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Conclusiones Clave Un líder que permanece en su puesto solo por lo que perdería al renunciar difícilmente podrá transmitir un compromiso auténtico a su equipo.

La motivación de quien dirige también determina la cultura y el desempeño de una organización.

La furia de un líder hacia su equipo dice poco de cuánto quiere a la empresa y mucho de por qué ocupa la silla que ocupa.

“No los trago. Deberían renunciar hoy”.

“Me parece increíble que se llamen profesionistas, ¡siendo tan huevones!”

Fúrica y agitada, terminó su letanía sobre la gente del equipo de servicio al cliente.

Yo la escuché en silencio, con sorpresa… y algo de temor por lo que pudiera seguir.

Su actitud me sonó a mucho compromiso con su empresa, de ese que quisiera clonar en la mía.

Pero me duró poco.

Lleva ocho meses como directora para México de un corporativo global, de los más grandes de su industria. Antes de que aceptara este empleo platicábamos de su emprendimiento, hasta que noté que esas pláticas se frenaron. Le pregunté y no le dio vueltas: la quincena le llenó más el ojo. No la culpo, es una liga grande y cualquiera hace esa cuenta.

La empresa opera en Latinoamérica porque sus clientes globales se lo exigen. Están aquí por obligación; la rentabilidad vive en otro continente. Aquí son un mal necesario.

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Quien más se enoja no es quien más quiere

Me insistía en sus razones para estar tan desbordada:

“Es mi reputación. Luego van a decir que la idiota soy yo”.

“Al final, soy yo quien pone la carota frente a los clientes”.

Y remató: “Tanto trabajo de ella y su equipo para cerrar ventas, para que luego las sepulten los de servicio al cliente”.

Mientras la escuchaba, pensaba en mi propio equipo. Nunca he visto a un colaborador comprarse un problema con esa intensidad. Y yo, que pago los platos rotos en mi empresa, tampoco descargo tanta frustración en cada ineficiencia.

Repasé sus argumentos: todos hablaban de ella. Su reputación, su cara. El cliente aparecía en su relato solo como público afectado.

Recuerdo muchas juntas donde quien más se enojaba con la incompetencia ajena pasaba por quien más quería a la empresa. Durante años yo también me compré esa idea.

Hoy hago otra lectura: la intensidad con la que alguien se enoja con su equipo dice poco de cuánto quiere a la empresa y mucho de lo que le pesa seguir en ella.

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Quedarte por lo que perderías solo te mantiene en la silla

La psicología organizacional lleva décadas separando lo que yo echaba en la misma bolsa. John Meyer y Natalie Allen distinguen, entre otras formas de compromiso, el afectivo, de quien se queda porque quiere, y el de continuidad, de quien se queda porque irse le saldría caro. Yo escucho; lo segundo se dice más corto: estoy aquí a huevo.

Un metaanálisis de Meyer y sus colegas, que reunió estudios previos, encontró que el compromiso afectivo es el que mejor se asocia con buen desempeño y con menos estrés. El de continuidad no mostró relación con esos resultados, o la mostró al revés.

Y la silla de mando anda de capa caída. Según el reporte State of the Global Workplace 2026 de Gallup, los gerentes comprometidos con su trabajo en el mundo pasaron de 31% en 2022 a 22% en 2025. Gallup no mide cuántos del resto siguen ahí solo por obligación. Yo tengo mi sospecha.

Quien dirige por obligación, contagia a su equipo

Algunos dirán que la exigencia es justo lo que le falta al servicio en México y que una directora que se enoja al menos está viendo el problema. Puede que sus colaboradores sí tengan un problema de desempeño; las dos cosas caben en la misma oficina. Pero la exigencia cuida al cliente. La furia que escuché cuidaba un nombre, en una silla que ella decidió ocupar.

Uno de mis mentores más admirados me repetía que cuando alguien no da resultados es porque no sabe, no puede o no quiere. Al que no sabe le enseñas y al que no puede lo habilitas. Al que no quiere le liberas su futuro, rápido y fuera de tu empresa. Siempre apliqué esa regla hacia abajo. Nunca se me ocurrió aplicarla a quien dirige.

Tampoco presumo mi calma. Yo elegí mi silla, y quizá por eso las ineficiencias me cuestan dinero, pero no bilis. O quizá en algunos rincones de mi empresa ya dejé de comprarme los problemas.

La próxima vez que alguien suba el volumen contra los incompetentes de turno, y me incluyo, voy a preguntar por la silla que ocupa antes que por los culpables: ¿estás aquí porque quieres o porque irte te sale caro?

Si emprendes y estás por contratar a alguien para dirigir un área, haz esa misma pregunta antes de firmar. La respuesta te dice qué tipo de compromiso vas a pagar cada quincena. Me pregunto si en sus recibos viene desglosado el renglón de bilis por sueño aplazado.