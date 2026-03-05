No tienes que renunciar a tus ambiciones profesionales por tu vida personal. Aquí te explicamos cómo equilibrarlas

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Delegar hace que tu visión sea más clara y tus flujos de trabajo más eficientes.

Priorizar tu vida personal establece un buen ejemplo y atrae talento.

La armonía entre el trabajo y la vida personal disminuye la rotación laboral.

En una reciente publicación de Reddit, una mujer pidió un consejo: ella y su pareja, un CEO de tecnología, esperaban su primer hijo. Ella le propuso a su pareja tomar cuatro semanas de licencia parental. Él dijo que era imposible. Los comentarios eran predecibles. ¡Contrata toda la ayuda posible! ¡Subcontrata todo! Esto es parte de lo que viene con casarse con alguien tan ambicioso.

Esto me hizo pensar si la ambición profesional y la vida personal son realmente incompatibles para los emprendedores. Parece que muchos de los profesionales de hoy así lo piensan. Una encuesta reciente de Express Employment Professionals-Harris Poll indica que un tercio de los solicitantes de empleo en Estados Unidos (34%) informan haber tenido que posponer la formación de una familia debido a la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

No tiene por qué ser así. Los líderes son responsables de establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. En mi experiencia como CEO y fundador de Jotform, estoy convencido de que mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal y saber cuándo dar un paso atrás, puede ayudarte a hacer mejor tu trabajo y fortalecer tu empresa. Aquí está el porqué.

Relacionado: Por qué el equilibrio entre trabajo y vida es un mito que está haciendo miserables a los emprendedores

Delegar hace que tu visión sea más clara y tus flujos de trabajo más eficientes

Desde la fundación de mi empresa, hemos crecido de uno a 660 miembros del equipo, con más de 25 millones de usuarios en todo el mundo. Al mismo tiempo, mi esposa y yo hemos ampliado nuestra familia de cero a tres hijos. He aprendido lecciones invaluables en el camino. Una que destaca ocurrió cuando nos preparábamos para dar la bienvenida a nuestro segundo hijo. Decidí tomar tres meses completos de licencia parental. No me di cuenta del beneficio que esto significaría para mi empresa.

Al tener que delegar casi todos los aspectos de mi trabajo, tuve que dar un paso atrás y analizar mis flujos laborales. Esto me ayudó a detectar pasos y tareas innecesarias que podían ser automatizadas o eliminadas. También quedó claro que estaba manejando tareas que podían ser gestionadas de manera más eficiente por otros miembros del equipo. Por ejemplo, nuestro director de diseño de productos se ocupó de revisar el diseño de los mensajes privados sobre cambios de productos y les puso más tiempo y atención que yo.

También instauré el hábito de reiterar nuestra visión de la empresa durante las reuniones semanales con todo el equipo, compartiendo las próximas actualizaciones y planes, y conectando los objetivos a corto plazo del equipo con nuestra misión mayor. Esto ayudó a mantener la atención de los miembros del equipo en el objetivo mientras yo estaba fuera y a hacer que las tareas diarias se sintieran más significativas. De hecho, las investigaciones muestran que garantizar que los empleados se sientan valorados y fundamentales para la visión de la empresa es un “impulsor significativo de los aumentos reportados en los ingresos”. Es un beneficio que no habría descubierto si no hubiera soltado las riendas.

Relacionado: El arte de delegar: cómo los líderes pueden empoderar a sus equipos sin descuidarlos

Priorizar tu vida personal establece un buen ejemplo y atrae a personas talentosas

Las personas ya no quieren trabajar para líderes distantes y poco comprensivos, ni tampoco quieren ver a protagonistas poco realistas. Este año, una encuesta encargada por el think tank New America, encontró que el 84% de los adultos estadounidenses que ven streaming querían ver más representaciones del equilibrio entre el trabajo y la vida personal (así como la equidad de género y el cuidado de la familia), tanto que las representaciones honestas impulsaron la audiencia y el engagement.

La conclusión: las personas están más interesadas en experiencias que resuenen, en lugar de aspiraciones imposibles. Por eso hablo y escribo regularmente sobre mis pruebas y tribulaciones para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Quiero que los miembros de nuestro equipo sepan que entiendo el desafío de encontrar tiempo para sus vidas personales, pero que también pienso que es esencial para el crecimiento personal y profesional a largo plazo.

Además, las investigaciones muestran que la fuerza laboral actual valora el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, incluso más que la compensación económica. Este año, un estudio de Randstad entre más de 27,000 trabajadores en Europa, Asia-Pacífico y las Américas encontró que, mientras el 57% de los trabajadores no aceptaría un trabajo si afectara negativamente su equilibrio entre el trabajo y la vida personal, el 55% lo rechazaría si no se les ofreciera una paga significativamente mayor.

Conclusión: Los líderes que valoran sus vida personal indican que también se preocupan por sus empleados. Los líderes que no lo hacen corren el riesgo de perder grandes posibles contrataciones.

Relacionado: 8 razones por las que deberías dejar que tus empleados tengan más control

El equilibrio entre el trabajo y la vida personal reduce el cambio constante de empleo

No es un secreto que el clima económico actual es desafiante tanto para los solicitantes de empleo como para los empleadores. Sin embargo, el estudio de Randstad indica que el 37% de los encuestados consideraría renunciar si se les pidiera pasar más tiempo en la oficina. Esta es una información crítica para los líderes mientras reconsideran las políticas de trabajo desde casa al transitar hacia otra “nueva normalidad”.

Algunos expertos, como el profesor de economía de la Universidad de Stanford, Nick Bloom, dicen que “el regreso a la oficina está muerto”. Pero creo que la realidad es más matizada. Volver a la oficina no es necesariamente el problema. Es renunciar al equilibrio entre el trabajo y la vida personal que se sentía como algo más alcanzable cuando nadie iba a la oficina. Para mantener a los empleados satisfechos y evitar que la retención laboral se desplome (y también prevenir la renuncia silenciosa), es importante demostrar tu compromiso con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, incluso si los empleados están regresando a la oficina.

En Jotform, los empleados están de vuelta en la oficina cinco días a la semana. Pero también alentamos a los gerentes a ser flexibles con las solicitudes y responsabilidades de la vida personal. Tenemos una política de comunicación clara: excepto en emergencias, no se espera que los empleados estén disponibles las 24 horas. Queremos que todos tengan vidas personales enriquecedoras y tiempo suficiente para perseguir sus intereses fuera del trabajo. Con ejemplos explícitos de cómo prepararse para las vacaciones (comunicación, preparación, delegación), los miembros del equipo se sienten cómodos desconectándose por completo durante su tiempo libre. Estas prácticas han ayudado al crecimiento continuo de nuestra empresa, incluso al transitar hacia un trabajo 100% presencial.

Relacionado: La Generación Z prioriza salud mental y estabilidad emocional sobre dinero y empleo