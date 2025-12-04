Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Las decisiones de liderazgo rara vez vienen con respuestas claramente correctas o incorrectas.



Abrazar la ambigüedad permite a los líderes considerar consecuencias más amplias y alinear sus decisiones con objetivos de largo plazo.



Usar datos, la opinión de expertos y las perspectivas del equipo puede guiar la toma de decisiones en entornos inciertos.



Los líderes efectivos equilibran riesgo y compromiso, enfocándose en el progreso por encima de la perfección.

Tomar decisiones sería sencillo si las opciones siempre se dividieran claramente entre lo correcto y lo incorrecto. Pero la realidad del liderazgo es mucho más compleja. Los líderes rara vez operan con certezas; se enfrentan a la ambigüedad, a prioridades que compiten entre sí y a información incompleta. Cada decisión que toman genera ondas que afectan a equipos, clientes y otros grupos de interés, a veces de maneras imposibles de medir de inmediato.

En este tipo de entorno, la duda se vuelve peligrosa. Los líderes que esperan a tener claridad absoluta suelen esperar demasiado. Las oportunidades se cierran, los problemas crecen y los competidores avanzan. El objetivo de un liderazgo sólido no es garantizar decisiones perfectas, sino actuar con determinación usando la mejor información disponible… y luego comprometerse con convicción.

Superar el paradigma de lo “correcto” y lo “incorrecto”

Uno de los errores más comunes que cometen los líderes es tratar las decisiones como binarias: éxito o fracaso, ganar o perder, correcto o incorrecto. Esta mentalidad rígida genera una presión innecesaria y limita la perspectiva. También ciega a los líderes ante la realidad matizada de que la mayoría de las decisiones existen en tonos de gris.

Pensemos en un líder que debe decidir si recortar costos durante una desaceleración económica. No existe una única respuesta “correcta”. Los recortes agresivos pueden proteger el flujo de efectivo a corto plazo, pero también pueden dañar la moral y la reputación de la marca. Por otro lado, mantener el nivel de gasto puede impulsar la innovación a largo plazo, pero generar presión financiera inmediata. Ninguna de las dos rutas es totalmente correcta o incorrecta. Son compensaciones que deben evaluarse a la luz de la misión y los valores de la organización.

Al superar la ilusión de las respuestas perfectas, los líderes se abren a un pensamiento más amplio. Pueden considerar no solo los resultados inmediatos, sino también el impacto cultural, la alineación estratégica y la resiliencia a largo plazo. Los líderes más efectivos no preguntan: “¿Cuál es la decisión correcta?”, sino más bien: “¿Qué camino impulsa mejor nuestra misión dadas las realidades que enfrentamos hoy?”

Dejar que los datos marquen el camino

Cuando las cosas son inciertas, los datos funcionan como una brújula. Tal vez no eliminen toda la confusión, pero ayudan al mostrar patrones, probabilidades y posibles escenarios. Los líderes que se apoyan en los datos pueden tomar decisiones más claras y evitar errores que surgen de adivinar o reaccionar demasiado rápido. Como dijo la profesora de economía Emily Oster: “La clave para una buena toma de decisiones es evaluar la información disponible —los datos— y combinarla con tus propias estimaciones de pros y contras. Como economista, hago esto todos los días”.

Por ejemplo, durante periodos de disrupción, las señales del mercado suelen ser contradictorias. Algunos indicadores pueden mostrar una caída en el compromiso de los clientes, mientras que otros apuntan a oportunidades emergentes en mercados de nicho. Al analizar los datos con cuidado, los líderes pueden ver más allá del ruido y reconocer los patrones de fondo.

Es igual de importante escuchar la perspectiva del equipo. Las personas que trabajan directamente con los clientes o en las operaciones del día a día suelen detectar problemas, comentarios o riesgos antes que los propios líderes. Cuando los líderes integran estas ideas en sus decisiones, obtienen una visión más completa y, además, hacen que el equipo se sienta más involucrado y valorado.

Abrazar el riesgo sin caer en la imprudencia

Ninguna decisión en tiempos de incertidumbre está libre de riesgo. Los líderes que intentan eliminarlo por completo terminan paralizados, mientras que aquellos que lo ignoran por completo caen en la imprudencia. El desafío está en encontrar el equilibrio.

Ese equilibrio empieza por reconocer que la inacción también conlleva riesgos. Retrasar una decisión puede significar perder oportunidades, deteriorar las condiciones o erosionar la confianza. Los líderes deben sopesar el costo de no hacer nada frente a los riesgos de avanzar.

Trazar escenarios de mejor y peor caso es una forma práctica de evaluar opciones. Este proceso no elimina la incertidumbre, pero asegura que los líderes tomen decisiones deliberadas y transparentes. También brinda al equipo una comprensión más clara de los posibles resultados, ayudándolos a prepararse mental y operativamente para lo que viene.

Convertir las decisiones en compromiso

Quizá el elemento más subestimado en la toma de decisiones es el compromiso. Como mencionó Zig Ziglar: “Fue el carácter lo que nos sacó de la cama y el compromiso lo que nos llevó a la acción”. Puede haber ambigüedad alrededor de una decisión, pero una vez tomada (después de analizar los datos y usar correctamente los marcos de decisión), titubear genera confusión y erosiona la confianza. Un líder que cambia de rumbo ante la primera señal de resistencia proyecta debilidad y deja a los equipos inciertos sobre el futuro.

De acuerdo con Professional Planner, “cuando un líder cambia continuamente de parecer o revierte decisiones, genera confusión entre los miembros del equipo, lo que conduce a frustración, ya que los empleados luchan por entender la dirección que deben seguir”.

Sin embargo, compromiso no es sinónimo de terquedad. Los líderes efectivos reconocen cuando las condiciones cambian y se necesitan correcciones de rumbo. Lo que los distingue es la manera en que comunican esos cambios. Cuando un líder explica la razón del giro, detallando qué cambió, por qué es esencial y cómo se conecta con el propósito de la organización, puede mantener la credibilidad incluso al modificar la dirección.

Conclusión

Liderar en tiempos de incertidumbre exige el valor de ir más allá del falso consuelo de lo correcto y lo incorrecto. Las decisiones no pueden reducirse a absolutos. Deben plantearse en términos de alineación con la misión, razonamiento basado en evidencia y un manejo cuidadoso del riesgo.

Los líderes que prosperan son aquellos que entran en la ambigüedad sin dudar. Abrazan los datos y las ideas del equipo, sopesan los riesgos con disciplina y se comprometen con claridad. Sus decisiones no son perfectas, pero sí efectivas, porque hacen avanzar a la organización sin perder de vista su propósito. En última instancia, el liderazgo no consiste en encontrar la respuesta perfecta. Consiste en generar progreso en la zona gris.