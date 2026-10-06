Conclusiones Clave Cuando el cliente final es pequeño y está disperso, el negocio no está en venderle a él, sino a las organizaciones que ya lo agrupan, aunque eso implique depender de pocos clientes grandes.

Las startups de tecnología agroalimentaria (agrifoodtech) que trabajan del lado de la producción captaron $9,000 millones de dólares en 2025, un 7% más que el año anterior. Es el segmento que crece dentro de un mercado global de $16,200 millones.

El tamaño del mercado explica el interés. Hay 579 millones de fincas en el mundo y el 85% tiene menos de dos hectáreas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esa proporción define la economía del sector: son millones de negocios que compran insumos, piden crédito y venden cosecha, pero cada uno con un ticket demasiado pequeño para sostener una visita comercial. Ahí está la dificultad.

La infraestructura para alcanzarlos ya está instalada. La GSMA (Asociación Mundial de Operadores de Telefonía Móvil) calcula que el 96% de la población vive en zonas con señal de internet móvil, y que cerrar la distancia entre quienes tienen cobertura y quienes la usan sumaría $3.5 billones al PIB mundial hacia 2030.

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Lo que ya funciona en el campo

La herramienta de preferencia no es una aplicación especializada. Un informe de junio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el banco de desarrollo CAF identifica los grupos de mensajería, “especialmente WhatsApp”, como base operativa de los sistemas mixtos de extensión, que combinan atención digital y presencial.

Juan Sebastián Pineda levantó su empresa con ese mismo enfoque. Es cofundador de In-Ova, una agtech colombiana que nació en 2012 ofreciendo atención veterinaria de finca en finca. El modelo cambió a medida que Pineda empezó a leer el sector con otros ojos: “más del 95% de las fincas no llevan un registro de sus operaciones”, explica.

Hoy su plataforma captura datos de campo con dispositivos móviles y por WhatsApp, funciona sin conexión, sincroniza al llegar la señal y los vuelca en tableros de analítica geoespacial.

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El cliente no es el productor

La decisión más rentable de In-Ova no fue tecnológica. Su cliente no es el agricultor: son gremios, asociaciones y corporativos agroindustriales que ya agrupan a miles de pequeños productores y necesitan leer su propia cadena de suministro. La empresa las llama organizaciones ancla.

Este diseño responde a un hueco concreto. Desde los años 80, varios países desmontaron o privatizaron sus servicios de extensión rural, y hoy la extensión pública cubre menos del 30% de los productores de América Latina según el mismo informe de la CEPAL. Quien quiera llegar al resto necesita un socio que ya tenga la relación.

Ese giro tuvo un costo. “Renunciamos a atender a ganaderos uno por uno”, cuenta Pineda. Entregaron su cartera de clientes a empresas aliadas y, con ella, su única fuente de ingresos. “Teníamos que tomar una decisión para poder escalar”.

La lógica se aplica fuera del agro: cuando el usuario final está atomizado y es caro de alcanzar, conviene identificar quién ya tiene la relación y el presupuesto para llegar a él. El intercambio es explícito: se gana alcance y se pasa a depender de pocos clientes grandes que centralizan la demanda.

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La adopción se decide en el canal

Tener cobertura no equivale a tener usuarios. Según la GSMA, 3,100 millones de personas viven en zonas con señal y todavía no usan internet móvil; esa distancia es nueve veces mayor que la de cobertura y depende sobre todo del precio de los equipos y de las habilidades digitales.

In-Ova lo comprobó. Tenía una aplicación potente para los técnicos y supuso que bastaba con abrirle un perfil al productor. “Hicimos algo para los productores, pero no la usaban”, admite Pineda. “Imagínate como si Uber Eats se pusiera a… llevarle la contabilidad a cada negocio”. Por eso movieron la captura a WhatsApp.

No es solo su experiencia: en un piloto uruguayo de 2025 con ganaderos, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el IICA, el obstáculo tampoco fue la herramienta sino la alfabetización digital.

El segundo aprendizaje no es técnico. “Había que generar valor visible, y eso se subestima muchas veces”. Devolverle algo tangible a este perfil de cliente es necesario: una alerta, una teleconsulta, acceso a crédito; mueve la adopción más que una mejora de producto aislada, dice.

Finalmente declara cómo nada de esto se traslada igual entre mercados. “Allá te compran muy fácil, pero después hay que ponerles una persona todo el tiempo”, dice Pineda sobre el Caribe. Por eso crece con distribuidores locales que “conocen el mercado”. Ese esquema cambia margen por velocidad: conviene cuando aprender sobre un mercado cuesta más de lo que se cede.

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Más allá del agro

El agro es apenas el ejemplo más visible de un patrón que se repite en otros sectores: mercados donde el cliente final es pequeño, informal y disperso, y donde llegar a él cuesta más de lo que deja. Es el caso del comercio de barrio, el transportador independiente o la clínica rural. Los negocios que prosperan en ese terreno casi nunca le venden directamente a esa persona, sino a quien la agrupa.

De ahí salen tres preguntas que un fundador puede responder antes de construir el producto. La primera es de canal: ¿existe una organización que ya tenga la relación con esos usuarios, el presupuesto para servirlos y la obligación de reportar sobre ellos? La segunda es de herramienta: ¿la solución vive donde el usuario ya está o le exige aprender algo nuevo? La tercera es de intercambio: ¿qué recibe el usuario por cada dato que entrega?