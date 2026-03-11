Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Costa Rica se consolida como uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos de Centroamérica gracias al talento local, la inversión extranjera y una serie de políticas públicas orientadas a la innovación.



A pesar de estos avances, el acceso limitado a financiamiento y la baja inversión en innovación sigue.

Costa Rica es uno de los principales ecosistemas de emprendimiento en tecnología en Centroamérica. Una muestra de ello es que el país se encuentra entre los cinco mejores países latinoamericanos para emprender, de acuerdo con la edición 2025 del estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Este posicionamiento se debe a una serie de pilares entre los que se encuentran: proyectos enfocados en inteligencia artificial (IA), talento local capacitado, la inversión de empresas tecnológicas globales y políticas públicas orientadas a la innovación, según destaca la ministra Paula Bogantes Zamora.

A pesar de estas virtudes, la encargada de las políticas públicas en tecnología reconoce que hay una serie de retos que detienen el crecimiento de las startups. Bogantes Zamora menciona que el bajo nivel de inversión en innovación es clave.

Una radiografía de esta situación deja ver que los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan alrededor de 2.7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a áreas como la investigación y desarrollo.

En el caso de Costa Rica, la inversión ronda menos del 0.3% del PIB. Esta diferencia de inversión es una estampa de las limitaciones que presenta el crecimiento del ecosistema emprendedor costarricense respecto a sus pares europeos.

Pese a limitantes, hay grandes bondades

En el último reporte del GEM, Costa Rica avanzó en la aprobación de marcos normativos y políticas públicas para impulsar el emprendimiento. Esto muestra la estabilidad de la cultura emprendedora en el país centroamericano.

La ministra Paula Bogantes Zamora destaca que el país tiene un entorno para la atracción de inversión extranjera. Datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica indican que el país tuvo un crecimiento de 4.5% en el tercer trimestre de 2025, luego de acumular $3,533 millones de dólares gracias a 55 nuevos proyectos y más de 100 reinversiones relacionadas con tecnología y manufactura.

Bogantes Zamora señala que “la presencia de multinacionales como Intel, Microsoft y HP contribuyen a formar talento altamente especializado en ingeniería, desarrollo de software y tecnología”.

En este mismo sentido, la funcionaria pública reconoce que, tras adquirir experiencia en empresas globales, el talento local comienza a trabajar en impulsar nuevos emprendimientos tecnológicos o participando en startups locales.

Laboratorios tecnológicos: un impulso para emprender

El gobierno local tiene una serie de iniciativas relacionadas con la innovación y el emprendimiento. Una de ellas es la creación de 25 laboratorios de innovación que se encuentran en diferentes localidades del país, menciona la ministra.

“Estos espacios están equipados con herramientas tecnológicas como drones, impresoras 3D y dispositivos de realidad virtual, lo que permite acercar la innovación a comunidades rurales y fomentar el desarrollo de proyectos emprendedores”, explica.

Una característica clave de estos laboratorios es que están en total coordinación con universidades públicas, por lo que el fortalecimiento entre gobierno, academia y sector productivo es notable. “Esta colaboración facilita el desarrollo de soluciones tecnológicas para distintos sectores de la economía”, asegura Bogantes Zamora.

Además, reconoce que estos espacios permiten al país contar con un entorno más favorable para la incubación de startups y la generación de más oportunidades para el talento local.

Un sistema startup apostando por la agricultura y las industrias creativas

El ecosistema startup de Costa Rica apuesta por uno de los sectores del país que ha perdido relevancia en la economía local, como lo es la agricultura. Una radiografía de esto es que el porcentaje de la producción agrícola pasó de un 13% del producto interno bruto (PIB) en 1995 a 3.3% en 2025, de acuerdo con datos recopilados.

La innovación es especialmente relevante para un país donde el sector agro sigue siendo parte fundamental de la economía, sostiene la ministra costarricense. Ante este reto, los proyectos en materia de agrotecnología toman fuerza debido a que los emprendedores están trabajando en soluciones establecidas en sensores, IA y drones para mejorar la productividad agrícola.

Otros emprendimientos que toman relevancia en el país son los relacionados con salud digital, industrias creativas, videojuegos y desarrollo de software. Por lo que proyectos relacionados con estos temas representan una gran oportunidad de desarrollo para el talento local, por lo que tienen una puerta de acceso a mercados globales.

A pesar de las buenas perspectivas, la ministra reconoce que uno de los principales retos para el crecimiento de las startups en el país está ligado al acceso al financiamiento. Para muestra, en el más reciente reporte del GEM, el país centroamericano está ubicado en la posición 17 de 19 en cuanto a financiamiento empresarial, mientras que ocupa el puesto 16 en facilidad de acceso a crédito para empresas.

“El sistema bancario tradicional suele exigir garantías que muchas empresas emergentes no pueden ofrecer, lo que dificulta la obtención de capital en etapas tempranas”, concluye la funcionaria.