Aprendí el secreto de la resiliencia inquebrantable a temprana edad — Así es como lo aplico como emprendedor

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Cuando era niño, mi familia se mudaba mucho. Mis padres trabajaban para el gobierno, y cambiar nuestra vida por una nueva ciudad se volvió una rutina. Me acostumbré al ritmo de empacar mis cosas al desmontar mi habitación, despedirme de mis amigos y comenzar de nuevo en un lugar completamente diferente.

Estos nuevos comienzos nunca fueron fáciles — adaptarse a entornos desconocidos toma tiempo, y frecuentemente sentía que, justo cuando por fin me había adaptado, era hora de mudarme otra vez. Pero esas mudanzas frecuentes me dotaron de algo que se volvería indispensable más adelante en mi vida, un recurso que ningún dinero puede comprar y que no te enseñan en ninguna universidad: resiliencia.

Habla con cualquier fundador exitoso y te dirá que su camino hacia el éxito no fue lineal. Hay grandes contratiempos, obstáculos y, en algunos casos, catástrofes. A menudo pienso en la historia de Soichiro Honda, quien fundó su empresa de autos en la década de 1940, pero no antes de que su primera fábrica fuera bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial.

Honda, como muchos otros emprendedores que enfrentaron la adversidad, entendía que solo él era responsable de realizar su visión, sin importar los desafíos que encontrara en el camino. Un fundador menos comprometido podría haber señalado las dificultades en su contra y haberse rendido. ¿Quién lo culparía? Honda no lo hizo. Reunió lo que quedaba de su fábrica, vendió los restos por lo que pudo y utilizó las ganancias para seguir adelante.

Hay algo empoderador — y, debo admitir, aterrador — en la idea de que nosotros mismos controlamos nuestras propias historias, sin importar las circunstancias que encontremos en el camino. Pero ese sentido de propiedad también es lo que nos ayuda a construir resiliencia. Aquí está el porqué.

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La conexión entre propiedad y resiliencia

Los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca de sentir que tenemos el control — sobre nuestras vidas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras cosas. Imagina un jardín: con suficiente tiempo y cuidado, lo que empezó como un terreno baldío puede transformarse en un hermoso oasis lleno de vegetales maduros y coloridas flores. Pero supongamos que llega una sequía. Un transeúnte que disfruta del jardín podría desear que sobreviva. Sin embargo, el dueño actuaría de inmediato, diseñando un sistema de riego para asegurarse de que las plantas continúen prosperando, aunque las condiciones no sean favorables. Una cosa es apreciar un jardín cultivado por alguien más; otra muy distinta es asumir la responsabilidad de su éxito, sin importar lo que suceda. La misma lógica se aplica a las startups. Cuando sientes propiedad sobre tu negocio, su éxito está intrínsecamente ligado al tuyo. No te rindes solo porque las cosas se ponen difíciles.

Dicho esto, es importante recordar que tú no eres tu negocio. Aunque quieres que tu startup tenga éxito (¿quién no?), mantener una distinción clara entre los dos resulta vital para tu bienestar mental. Como dijo el psicólogo organizacional, Adam Grant: “Un sentido de identidad saludable está enraizado en el carácter, no en la elección de carrera”. Es un delicado equilibrio.

Construyendo resiliencia en la práctica

La resiliencia es una cualidad que no solo se construye con el tiempo, sino a través de repetidos enfrentamientos con la dificultad. Atribuyo mi adaptabilidad a mi infancia nómada, lo que indudablemente me ayudó a navegar los altibajos de ser un fundador que inició su negocio sin financiamiento externo.

Una forma de construir resiliencia es adoptando una mentalidad misionera en lugar de una mercenaria. Como discutieron los profesores Paris de L’Etraz y Michael Lepech en una presentación en Stanford, los mercenarios están impulsados por el dinero — y cuando los fondos se acaban, abandonan. Pero cuando la acción está impulsada por la pasión interna, los emprendedores perseveran con su misión a través de los altibajos.

La resiliencia es una cualidad que no solo se construye con el tiempo, sino a través de repetidos enfrentamientos con la dificultad.

Sorprendentemente, la investigación también indica que la resiliencia es un deporte de equipo. Esto no significa que necesites un cofundador — de hecho, recomiendo lo contrario. Pero como Rob Cross, Karen Dillon y Danna Greenberg comparten en Harvard Business Review, la resiliencia de un líder está fuertemente habilitada por las relaciones y redes. Al realizar entrevistas en profundidad con 150 líderes exitosos, los autores encontraron que estas relaciones ayudaron con todo, desde navegar situaciones difíciles hasta recordarles su propósito, o simplemente hacerlos reír.

Estas redes son invaluables para las personas con un fuerte sentido de propiedad sobre sus negocios, quienes tienden a vincular su identidad y autoestima al éxito de su empresa. Tener una comunidad no solo puede ayudarte a poner tus desafíos en perspectiva, sino también recordarte que no eres un autómata unidimensional cuyo único propósito es impulsar su carrera. Fundé mi empresa, Jotform, por mi cuenta, y es una parte increíblemente importante de quien soy. Pero como mi esposa e hijos me recuerdan constantemente, no es todo lo que soy. Tener personas que me mantengan con los pies en la tierra ha sido clave para poder liderar mi empresa durante casi dos décadas.

Un fuerte sentido de propiedad alimenta la resiliencia, porque cuando estás invertido en algo, harás lo que sea necesario para que tenga éxito. Una mentalidad misionera te ayudará a superar los altibajos, pero una red sólida también es indispensable para no perderte en tus objetivos. Tu éxito depende de ti, pero el apoyo que construyas a tu alrededor te ayudará a seguir adelante.