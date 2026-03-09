Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Cinco startups de distintos sectores compitieron en la final de los 4YFN Awards 2026, mostrando cómo la IA y la tecnología están transformando industrias clave.



La startup española Biorce ganó el premio principal por su plataforma de IA que optimiza ensayos clínicos y reduce la carga administrativa en el sector salud.

Desde 2021, el 4YFN (dentro de cuatro años por sus siglas en inglés) se integró plenamente en el recinto del MWC. Para quienes asistimos al Congreso Mundial de Móviles para cubrir las mejores innovaciones del sector, ver las startups que están moldeando el futuro en sus industrias también es una cita infaltable.



Los 4YFN Awards 2026 celebrados la semana pasada en Barcelona afianzaron esta competencia global de startups como una de las más prestigiosas del mundo, reuniendo a miles de emprendedores, inversores y expertos.

Bajo el lema Infinite AI (IA Infinita), el tema del evento de este año se ajusta a esta nueva realidad en la que la inteligencia artificial (IA) acapara titulares en todas partes, pero con un enfoque en transformar ideas audaces en sesiones humanas perspicaces que revelen el verdadero potencial de la tecnología.

“Los 4YFN Awards nacieron para identificar a las startups que realmente marcarán la diferencia, aquellas que están construyendo soluciones reales para problemas reales y a escala real”, dijo el director del evento, Pere Duran.

Solo 5 startups finalistas

De un grupo inicial de 20 startups seleccionadas por su innovación, escalabilidad e impacto, cinco finalistas representaron las categorías clave que aborda la competencia: Climate Tech, Digital Horizons, Fintech, Health Tech y Mobile Frontiers.

Climate Tech, Dr. Scrap (China): Transforma la industria del scrap con datos, automatización y visión computarizada.

Transforma la industria del scrap con datos, automatización y visión computarizada. Digital Horizons, NeuralTrust (España): Protege y escala IA generativa en empresas contra mal uso y fugas de datos.

Protege y escala IA generativa en empresas contra mal uso y fugas de datos. Fintech, Dost (España): Automatiza operaciones financieras con flujos de IA para empresas en crecimiento.

Automatiza operaciones financieras con flujos de IA para empresas en crecimiento. Health Tech, Biorce (España): Automatiza ensayos clínicos con agentes IA para planificación y ejecución.

Automatiza ensayos clínicos con agentes IA para planificación y ejecución. Mobile Frontiers, ConnectHear (Pakistán): Comunicación accesible para sordos con interpretación de lenguaje de signos en tiempo real. Un sistema que puede implementarse para la atención en bancos, instituciones de salud, plataformas web, entre otros casos en los que la atención al cliente es clave.

Cada finalista recibió €2,500 euros y compitió por el gran premio de €20,000 euros de GSMA Foundry.

Un panel de inversores de alto nivel y visibilidad global

En el evento de premiación las cinco startups finalistas presentaron su pitch de cuatro minutos ante un jurado experto que incluyó a Vikram Taneja, Head of AT&T Ventures; Cristina Fonseca, General Partner de Indico Capital; Itxaso del Palacio, General Partner of Notion Capital; Raymond Liao, VP & MD Ventures of Samsung Next; y Karine Peters, VC Investor of T Capital.

En el escenario también destacó la presencia de cientos de asistentes, entre ellos periodistas de diversas regiones del mundo.

Biorce, startup barcelonesa de health tech, ganó el premio principal de €20,000 euros por su solución IA que optimiza ensayos clínicos, reduciendo cargas administrativas. Pere Duran, director de 4YFN, elogió su potencial transformador, destacando el rol de los premios en impulsar startups de potencial global.

Este año, la edición atrajo más de 1,000 startups, superando ediciones previas y reflejando el auge de participantes, con fuerte presencia española (seis de 20 semifinalistas).

Además, el evento reforzó la posición de Barcelona como hub de innovación, al tiempo que consolida a 4YFN como plataforma clave para startups innovadoras de todo el mundo que buscan escalar y darse a conocer a nivel global.