Conclusiones Clave La IA no solo cambiará los empleos: redefinirá el valor del trabajo humano.



Las carreras basadas en la conexión humana, la presencia y la experiencia perdurarán más que los roles puramente cognitivos.

Era una imagen muy propia de 2024: un trabajador del sector tecnológico despedido, reducido a publicar su disponibilidad en postes de luz de Manhattan con un código QR que dirigía a su perfil de LinkedIn. “Pensé que eso me haría destacar”, contó Glenn Kugelman al Wall Street Journal.

El profesor de ciencias de la computación de la Universidad de California en Berkeley, James O’Brien, reaccionó de inmediato a la investigación del WSJ con su propio testimonio: estudiantes con promedios perfectos en su especialidad que lo contactaban angustiados por no haber recibido ni una sola oferta laboral. “Los títulos en tecnología ya no garantizan un empleo”, escribió en LinkedIn, comparándolo con los días —no tan lejanos— en los que los egresados de Ciencias de la Computación de Berkeley recibían múltiples y buenas ofertas.

Como egresado de Berkeley que ha trabajado en finanzas, cripto e inteligencia artificial (IA), he acompañado a estudiantes que enfrentan esta ansiedad sobre hacia dónde orientar sus carreras. Está bastante claro que lo que está ocurriendo es muy distinto al clásico ciclo de auge y caída de las crisis tecnológicas anteriores.

El desempleo en el sector de TI pasó de 3.9% a 5.7% en un solo mes a principios de este año, y Mark Zuckerberg ya ha dicho que la IA reemplazará a los ingenieros de nivel medio en 2025. Aun así, hemos sobreasignado masivamente a los jóvenes a roles como la ingeniería de software y los aspectos diagnósticos de la medicina, que la IA reemplazará a gran escala.

Esto es apenas el inicio de una reestructuración fundamental de lo que realmente vale el trabajo humano. Con esto en mente, es necesario replantear qué tipo de trabajo conserva valor cuando las máquinas pueden hacerlo casi todo.

El marco

Los trabajos que se volverán más resistentes al desplazamiento por la IA deben ser valiosos, escalables, éticos y lo que yo llamo “resistentes a la AGI”. El resultado de este último criterio es el más difícil de predecir.

Es posible que estemos a años —no a décadas— de alcanzar la AGI (inteligencia artificial general), capaz de manejar prácticamente cualquier tarea cognitiva, pero los avances hacia ese objetivo ya están transformando el mercado laboral. Me preocupa un escenario de choque en el que grandes segmentos de la población queden desempleados con gran rapidez.

Tengo serias dudas de que los gobiernos puedan adaptarse lo suficientemente rápido como para implementar un ingreso básico universal, por lo que debemos pensar de manera proactiva qué roles pueden sostener realmente a las personas durante esta transición. El principio del trabajo resistente a la AGI parte de la idea de que existen tareas, roles y desempeños en los que los humanos simplemente son preferidos, independientemente de su capacidad técnica.

Esto se observa en los torneos de ajedrez entre humanos, que siguen siendo populares debido al riesgo de error y al factor azar, aun cuando los bots de ajedrez son claramente superiores. En los Juegos Olímpicos se limitan las sustancias para mejorar el rendimiento con el fin de preservar la habilidad humana natural. En ambos casos, se elige el elemento humano por encima del desempeño óptimo.

Esta preferencia también aparece en el trabajo comunitario, donde la compasión y la empatía importan y son esenciales para el desarrollo emocional y social de los niños. En la industria de servicios, donde contar con trabajo humano suele percibirse como un símbolo de mayor estatus frente a las máquinas. El entretenimiento se sitúa en un extremo de este espectro, donde la preferencia por lo humano es más fuerte y duradera.

Por qué el entretenimiento destaca

Hasta ahora, el entretenimiento ha demostrado ser resistente a las alternativas impulsadas por IA, aunque el sentimiento puede cambiar con el tiempo. Esta categoría es, en realidad, más amplia de lo que la mayoría de las personas supone. Incluye a la industria de servicios —restaurantes, hospitalidad y entrenamiento personal—, donde los clientes están dispuestos a pagar un sobreprecio por la interacción humana.

Esta durabilidad se explica por tres impulsores psicológicos interrelacionados: el aburrimiento, la soledad y la escasez. Las personas anhelan experiencias auténticas, como presentaciones en vivo, conexiones reales y momentos que se sientan irrepetibles. También desean pertenecer a comunidades y sentirse valoradas. Nada de esto puede ser ofrecido de forma óptima por la IA, porque el elemento humano en sí mismo es el producto.

Este tipo de trabajo es valioso, escalable y ofrece suficientes referentes éticos. Esto genera una inversión extraña de lo que durante décadas se les ha dicho a los jóvenes, empujándolos hacia campos “prácticos” como las carreras STEM, la escuela de medicina o el derecho corporativo. El cálculo está cambiando.

La escala y la urgencia

Este no es un problema menor que pueda abordarse de manera gradual. La población joven de India —371 millones de personas— enfrenta una tasa de desempleo del 16%. En Estados Unidos, millones de personas con altos ingresos, incluidos ingenieros de software, verán cómo su trabajo es reemplazado. En los próximos tres a cinco años, presenciaremos cambios profundos a medida que se redistribuyan las inversiones en software y se expandan las capacidades de la IA.

Cualquier solución provisional necesita generar empleo para cientos de miles —si no millones— de personas, y debe hacerlo pronto. La próxima ola de innovación se encuentra en el mundo físico. La administración estadounidense debería impulsar un nuevo New Deal, empleando a millones de estadounidenses para desarrollar infraestructura pública de vanguardia. Esto podría tomar dos formas:

Proyectos terrestres de corto plazo —como redes nacionales de trenes de alta velocidad, sistemas eléctricos modernizados para energías renovables e infraestructura resiliente al clima— generarían empleo inmediato mientras atienden necesidades internas urgentes.

—como redes nacionales de trenes de alta velocidad, sistemas eléctricos modernizados para energías renovables e infraestructura resiliente al clima— generarían empleo inmediato mientras atienden necesidades internas urgentes. Infraestructura espacial de más largo plazo, incluyendo instalaciones de lanzamiento y capacidad de manufactura para construcción fuera del planeta, posicionaría a Estados Unidos de cara a la economía espacial emergente.

Todo este trabajo proporcionaría empleo a gran escala mientras avanzamos hacia una realidad de más largo plazo en la que el entretenimiento y los servicios centrados en las personas se conviertan en la base de la economía.

Empieza a incentivar desde ahora

Los estudiantes deberían replantearse la forma en que desarrollan sus habilidades. Con lo que hoy sé, habría animado a mi yo universitario a tomar más clases de probabilidad y estadística. En la actualidad, la alfabetización cuantitativa combina bien con habilidades centradas en las personas que solo ganarán relevancia, como comprender la psicología, crear experiencias que la gente desee y construir comunidades auténticas.

No tengo todas las respuestas, pero nadie las tiene. Esos estudiantes de Berkeley con promedios perfectos y cero ofertas laborales merecen algo mejor que falsas promesas sobre carreras “prácticas”. No podemos seguir preparando a los jóvenes para profesiones que no existirán dentro de cinco años. Desde mi punto de vista, es prudente impulsar la legislación pertinente y soluciones a gran escala que incentiven un giro hacia roles sostenibles en el mediano plazo. Me interesa escuchar retroalimentación y conectar con otras personas que estén trabajando en este problema, porque esta conversación debe darse ahora, antes de que llegue el impacto.