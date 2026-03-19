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El crecimiento de las startups avanza de la mano de un panorama que apunta hacia una transición de servicios digitales en la nueva era PetTech. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial (IA) continúa consolidándose: un ejemplo reciente es el fortalecimiento de su presencia en México y Latinoamérica. En paralelo, los agentes cognitivos están generando una nueva ola y posicionándose como el nuevo hype dentro de la IA.

En este recopilatorio también podrás descubrir cómo equilibrar tu vida personal y profesional, además de cómo pensar estratégicamente si buscas construir un negocio exitoso.

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Las mascotas están impulsando una nueva ola de startups, datos y consumo digital. Así se está construyendo el próximo gran negocio tech.

Para los emprendedores que buscan ingresar a este mercado, Leap Venture Studio, el acelerador de startups dedicadas al cuidado de mascotas, acaba de abrir la convocatoria para su décimo programa, con plazo hasta el 29 de marzo.

De cara a 2026, el panorama apunta a una transición de servicios aislados hacia ecosistemas de cuidado integral. Guarderías, paseadores y clínicas veterinarias tendrán que adaptarse a una creciente presión regulatoria, con nuevas leyes de bienestar animal que exigirán infraestructura digital, seguros de responsabilidad civil digitalizados y carnets de vacunación en la nube.

El país fortalece su posición estratégica para escalar ingeniería avanzada y productos digitales, impulsado por la aceleración global de la IA.

Empresas globales de ingeniería digital, desarrollo de plataformas y servicios tecnológicos han reforzado su presencia en México y Latinoamérica para aprovechar no solo la proximidad geográfica, sino también la calidad del talento en áreas como IA, analítica avanzada y desarrollo de producto.

¿Estamos ante una tendencia sólida o una burbuja pasajera? ¿Cuál será el verdadero uso de los agentes de IA y por qué todos están hablando de ellos?

Luis Guillermo Pardo, CEO de Kognia, una startup que utiliza agentes para optimizar procesos empresariales, mejorar la eficiencia operativa y apoyar la toma de decisiones, explica que: “un agente no solo responde: entiende el contexto, conecta sistemas, prioriza, ejecuta y aprende dentro de procesos reales de negocio. Ya no es una interfaz conversacional; es un actor operativo dentro de la organización”.

Si los agentes ejecutan, ¿qué queda para las personas? La respuesta es más humana de lo que parece: no es el fin del trabajo humano. Afortunadamente, el cerebro sigue siendo irremplazable.

Priorizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal no solo beneficia la salud mental, sino también el crecimiento a largo plazo.

Algunos expertos, como Nick Bloom, profesor de economía de la Universidad de Stanford, afirman que “el regreso a la oficina está muerto”, aunque matizan que la realidad es más compleja. Volver a la oficina no es necesariamente el problema; el verdadero reto es no perder el equilibrio que muchos lograron cuando el trabajo remoto se volvió la norma.

Para mantener a los empleados satisfechos y evitar la caída en la retención (así como la llamada “renuncia silenciosa”), es clave demostrar un compromiso real con este equilibrio, incluso en esquemas híbridos o presenciales.

Líderes auténticos, compasivos, transparentes y con una dosis constante de curiosidad marcarán la diferencia.

El crecimiento no lo es todo: no siempre significa éxito ni estabilidad. Sin embargo, cuando se construyen bases sólidas, puede convertirse en un camino sostenible. Antes de escalar, conviene dar un paso atrás y evaluar el estado actual del negocio. Identificar áreas de mejora y resolverlas es clave, ya que crecer con problemas solo los intensifica. El crecimiento debe perseguirse cuando existe preparación real para sostenerlo en el tiempo.