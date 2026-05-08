Tribunal en China pone un límite a la IA: la automatización no justifica despedir empleados

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Conclusiones Clave El tribunal dictaminó que reemplazar a un trabajador por inteligencia artificial no es causa legal suficiente para despedirlo.

El fallo no es una prohibición nacional, sino un precedente judicial en un caso concreto.

Las empresas que automatizan tareas deben asumir las consecuencias: reentrenar, reubicar o cumplir estándares más estrictos antes de despedir.

En los últimos días se ha viralizado información que, erróneamente, da a entender que China ha prohibido despedir trabajadores en favor de la inteligencia artificial (IA). La idea suena interesante en medio de la situación actual, donde diversas empresas reducen sus plantillas a causa de la automatización de tareas, pero no es del todo cierto.

Lo que realmente ocurrió es un caso concreto de un trabajador que podría marcar un precedente importante en los despidos, o parte de ellos, ocasionados por la irrupción de la tecnología.

Todo parte de un fallo del Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, uno de los centros tecnológicos más relevantes del gigante asiático. En este caso, un trabajador fue despedido después de que gran parte de sus funciones fueran asumidas por sistemas de IA. La empresa defendía que el avance tecnológico hacía innecesario su puesto, pero el tribunal no lo vio así.

El tribunal determinó que reemplazar a un trabajador por IA no constituye una causa legal suficiente para despedirlo. Según el tribunal, este tipo de situaciones no encaja dentro de lo que la ley china define como un “cambio objetivo en las circunstancias”, que es uno de los pocos escenarios que permitirían rescindir un contrato laboral de forma justificada.

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Cuál es el camino, ¿reentrenar o despedir a un empleado ante la llegada de la IA?

Desde 2026, cerca de 80,000 trabajadores tecnológicos estadounidenses han perdido su empleo a causa de la IA. En el caso de China, no existe una ley nacional que prohíba despedir por IA. Las empresas siguen pudiendo ajustar sus plantillas; sin embargo, este fallo empieza a marcar un precedente legal importante dejando claro que la automatización por sí sola no justifica un despido.

Básicamente, si una empresa decide sustituir tareas humanas por IA, también debe asumir las consecuencias de esa decisión. Eso puede implicar reentrenar al empleado, reubicarlo en otro rol o, al menos, cumplir con estándares más estrictos antes de despedirlo.

Curiosamente, actualmente China está acelerando su apuesta por la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo enfrenta retos importantes en empleo, especialmente entre los jóvenes. Este tipo de decisiones judiciales parecen buscar un equilibrio entre innovación tecnológica y estabilidad social.

Durante años, el modelo ha sido bastante claro en todo el mundo, pues las empresas siempre adoptan nuevas tecnologías, ganan eficiencia y reducen costos, muchas veces recortando empleo en el proceso.

De hecho, en muchos países, despedir trabajadores debido a la automatización se da como algo completamente legal y forma parte del funcionamiento normal del mercado. Sin leyes ni una regulación clara, adoptar inteligencia artificial continúa siendo una decisión empresarial, no una condición externa que obligue a despedir.

Sin embargo, el fallo de este Tribunal pone en duda esa dinámica al plantear que el impacto de la automatización no puede trasladarse automáticamente al trabajador. Queda por ver si en América Latina la justicia laboral puede tomar una posición similar, en una región donde la regulación sobre IA y empleo aún está prácticamente ausente.