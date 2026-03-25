Conclusiones Clave Aunque la empresa no lo ha comunicado abiertamente, la decisión pareciera orientada a hacer más eficiente su operación y prepararse para salir a bolsa.

En septiembre de 2025, OpenAI anunció que estaba trabajando en Critterz, un largometraje animado producido al 100% con Sora, su plataforma de inteligencia artificial generativa para la creación de video.

El anuncio mostraba la plausibilidad de un camino inquietante para Hollywood y la industria cinematográfica: el reemplazo de editores, actores y técnicos por una inteligencia artificial (IA) capaz de hacer su trabajo en cuestión de minutos y por un costo (aparentemente) mucho menor.

El anuncio hecho por OpenAI demuestra que en temas de IA la realidad nunca es tan simple como imaginamos. Ayer la empresa dirigida por Sam Altman comunicó su decisión de desactivar Sora y dejar de ofrecerlo como una de las múltiples plataformas que ofrece a sus usuarios (entre ellas, ChatGPT).

Aunque la empresa no explicó la razón detrás de su decisión, los especialistas creen que OpenAI pretende concentrarse en la generación de ingresos que le permita ser rentable ante su posible salida a bolsa este mismo año.

Pese al potencial y atractivo de una plataforma como Sora, el poder de cómputo que requiere y el costo en el que este se transforma la vuelve difícil de operar.

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A Sora ni Disney la salva

En diciembre del año pasado Sora anunció que había cerrado un trato multimillonario con Disney para integrar a los míticos personajes de la empresa cinematográfica en la plataforma.

Para muchos el deal representaba un parteaguas en la relación entre los estudios cinematográficos y las empresas desarrolladoras de IA. En su momento Roger A. Iger, CEO de The Walt Disney Company, explicó: “El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria y, a través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos cuidadosamente y de forma responsable el alcance de nuestras historias”.

La decisión de OpenAI sí deja ver los grandes desafíos que enfrentan las startups dedicadas al desarrollo de la IA, pese a una democratización de su uso y a los millones de usuarios que las utilizan todos los días.

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¿Una IA con publicidad? El reto por alcanzar la rentabilidad

Hace unos meses la empresa de Sam Altman anunció que comenzaría a mostrar publicidad en las conversaciones de algunos usuarios con ChatGPT buscando modelos de generación de ingresos que le permitan operar con utilidad.

En su momento Anthropic, quizás el principal competidor de OpenAI, se mofó de la decisión con una agresiva campaña publicitaria lanzada durante el Super Bowl.

La decisión de la empresa de despedirse de Sora muestra la presión financiera con la que opera.

Según The New York Times,la compañía generó ingresos por más de $13,000 millones de dólares en 2025, pero estima gastar más de $100,000 millones durante los próximos cuatro años. Bajo este escenario, parece no haber sitio para una plataforma como Sora.