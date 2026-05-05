Conclusiones Clave La decisión reaviva el debate sobre el lugar de la inteligencia artificial en Hollywood y el cine.

La Academia estableció que solo las actuaciones “demostrablemente realizadas por humanos” y los guiones de “autoría humana” son elegibles para un Oscar.

Tilly Norwood no ganará un Oscar.

Tampoco lo hará ninguna actriz o actor virtual que como ella haya sido creado por la inteligencia artificial (IA), ni los guiones cinematográficos que hayan sido escritos utilizando esta tecnología. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood ha dejado claro que para que un trabajo cinematográfico en actuación o escritura de guion sea elegible para un premio Oscar, tiene que haber sido desarrollado por un ser humano en su totalidad.

La semana pasada la Academia actualizó las reglas bajo las que opera y especificó que solo las actuaciones “demostrablemente realizadas por humanos” y los guiones de “autoría humana” pueden ser nominados a un premio.

Relacionado: La creadora de Tilly Norwood lo confirma: 40 actores y actrices de IA vienen en camino

Inquietudes de antaño

La oposición de los gremios de actores, actrices y guionistas a la IA no es cosa nueva. En 2023 tanto el sindicato de guionistas (WGA) como el de actores y actrices (SAG-AFTRA) entablaron huelgas simultáneas para exigir protección ante la llegada de la inteligencia artificial generativa y los riesgos que implica.

Al momento de anunciar la decisión del sindicato por irse a una huelga que se extendió durante 148 días, Fran Drescher, quien lideraba SAG-AFTRA, expresó: “Todos estamos en peligro de ser reemplazados por máquinas y las grandes empresas que se preocupan más por Wall Street que por ti y tu familia”.

Los escritores de Hollywood se unieron a la causa y estuvieron en paro durante 118 días. Ambos gremios lograron acuerdos con los estudios para proteger su trabajo ante incremento en el uso de la tecnología.

Sin embargo, dado el avance en los grandes modelos de lenguaje y su capacidad para generar todo tipo de contenido (incluyendo videos que lucen cada vez más reales) las inquietudes y la sensación de amenaza prevalecen.

Relacionado: OpenAI cierra Sora, su plataforma generativa de video

No es solo Tilly Norwood; es también la resurrección de actores y actrices que ya fallecieron

La aparición de Tilly Norwood, una actriz 100% virtual generada con herramientas de IA, puso en alerta a Hollywood. La actriz a quien puedes ver en sus redes sociales fue creada por Ellie Van der Velden y deja ver la sofisticación y realismo al que puede llegar el talento generado con IA.

No cuesta trabajo imaginar un largometraje protagonizado por seres virtuales que lucen reales, pero que cobran menos y no tienen las exigencias que suelen estar ligadas al estrellato y las celebridades.

Lo mismo sucede en el ámbito del guionismo.

Pero el riesgo va más allá y obliga a una revisión ética y legal de múltiples aspectos. Según Variety pronto veremos en los cines As Deep as the Grave, una cinta protagonizada por el actor Val Kilmer, quien falleció en 2025 sin haber podido participar en el rodaje de la cinta dado su delicado estado de salud.

El director Coerte Voorhees, quien había firmado al actor para su cinta, ha utilizado una combinación de herramientas de IA generativa para poder tenerlo en su película. En días recientes Mercedes Kilmer, hija del actor, avaló el proyecto y explicó que su padre hubiera estado de acuerdo con el proceso. También dejó claro que la familia está recibiendo una remuneración económica por el uso que la cinta hace de la imagen del actor.

Pese al veto de la Academia, es un hecho que la tecnología ha encontrado la manera de colarse en casi cualquier ámbito de la producción cinematográfica. Los gremios siguen presionando por regulación, mientras los estudios exploran silenciosamente sus posibilidades.

Es un hecho que la industria ya está siendo transformada por la inteligencia artificial. Lo que aún no queda claro es a qué velocidad y bajo qué reglas.