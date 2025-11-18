5 poderosas lecciones para ayudar a los líderes a navegar la disrupción

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave En una era de cambio constante, el liderazgo ya no consiste en mantener la estabilidad, sino en crear impulso.



Los líderes que navegan la disrupción deben entender que las narrativas moldean la realidad, que la transparencia genera confianza y que el liderazgo es un deporte de equipo.



También es importante comprender que el propósito impulsa la innovación y que la resiliencia crea oportunidades.

Los periodos de disrupción definen a los líderes que perduran. Ya sea en tecnología, finanzas o nuevos territorios como el cripto, el liderazgo real trata de convertir la incertidumbre en progreso.

He construido una carrera haciendo que las cosas sucedan. Desde asesorar a líderes políticos hasta ayudar a construir empresas de alto crecimiento, he visto cómo la ejecución y la comunicación impulsan resultados. En Blockchain.com, dirijo uno de los nombres más consolidados en activos digitales, ayudando a transformarlo de una startup de veloz crecimiento a una empresa global madura.

Cuando me uní a la compañía, venía de un entorno de política, comunicaciones y asuntos corporativos. Con el tiempo, amplié esa base hacia un liderazgo más amplio, primero como Director de Negocios, luego como presidente y ahora como codirector ejecutivo. Mi experiencia en política y estrategia corporativa ha resultado especialmente valiosa a medida que el entorno regulatorio para el cripto se vuelve más constructivo.

Hoy, los activos digitales finalmente están siendo reconocidos por los legisladores y las instituciones como una parte legítima del sistema financiero global. Navegar ese cambio requiere confianza, disciplina y una ejecución clara.

Entre finales de 2021 y mediados de 2024, Blockchain.com operó durante una de las caídas más largas y duras que la industria haya experimentado. Durante ese periodo, ayudé a conseguir capital, mantener alineados a nuestros equipos y enfocar nuestra energía en lo que más importaba. A diferencia de otros actores del sector, nuestra organización mantuvo su posición. Continuamos con el desarrollo estratégico a lo largo del ciclo y, como resultado, consolidamos nuestras capacidades.

Estas son las cinco lecciones que me han guiado a través de la disrupción y que siguen moldeando mi forma de liderar.

1. Las narrativas moldean la realidad



En momentos de volatilidad, la claridad importa más que la velocidad. Los líderes que pueden definir una historia clara sobre hacia dónde se dirige su organización generan confianza cuando otros dudan.

Durante el reajuste del mercado, aprendí que la comunicación no es una tarea secundaria; es una herramienta estratégica. Internamente, la claridad mantenía a los equipos enfocados en las prioridades. Externamente, daba a socios e inversionistas la confianza de que teníamos un plan y la disciplina para seguirlo.

Tu historia no debe ser un giro narrativo. Debe ser la verdad, contada con claridad. En industrias que avanzan rápido, la percepción y el desempeño están profundamente interconectados. Si las personas entienden tu dirección, es mucho más probable que te ayuden a llegar ahí.

2. La transparencia genera confianza

La confianza se construye en los tiempos difíciles, no en los fáciles. Cuando el mercado se ajustó, tomamos la decisión de ser abiertos con nuestros equipos, socios e inversionistas. Esa transparencia creó estabilidad cuando la industria a nuestro alrededor estaba llena de especulación e incertidumbre.

Nos enfocamos en una comunicación clara y en un cumplimiento constante. Cuando algo cambia, lo decimos. Cuando enfrentamos desafíos, los compartimos con honestidad. Las personas no esperan perfección, pero sí esperan franqueza. La transparencia genera confianza porque demuestra que tienes el control, incluso cuando las condiciones son difíciles.

En los negocios, el silencio alimenta la duda. La comunicación crea confianza.

3. El liderazgo es un deporte de equipo

Ninguna empresa tiene éxito gracias a una sola persona. El liderazgo consiste en construir estructuras y culturas que puedan funcionar sin una intervención constante.

Me he enfocado en dar a los equipos la claridad y la responsabilidad que necesitan para tomar decisiones inteligentes con rapidez. Cuando las personas saben cómo se ve el éxito y sienten la confianza para ejecutarlo, avanzan más rápido y con mayor seguridad.

Las grandes organizaciones se construyen sobre una confianza que fluye en ambas direcciones. Los líderes confían en que sus equipos entregarán resultados. Los equipos confían en que sus líderes eliminarán obstáculos. Esa confianza compartida crea el entorno para un desempeño sostenido.

4. El propósito impulsa la innovación

La disrupción puede distraer con facilidad. Una misión sólida mantiene a las personas con los pies en la tierra. En Blockchain.com, nuestro propósito siempre ha sido claro: permitir que las personas de todo el mundo alcancen su independencia financiera.

Ese propósito es importante porque convierte la ambición en impacto. Da forma a cómo pensamos sobre el crecimiento, el riesgo y la responsabilidad. Guía los productos que construimos y las alianzas que perseguimos. Cuando los mercados cambian o los titulares se mueven, una misión clara mantiene a todos alineados sobre por qué el trabajo importa.

El propósito también impulsa la innovación. Les recuerda a los equipos que forman parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando las personas se conectan con esa idea, dan más, crean más y se mantienen firmes ante la incertidumbre.

5. La resiliencia crea oportunidades

La disrupción puede resultar incómoda, pero muchas veces impulsa el mejor tipo de crecimiento.

Los últimos años en el mundo cripto han puesto a prueba a todas las empresas del sector. Para nosotros, fue una oportunidad para fortalecer los fundamentos: disciplina financiera, enfoque operativo y una visión de largo plazo. Demostramos que la resiliencia no se trata solo de resistencia; se trata de preparación.

Cuando los mercados se recuperaron, estábamos listos. Teníamos una estructura más ágil, un enfoque más preciso y relaciones más sólidas con socios y reguladores. El trabajo realizado durante los tiempos difíciles se convirtió en la plataforma para nuevas oportunidades.

La resiliencia no es solo sobrevivir a la tormenta; es aprender a usarla a tu favor.

El liderazgo hoy en día es más que gestionar personas o procesos. Se trata de crear claridad cuando hay ruido, estabilidad cuando hay cambios y confianza cuando hay dudas.

En Blockchain.com, vemos la disrupción como una constante. Eso es lo que hace que este trabajo sea tan emocionante. Esta industria nunca se asentará en patrones predecibles. Esa es la oportunidad: cada obstáculo es un campo de prueba, cada desafío una oportunidad para volverse más fuerte, más claro y más alineado. Para mí, la lección es simple. En el cripto, la disrupción es inevitable, pero el crecimiento es una elección. Los líderes que convierten esa energía en impulso, se mantienen enfocados en el propósito y lideran con confianza son quienes transforman la volatilidad en progreso duradero.