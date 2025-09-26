Que te despidan no es el fin: por qué podría ser el momento de probar el trabajo independiente

Con un posicionamiento claro, estrategias inteligentes para captar clientes y la capacidad de monetizar habilidades existentes rápidamente, una interrupción en la carrera profesional puede convertirse en el inicio de un negocio más sostenible.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La fuerza laboral freelance ha crecido de manera significativa, y más de un tercio de la fuerza laboral en Estados Unidos trabaja como freelance.



Los despidos, aunque emocionalmente difíciles, se están convirtiendo cada vez más en el catalizador para que los profesionales transiten hacia el trabajo independiente, un ámbito que ofrece mayor control y flexibilidad.



Aunque el trabajo freelance presenta sus propios desafíos, como un posicionamiento poco claro y la sensación de aislamiento, tratarlo como un negocio desde el principio puede forjar una carrera sostenible y gratificante.

Los despidos rara vez se tratan solo de perder un salario. Pueden sentirse como una pérdida de identidad, rutina y estabilidad, y para muchos profesionales, desencadenan un período de shock, duelo o incluso enojo.

Pero aquí está la otra cara de la historia: los despidos también se han convertido en una de las mayores puertas de entrada al trabajo independiente. Lo que parece un retroceso en la carrera profesional muchas veces se transforma en una oportunidad para construir un camino más flexible y autodirigido.

Lo sé por experiencia propia. Cuando me despidieron de manera repentina, me sentí totalmente sorprendido. Pero esa experiencia me impulsó a probar el trabajo freelance y, 13 años después, se ha convertido en la base de un negocio que nunca podría haber imaginado en ese momento. De hecho, cuando me despidieron nuevamente en 2024, esta vez de un puesto remoto bien remunerado, volví al trabajo independiente a tiempo completo y volví a escalar mi negocio.

Aunque es cierto que el trabajo freelance conlleva sus propios riesgos en cuanto a estabilidad, la experiencia de perder mi fuente de ingresos en 2024 me enseñó que prefería tener el control sobre la creación de mi propio salario. Después de este despido me tomó siete meses reconstruir mi negocio y, en muchos casos, me reproché a mí mismo durante ese tiempo por “confiar” en ese puesto de tiempo completo.

Entonces, ¿por qué los despidos conducen con tanta frecuencia al trabajo independiente? ¿Qué pueden hacer los profesionales para que la transición sea sostenible?

Relacionado: ¿Vas a dejar tu trabajo estable para comenzar una carrera de freelance independiente? Aquí hay 5 cosas que tienes que saber

El auge del “emprendedor por despido”

Los números cuentan la historia. En los últimos cinco años, las empresas de Estados Unidos, especialmente en tecnología y startups, han llevado a cabo múltiples rondas de despidos masivos. Al mismo tiempo, la fuerza laboral freelance ha crecido considerablemente, representando ahora más de un tercio de la fuerza laboral estadounidense. Aunque la tecnología ofrece muchas rutas hacia el trabajo independiente, no es el único sector desde el cual las personas pueden dar un giro hacia el freelancing.

Esto no es una coincidencia. Cuando las personas son despedidas, el trabajo freelance suele ser el siguiente paso más accesible. No requiere esperar meses por solicitudes de empleo, entrevistas y rechazos. En cambio, permite monetizar de inmediato las habilidades que ya se tienen.

Y, aunque muchos comienzan a trabajar como freelancers de manera temporal, un número creciente descubre que ofrece más seguridad económica que un empleo tradicional. Después de todo, si pierdes un cliente, no pierdes toda tu fuente de ingresos, lo cual representa un cambio psicológico importante tras la experiencia de un despido.

Relacionado: 5 ideas de negocio impulsadas por IA que puedes iniciar hoy mismo

El giro emocional: del shock a la autonomía

Los despidos son emocionales. Comunidades en línea como Reddit están llenas de historias de profesionales que describen sentirse avergonzados, perdidos o enojados después de ser despedidos. Muchos también mencionan lo difícil que es gestionar los beneficios por desempleo o reincorporarse al mercado laboral. De hecho, según la encuesta de A.Team de 2024, el 73% de los profesionales afirma que los despidos han hecho que el trabajo freelance sea más atractivo, mientras que el 64 % ha perdido confianza en los roles tradicionales de tiempo completo.

Pero este es el punto de inflexión: el trabajo freelance te permite recuperar un sentido de control. En lugar de esperar a que el departamento de Recursos Humanos de otra persona decida tu futuro, tú eliges con quién trabajar, qué proyectos aceptar y cómo estructurar tu día.

Ese cambio de “algo me sucedió” a “yo decido” es uno de los cambios de mentalidad más poderosos que experimentan los freelancers después de un despido.

Relacionado: Esta mentalidad incómoda es el mayor “hack” de crecimiento para los emprendedores

Por qué el trabajo freelance funciona después de un despido

El trabajo independiente no es solo un plan de respaldo. De hecho, encaja con el momento actual de tres maneras clave:

Rapidez. Puedes comenzar de inmediato contactando a tu red, creando un perfil o proponiendo proyectos.

Puedes comenzar de inmediato contactando a tu red, creando un perfil o proponiendo proyectos. Flexibilidad. A diferencia de una búsqueda de empleo tradicional, el freelancing te permite probar distintas industrias, tipos de proyectos y clientes hasta encontrar lo que realmente funciona.

A diferencia de una búsqueda de empleo tradicional, el freelancing te permite probar distintas industrias, tipos de proyectos y clientes hasta encontrar lo que realmente funciona. Alineación de habilidades. Los despidos suelen ocurrir por razones financieras, no por desempeño. El trabajo independiente te permite seguir utilizando las habilidades que has desarrollado, mientras demuestras tu valor directamente en el mercado.

Relacionado: Cómo blindar tu carrera en un mundo impulsado por la inteligencia artificial

Desafíos comunes que enfrentan los nuevos freelancers

Por supuesto, el trabajo independiente no es una solución mágica. Los nuevos freelancers muchas veces se topan con obstáculos como:

Posicionamiento poco claro. Les cuesta explicar qué hacen y a quién ayudan.

Les cuesta explicar qué hacen y a quién ayudan. Subvaloración. Por miedo al rechazo, aceptan trabajos mal pagados.

Por miedo al rechazo, aceptan trabajos mal pagados. Aislamiento. Después de años de una rutina laboral estable, trabajar solo puede resultar desestabilizador.

Después de años de una rutina laboral estable, trabajar solo puede resultar desestabilizador. Aspectos básicos del negocio. Desde impuestos hasta contratos, de pronto los freelancers se ven obligados a asumir todos los roles.

Estos desafíos son reales, pero también solucionables. La clave es tratar el trabajo freelance como un negocio desde el primer día, no solo como un esfuerzo temporal.

Cómo convertir un despido en una carrera freelance

Si has sido despedido recientemente y estás considerando el trabajo independiente, aquí tienes un marco para empezar:

Haz un inventario de tus habilidades. Enumera los proyectos, herramientas y fortalezas que utilizaste en tu último puesto. Estos serán tus primeros servicios freelance.

Enumera los proyectos, herramientas y fortalezas que utilizaste en tu último puesto. Estos serán tus primeros servicios freelance. Define tu oferta. Crea una manera clara y específica de empaquetar tus habilidades. Por ejemplo: “Ayudo a startups a optimizar sus procesos de Recursos Humanos mediante documentación de onboarding más eficiente.”

Crea una manera clara y específica de empaquetar tus habilidades. Por ejemplo: “Ayudo a startups a optimizar sus procesos de Recursos Humanos mediante documentación de onboarding más eficiente.” Aprovecha tu red. Envía notas personales a antiguos colegas, jefes o clientes. Hazles saber que estás disponible para trabajos por proyecto.

Envía notas personales a antiguos colegas, jefes o clientes. Hazles saber que estás disponible para trabajos por proyecto. Comienza pequeño y construye sistemas. Acepta proyectos iniciales, pero úsalos para crear plantillas, contratos y procesos que faciliten el trabajo futuro.

Acepta proyectos iniciales, pero úsalos para crear plantillas, contratos y procesos que faciliten el trabajo futuro. Equilibra ingresos y exploración. Utiliza los primeros trabajos freelance para generar ingresos, pero también para experimentar con los tipos de proyectos que más disfrutas.

De despedido al despegue

Esto es lo que muchas veces les digo a los freelancers: el momento más aterrador puede convertirse en el más liberador.

Un despido es un golpe, sí. Pero también es un botón para reiniciar. Te obliga a preguntarte: ¿Qué es lo que realmente quiero de mi trabajo? ¿Cómo puedo diseñar una carrera que me proteja de este tipo de inestabilidad en el futuro?

Para mí, el trabajo freelance no fue solo una manera de reemplazar mi salario. Se convirtió en una forma de construir una carrera con flexibilidad, autonomía y resiliencia. Y para muchos profesionales que enfrentan despidos hoy, el trabajo independiente ofrece la misma oportunidad. Lo que comienza como un revés puede convertirse en el inicio de algo mucho más sostenible.

Un consejo final: si has sido despedido, el trabajo freelance puede sentirse como un salto hacia lo desconocido. Pero también es una oportunidad para convertir tus habilidades en tu red de seguridad y, tal vez, hasta en el negocio que estabas destinado a construir.