Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Los emprendedores que alcanzan el éxito definen sus objetivos, conectan con los demás de manera genuina y equilibran los logros con el autocuidado.

Además, piensan en sus finanzas a largo plazo, buscan asesores experimentados, guardan la calma en tiempos de crisis y priorizan la salud y el bienestar.

He pasado los últimos años asesorando a algunos de los emprendedores más exitosos del mundo. He observado de cerca lo que les permite alcanzar la abundancia mientras generan energía y alegría en su trabajo y vida personal.

El camino hacia el éxito varía ampliamente entre quienes lo persiguen, pero está ligado a algunas prácticas comunes. Mi viaje me ha permitido extraer lecciones clave de estas historias de la vida real. Actualmente tengo socios que están reduciendo su participación en un negocio valorado en $2,850 millones de dólares. Recientemente ayudamos a un cliente y a su socio comercial a vender su negocio a una empresa pública global por $800 millones de dólares. Esta experiencia me ha ayudado a descubrir siete estrategias y principios que impulsan el éxito más allá de lo que la mayoría de la gente imagina alcanzar.

Relacionado: 10 hábitos diarios de la personas altamente exitosas

1. Para alcanzar tu futuro, defínelo

El primer paso para decidir lo que realmente quieres es simplemente escribirlo. Los estudios indican que las personas que escriben sus objetivos tienen un 42% más de probabilidades de alcanzarlos que aquellos que no lo hacen. Identifica lo que realmente disfrutas sin establecer todavía un resultado específico a lograr.

Las personas exitosas no lograron la grandeza por accidente. Se tomaron el tiempo para pensar realmente en cómo querían que fuera su futuro e intencionalmente hicieron lo que pudieron para crear esa realidad.

Relacionado: Todos tenemos un rasgo de personalidad que define nuestro futuro. El evangelista principal de innovación de Google te dice cómo identificar el tuyo

2. Eleva tu red

Alcanzar tus objetivos frecuentemente implica conectarte con personas que ya han encontrado el éxito o recorren un camino similar al tuyo. Todo el tiempo la gente me pregunta cómo elevar su red, y lo primero que puedo sugerir es que decidas convertirte en algo verdaderamente valioso para las personas que admiras.

No me encanta el término networking y preferiría la idea de “conectar” con los demás. Cumple tus compromisos y sé amable. Con el tiempo, tu “red” crecerá y tu reputación te abrirá nuevas puertas.

Relacionado: Cómo no parecer aburrido al hacer networking

3. Prioriza tanto el autocuidado y la relajación

Los que triunfan en grande no siempre entienden el crítico equilibrio entre trabajo, descanso y juego. El agotamiento es una amenaza real para el éxito y la prosperidad sostenidos. Para mantener la productividad a largo plazo, es esencial incorporar períodos de relajación y autocuidado.

Así como el levantamiento de pesas solo es efectivo cuando incorporas días de descanso para que tus músculos crezcan, los mismos principios aplican a tu enfoque laboral. Necesitas crear espacios para alejarte y recuperarte, especialmente en esta era de la IA, donde la mayor parte de nuestro tiempo nos la pasamos mirando pantallas y procesando nueva información todo el día y toda la noche.

4. Piensa a largo plazo con las decisiones financieras

Antes de tomar cualquier decisión financiera importante, considera el impacto a largo plazo de tus opciones. Las personas financieramente exitosas entienden la diferencia entre un activo y un pasivo. Cuando tomes decisiones de dinero, asegúrate de mantener tu perspectiva a largo plazo y evita la tentación de gastar o pedir prestado para obtener lo que la sociedad dice que necesitas.

Relacionado: Las 5 etapas de la riqueza personal: cómo dominar tus finanzas para el éxito empresarial

5. Mantente firme en los tiempos de crisis

El comportamiento calmado y la estabilidad emocional de los líderes exitosos les permite pensar, tomar decisiones racionales y encontrar oportunidades en medio del caos. Este fue mi enfoque para invertir en bienes raíces y acciones en 2007-2009, cuando la recesión parecía no tener salida: utilicé dinero en efectivo e incluso me endeudé para adquirir acciones en la primavera de 2020. Cuando veas a todos los demás retirarse, mantente tranquilo. Esto demuestra que las personas que diriges confían en ti y revela cómo un buen liderazgo puede hacer una gran diferencia en los momentos difíciles.

6. Busca asesores experimentados

Las personas exitosas son particularmente selectivas al pedir consejos. Priorizan las ideas de aquellos que tienen experiencia de primera mano. No aceptes consejos de aquellas personas con las que no intercambiarías tu lugar. Asegúrate de recibir orientación de expertos que ya estén donde tú quieres estar. Busca la profundidad y la autenticidad que solo la experiencia de primera mano te puede ofrecer. Las personas que parecen saberlo todo son típicamente los asesores de los que deberías de alejarte. Recuerda, los mejores de los mejores mantienen siempre viva la curiosidad.

7. La salud es riqueza

La riqueza sin salud o felicidad no tiene sentido. Querer ser financieramente exitoso a expensas de tu salud o relaciones es un camino seguro hacia una vida vacía y solitaria. Las personas exitosas a las que he entrenado y asesorado durante las últimas dos décadas saben que la verdadera riqueza abarca el bienestar, la familia y la capacidad de disfrutar los frutos de su labor.

Por supuesto, el éxito se ve diferente de una persona a otra. Este viaje de más de 20 años entrenando y asesorando a algunos de los emprendedores más exitosos del mundo me ha enseñado mucho más de lo que podría imaginar. Desde el poder de escribir las aspiraciones, priorizar la salud y cultivar redes valiosas, hasta comprender el valor del descanso y la recuperación. Me han enseñado (y con suerte a ti también) a seguir un camino hacia una vida más próspera y plena.