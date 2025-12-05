Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave En un entorno donde la carga cognitiva y emocional del liderazgo aumenta —amplificada por la velocidad de decisión que exige la IA y los mercados actuales— los CEOs necesitan prácticas concretas para recargar su energía.

Este ejercicio de autoafirmación funciona como un ritual accesible para fortalecer la resiliencia, regular el sistema nervioso y mantener un liderazgo sostenible.

Durante los últimos años, he tenido el privilegio de trabajar con varios CEOs en algunos de los períodos más transformadores de sus carreras. Desde quienes se convierten en CEOs por primera vez hasta aquellos que lideran organizaciones en transacciones importantes, rescatan empresas en dificultades, convierten startups en unicornios o asumen roles de liderazgo tras reemplazar a un CEO fundador, las transiciones son inmensas. Sin embargo, lo que siempre me sorprende es su capacidad para manejar la tensión.

Para mí, estos líderes son como enormes contenedores. Llevan mucho sobre sus hombros, equilibrando responsabilidades en múltiples ámbitos de sus vidas. Y muchas veces lo hacen con una resiliencia y compostura notables.

Estos líderes contienen energía: energía de pasión, resiliencia, perseverancia y amor. Es la energía que impulsa sus decisiones diarias, la dirección que trazan para sus equipos y la inspiración que brindan a sus organizaciones. El ‘contenedor’ de un CEO está lleno de cuidado por las personas, pasión por generar impacto, entusiasmo por construir un futuro mejor y responsabilidad para alcanzar resultados, todo esto mientras lidian con la presión de su junta directiva, inversionistas, equipos de liderazgo, cambios económicos y roles personales, como ser padres, hijos o cónyuges

Lo que estos líderes contienen es extraordinario. Pero, aunque suelen ser grandes generadores de energía —dando elogios, tomando decisiones, ofreciendo dirección y guiando a otros—, con frecuencia luchan para recibir la misma energía a cambio. Aquí es donde reside la paradoja.

La paradoja del liderazgo y el desafío de recibir energía

La realidad es que ser un gran generador de energía no te convierte automáticamente en un gran receptor. A pesar de su destreza en el liderazgo, muchos CEOs luchan para “llenar su propio contenedor”. Dan y dan —ya sea a sus equipos, juntas directivas o familias—, pero rara vez se toman el tiempo para recargar sus propias reservas de energía.

Como resultado, su “contenedor” empieza a vaciarse. Comienzan a desear que alguien les ofrezca la energía que necesitan para continuar, pero muchas veces, la realidad es muy diferente. La cima puede ser un lugar solitario.

Cuando los CEOs alcanzan los niveles más altos de liderazgo, tienen menos lugares donde buscar apoyo. Puede parecer que la energía que entregan no siempre regresa de la misma manera. Las personas que lideran podrían no estar en posición de ofrecer el mismo nivel de guía, reconocimiento o renovación emocional.

Este problema no es exclusivo de los CEOs. De hecho, Harvard Business Review señala que muchos gerentes se sienten abrumados por las presiones del liderazgo y enfatiza lo crucial que es priorizar el bienestar propio para evitar el agotamiento.

Cómo recargar tu energía de liderazgo con un ejercicio simple

Aquí es donde entra mi papel como coach. Ayudo a los líderes a dejar de depender de otros para recargarse. A través de un ejercicio simple pero poderoso, los guío para que se conviertan en la fuente de su propia energía.

Esta es la práctica que recomiendo a los CEOs que se sienten agotados:

Cada mañana, antes de comenzar tu día, escribe dos frases para ti mismo en un tono amoroso y de apoyo. Pueden ser palabras que desearías escuchar de tu padre, madre, junta directiva o cualquier figura de autoridad. ¿Qué te gustaría que alguien te dijera hoy de manera amorosa y cuidadosa? Piensa en esto como una validación personal y dosis de ánimo para empezar el día. Haz esto de manera consistente todos los días. Construye el hábito de llenar tu propio “contenedor” con palabras positivas y de apoyo que provienen de ti mismo. Hazlo tanto en los días buenos como en los malos. El liderazgo está lleno de altibajos, pero, independientemente de tu situación, es importante nutrirte. Siéntate conscientemente con estas palabras. Permite que el impacto de estas frases resuene en tu sistema nervioso, creando una sensación de calma, fuerza y renovación.

Este simple ejercicio es una forma de autocuidado y amor propio. Confía en mí, esto no hará que pierdas tu fortaleza como líder; solo la fortalecerá. Al llenar tu “contenedor” con compasión hacia ti mismo, serás capaz de ofrecer más compasión a los demás.

Cómo tu energía establece el tono de tu organización

Como líder, la energía que irradias establece el tono de tu organización. El mundo sigue tu ejemplo en cómo te tratas a ti mismo. Si descuidas el hábito de recargar tu propio “contenedor”, los demás lo notarán, y eso puede comenzar a erosionar la confianza y la efectividad que tienes con tu equipo.

Al darte el tiempo para nutrirte y recargarte, no solo te vuelves más resiliente y efectivo en tu liderazgo, sino que también muestras a quienes lideras la importancia del autocuidado. Después de todo, el liderazgo no se trata solo de manejar a otros, sino de cuidarte a ti mismo para poder presentarte como la mejor versión de ti.

Así es que te pregunto: seas un CEO o no, ¿qué tan lleno está tu “contenedor” el día de hoy? ¿Qué puedes hacer para empezar a recargarlo? Comienza con esta práctica simple y permite que transforme tu liderazgo, tu vida y tu impacto en el mundo.

