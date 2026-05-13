Conclusiones Clave El CEO de Nvidia, Jensen Huang, les dijo a los graduados de Carnegie Mellon que nunca ha habido un mejor momento para comenzar sus carreras, pese a la ansiedad por la inteligencia artificial y los despidos.

En una ceremonia de graduación a principios de esta semana, Huang afirmó que la IA está creando una nueva era.

Predijo que la IA probablemente no reemplazará a los trabajadores individualmente, pero advirtió que las personas que usen bien la IA podrían reemplazar a quienes no tengan habilidades en ella.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo recientemente a los nuevos graduados que están entrando al mercado laboral “en un momento extraordinario”. Compartió este mensaje optimista incluso cuando los trabajadores temen que la inteligencia artificial (IA) les quite sus empleos.

Huang habló en la ceremonia de graduación 2026 de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh a principios de esta semana. Según Business Insider, les dijo a los estudiantes que está surgiendo una nueva industria en torno a la IA, y que tocará todos los campos.

“Está comenzando una nueva era de ciencia y descubrimiento”, dijo Huang. “La IA acelerará la expansión del conocimiento humano y ayudará a resolver problemas que antes estaban fuera de nuestro alcance.”

El mensaje principal de Huang fue simple: no le temas al futuro, guíalo. Les dijo a los estudiantes que cuentan con las herramientas más poderosas que cualquier generación jamás haya tenido, y que con ellas pueden construir cosas, resolver problemas y dar forma a lo que viene. En su opinión, la IA no excluirá a los recién graduados, sino que nivelará el campo. “Todos estamos parados en la misma línea de salida”, dijo Huang.

La propia historia de Huang moldeó su mensaje. Se graduó de la Universidad Estatal de Oregón en 1984 con una licenciatura en ingeniería eléctrica y cofundó Nvidia en 1993. Desde entonces ha liderado a la empresa fabricante de chips de IA hasta una capitalización de mercado de $5.36 billones de dólares, convirtiéndola en la empresa más valiosa del mundo.

La carrera de Huang comenzó al inicio de la revolución de las computadoras personales. Les dijo a los estudiantes que sus carreras están comenzando en los inicios de la revolución de la IA, a la que calificó como incluso más grande que la era de las PC.

“Ahora es momento de hacer realidad sus sueños, y el momento no podría ser más perfecto”, afirmó.

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Huang instó a los graduados a ver la IA como una herramienta, no como una amenaza

Huang intentó calmar los temores reales sobre la inteligencia artificial y el mercado laboral. Empresas como Cloudflare y Snap han atribuido despidos recientes a la IA, y los trabajadores jóvenes se topan constantemente con titulares sobre empleos que desaparecen por culpa de la tecnología. Un estudio del Pew Research Center de junio de 2025 reveló que aproximadamente la mitad de los estadounidenses sentía más preocupación que entusiasmo ante la presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Los graduados también enfrentan un mercado laboral complicado: el desempleo entre los recién egresados universitarios alcanzó su punto más alto en cuatro años a comienzos de año.

Para Huang, la clave está en cómo la gente utiliza la IA. Su mensaje a los graduados de Carnegie Mellon fue que “la IA probablemente no te va a reemplazar”, pero que alguien que sepa usarla sí podría reemplazar a quien no sepa.

Huang se distanció de los líderes tecnológicos que hablan de la IA en términos apocalípticos. Por ejemplo, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, dijo el año pasado que la IA podría eliminar la mitad de todos los empleos de nivel inicial en el sector administrativo y provocar que el desempleo llegue al 20%. Amodei predijo que la IA afectará industrias como la tecnología, el derecho y las finanzas. La mayoría de los trabajadores “no son conscientes de que esto está a punto de suceder”, le dijo Amodei a Axios en ese momento. “Suena descabellado, y la gente simplemente no lo cree.”

Por su parte, Elon Musk le dijo a Joe Rogan en febrero de 2025 que había “un 20% de probabilidad de extinción” a manos de la IA, presentando la tecnología como una amenaza existencial.

Huang, en cambio, les dijo a los graduados de Carnegie Mellon que cada gran transformación tecnológica en la historia “generó miedo junto con oportunidades”. “Cuando la sociedad abraza la tecnología de manera abierta, responsable y optimista, expandimos el potencial humano mucho más de lo que lo limitamos”, afirmó.