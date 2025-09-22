Parecía exitoso, pero me estaba desmoronando — estos son los tres pilares que me llevaron de tocar fondo al máximo rendimiento

Lo que parecía éxito casi me destruye — hasta que descubrí un camino poco convencional para reconstruir mi energía, claridad y propósito.

Hábitos prácticos de “biohacking” —como rituales matutinos, prácticas de recuperación y manejo estratégico del estrés— ayudan a los líderes a sostener la energía, la claridad y la resiliencia en los negocios y en la vida.

Hace cinco años toqué fondo.

Desde afuera, mi vida parecía una vitrina de logros: hacer crecer empresas sociales, escribir bestsellers, compartir escenario con líderes de renombre mundial. Pero tras el telón, estaba agotado, irritable y desconectado. Mi salud se venía abajo entre el dolor crónico, la niebla mental y una pérdida total de propósito.

La dura verdad sobre el burnout es esta: puedes parecer que estás ganando cuando, en realidad, te estás desmoronando. Me había exigido tanto, durante tanto tiempo, que terminé vacío por dentro. No era solo exceso de trabajo. Era una desconexión de lo que realmente importa — física, mental y espiritualmente.

Ese colapso se convirtió en un punto de inflexión. Movido por la desesperación, comencé a explorar un nuevo camino, anclado en la ciencia y en la autoconciencia. Lo que descubrí fue una tríada: biohacking, medicina de longevidad y plenitud. Juntas, me devolvieron la energía y la claridad.

En este artículo me enfocaré en el biohacking — porque fue la puerta de entrada que me reconectó a nivel celular y me brindó la base para reconstruirme.

Redescubrir la energía

El biohacking suele malinterpretarse como una obsesión marginal con aparatos y suplementos. Pero en esencia es simple: crear las condiciones para que tu cuerpo y tu mente funcionen de la mejor manera posible. Piénsalo como trabajar en la unidad más pequeña de la vida —tus células y tu microbioma— para que puedan reparar daños, combatir enfermedades y alimentar el crecimiento.

Mi camino empezó con lo básico: sueño, nutrición y movimiento.

Años de descuido me habían dejado con inflamación, lesiones persistentes y niebla mental. La medicina tradicional no tenía respuestas.

Todo cambió cuando conocí a Dave Asprey, fundador del movimiento moderno de biohacking. Su filosofía era sencilla: cambia tu entorno —por dentro y por fuera— y podrás cambiar tu vida.

La historia de Dave reflejaba la mía. Pese a sus logros externos, a los 28 años tenía artritis, prediabetes, deterioro cognitivo y una bioquímica propia de alguien del doble de su edad. Decidido a revertirlo, perdió más de 45 kilos, recuperó su energía y elevó su coeficiente intelectual. Su experiencia dio origen a The Bulletproof Diet (en español, La dieta a prueba de balas) y a la comunidad global de biohacking.

Reconstruir desde cero

Empecé a experimentar con prácticas que parecían demasiado simples para ser transformadoras: baños de agua fría, luz infrarroja, contacto con la naturaleza, ayuno, terapia de oxígeno hiperbárico y una renovación completa de la dieta. Poco a poco, mi energía regresó.

Cuando busqué tratamiento para una vieja lesión de rugby que me había hecho cojear durante años, recurrí a la medicina regenerativa: terapia con células madre e intercambios de plasma. Por primera vez en décadas, caminé sin dolor.

Pero el mayor avance no fue físico. Con la energía llegó la claridad. Con la claridad llegó el propósito. Y por primera vez en años, pude escuchar la voz silenciosa de lo que más importaba.

Lecciones para emprendedores

¿Qué tiene que ver todo esto con construir una empresa? Todo.

Los emprendedores suelen enorgullecerse de trabajar más que los demás. Pero el agotamiento no es una estrategia. Tu cuerpo es tu activo más subestimado y, cuando lo descuidas, tu negocio paga el precio.

Aquí comparto cinco prácticas que cambiaron mi vida — y que pueden transformar tu manera de liderar:

Haz tuyas las mañanas

Antes me despertaba y me lanzaba directo al correo electrónico. Ahora protejo las primeras horas del día para mí: meditación, movimiento y exposición al frío. Estos rituales me anclan antes de que el mundo reclame mi atención. Trata a la recuperación como combustible, no como debilidad

Dormir, descansar y terapias como el oxígeno hiperbárico no son lujos. Son multiplicadores del rendimiento. La recuperación es lo que sostiene una alta productividad. Alinea tu biología con tu propósito

La energía sin dirección acelera el burnout. La energía con propósito impulsa la innovación, la colaboración y la plenitud. Usa el estrés como herramienta

Los baños de agua fría, el ayuno y la respiración consciente son formas de “estrés hormético”, es decir, desafíos controlados que construyen resiliencia. Cuando entrenas a tu cuerpo a manejar el estrés, lideras mejor bajo presión. Construye rituales, no resoluciones

El cambio no surge de trucos que pruebas una sola vez. Nace de rituales que repites a diario. Despertarme a las 4:15 de la mañana, las sesiones matutinas de oxígeno y la meditación no son experimentos: son anclas.

Del agotamiento a la energía

Mirando hacia atrás, el agotamiento fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me obligó a enfrentar la forma insostenible en la que estaba viviendo y liderando.

Necesité de los tres pilares —biohacking, medicina de longevidad y plenitud— para reconstruir mi salud. El biohacking me dio un reinicio a nivel celular. La medicina de longevidad creó un plan a largo plazo. Y la plenitud me reconectó con mi propósito.

Hoy lidero con presencia y energía. Estoy más presente para mi familia. Y construyo desde un lugar de alineación, no de agotamiento. La lección es simple: cuando te restauras a ti mismo, no solo lideras mejor. Vives mejor.