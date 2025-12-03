Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La comodidad también atrofia: habilidades que antes eran naturales se oxidan sin que lo notemos.

Empiezo con un ejemplo tan común como corriente. Antes sabíamos de memoria

los teléfonos de nuestros papás, de la pareja, de los amigos. Hoy muchos no

recuerdan ni el propio. Antes trazábamos rutas y mapas en la cabeza: “subes por

tal avenida, das vuelta en el OXXO, luego a la izquierda”. Ahora abrimos Maps

hasta para ir a la panadería de la esquina. Antes, para hacer una división larga, solo necesitabas papel y pluma. Hoy se la dictas a ChatGPT y, si se atora, nos

sentimos inútiles.

La comodidad también atrofia.

Y es normal.

Con la IA generativa el cambio ha sido tan rápido, como silencioso. Un día le pides

título para un correo, al siguiente un párrafo, y luego un correo completo; después,

“hazme tres versiones y elige la mejor”. Cuando te toca escribir dos líneas sin

abrir la herramienta… te quedas en blanco. No es flojera; es hábito. Y el hábito

cobra intereses: menos memoria operativa, menos síntesis, menos criterio.

Cuando la comodidad nos vuelve más lentos

Lo vi primero en mí. Empecé delegando cositas —ideas, títulos, resúmenes— y la

velocidad se volvió adictiva. Hasta que noté que ese ahorro en tiempo me pasaba

la factura: más pasos para llegar a lo que antes salía directo. Es algo a lo que

llamamos deuda cognitiva. Te presta claridad hoy; te cobra capacidad mañana.

Se siente en cosas chiquitas. Ortografía que ya no corriges tú. Ideas que ya no

desarrollas tú. Contextos que pegaste solo por no recordar el dato que antes

sabías. Y una alarma discreta: “sin la herramienta, no me sale”. Ese “no me sale”

es la línea que no conviene cruzar.

Porque más allá del impacto personal, quiero que lo lleves al contexto profesional.

Un vendedor que solo rebate objeciones con frases generadas por Gemini

empieza a sonar igual que todos los demás. Un analista que nunca cruza datos “a

mano” pierde ojo para detectar errores. Un gerente que confía tanto en el resumen

automático deja de escuchar el matiz que cambia una decisión. Un creador de

contenido que depende del guion perfecto generado por la IA, se queda sin voz,

sin idea, sin saber que decir cuando la cámara se enciende.

Dependencia no es eficiencia

Y si no te haces consciente de esto, estás perdiendo la partida.

No se trata de satanizar la IA. Todo lo contrario. La uso diario y doy conferencias y

talleres por todo el país de la importancia de usarla en todos los ámbitos de la

vida. Se trata de reconocer el riesgo humano: si tercerizas la práctica, se te atrofia

el músculo. Y ese músculo —memoria, cálculo mental, escritura clara, escucha

profunda, criterio— sostiene lo demás.

Piensa en cómo aprendimos de niños. Primero sumabas con los dedos, luego

sobre el papel, más adelante en la cabeza, y la calculadora llegó después. La

calculadora te ahorra tiempo, sí, pero no te enseña a pensar. Si inviertes el orden,

te vuelves rápido… y frágil.

Una imagen sencilla: usar IA como escalera está bien; vivir en la escalera no.

Porque el día que se tambalee, te caes con todo y proyecto.

¿Cómo evitar perder las habilidades clave sin renunciar al avance? Con pequeños

anclajes. Escribe tú el primer borrador de algo importante una vez a la semana.

Solo una página, sin IA. Da una ruta sin mapas a un lugar que ya conoces y nota

por dónde te guía la memoria. Haz una división larga de vez en cuando; sí, en

serio, es para mantener el cableado funcionando. Cuenta una idea en voz alta sin

leer. Capta cómo suena tu propio razonamiento.

Tu voz no es un archivo; es un músculo.

No lo abandones.

Para equipos de trabajo, el antídoto no es otro software, es un acuerdo. Define

tareas que la IA puede levantar (minutas, borradores, transcripciones) y tareas que

solo debe acompañar (precios, disculpas públicas, políticas). No es capricho: hay

decisiones donde el criterio no se delega. Define también qué nunca va al chat

—datos sensibles, contraseñas, información clave— para que la cabeza no

malgaste energía dudando.

Recuerda que la IA está para asistirte, nada más.

No al revés.

Otro punto del que no se habla: identidad. Si dejas que la herramienta complete

siempre tus frases, tu voz, tu mensaje, tu visión única, se desdibuja. Y con ella, tu

manera de conectar con el mundo. Ese es el costo que no aparece en ningún

dashboard. Una marca —personal o empresarial— necesita convicciones, no solo

redacción impecable. La IA puede limpiar el vidrio; tú decides qué hay detrás.

No romantizo el “todo a mano”. Hay días en que la IA te salva: una síntesis clara a

las 8:40 p. m., un correo de cobranza sin vueltas, un guion para no repetirte. Bien.

El problema empieza cuando esas muletas se vuelven piernas. Cuando sin ellas

ya no caminas.

Haz un chequeo honesto esta semana. Tres preguntas: ¿qué tarea hago hoy

mejor gracias a la IA? ¿qué habilidad he perdido porque dejé de practicarla? ¿qué

parte de mi trabajo “no me sale” si la herramienta falla? No busques culpas; busca

límites. Si la respuesta te incomoda, ahí hay algo en lo que debes trabajar.



Y sí, esto también aplica para empresas. Si el equipo pierde oído para el matiz, ojo

para el dato raro y pulso para escribir claro, todo se vuelve más lento cuando

cambia la jugada. Un cliente pide un ajuste fuera de libreto, un proveedor sube

costos, una crisis explota en WhatsApp y hay que responder en minutos. A la hora

de la verdad, el que conservó músculo, decide. El que no, espera…



La IA vino a acelerar. No a pensar por ti.



Aprovéchala, pero no le cedas el control.

Si la tratas como copiloto, te acerca. Si la sientas al volante, te descompone. La

diferencia está en hábitos pequeños, repetidos, humanos. Desconéctate de la

Matrix, practica sin red. Recuerda tus rutas. Escribe con tus propias palabras. Haz

una cuenta mental de vez en cuando. Suena básico; pero sostiene tus habilidades.

El capital crítico no es la máquina, es tu criterio para utilizarla a tu favor.

