estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que debería haber hecho, que era reducir la velocidad y buscar una solución diferente en lugar de seguir intentando lo mismo una y otra vez. Nosotros seguimos guiados por el pájaro e hicimos lo mismo.

Finalmente, nos dimos cuenta de que la única forma de ayudar a este pequeño pájaro era bajar el techo. Suena loco, ¿verdad? ¿Cómo se baja el techo de un edificio? Juntos, ideamos una forma sorprendente de hacerlo.

Encontramos dos grandes cajas de cartón para empaques y rodeamos al pájaro (con suavidad) con una de ellas. Luego, deslizamos la segunda caja a lo largo del techo de manera paralela, creando esencialmente una jaula improvisada para el pájaro con un techo de cartón. Bajamos lentamente todo el triángulo de la jaula hasta que el nuevo “techo” estuvo a la par de la parte superior de la puerta. El pájaro voló inmediatamente hacia el vasto cielo azul.

