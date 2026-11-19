Conclusiones Clave Un solo fallo de seguridad en una herramienta utilizada por grandes marcas puede poner en riesgo a millones de usuarios.

Revisar tus dispositivos, movimientos bancarios y transacciones digitales es fundamental para evitar que un ataque de este tipo termine afectando tus finanzas.

Si el lunes pasado compraste algo, viste contenido en streaming o consultaste las noticias por internet, es posible que hayas descargado malware sin darte cuenta. Los hackers insertaron código malicioso en 178 sitios web, entre ellos Zoom, CNN, IKEA, HSBC y Salesforce, según Reuters. Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad de Optimizely, una herramienta que muchas grandes marcas utilizan para probar cambios en sus sitios web.

Scott Helme, investigador de seguridad de Report URI y quien descubrió el ataque, explica que el código JavaScript malicioso se distribuyó entre los visitantes de los sitios afectados el 16 de noviembre. El código intentaba sustituir las direcciones de las billeteras de criptomonedas por otras controladas por los atacantes, capturar los números de tarjetas bancarias introducidos en los formularios de pago e instalar herramientas de hackeo en iPhones.

Optimizely asegura que ya corrigió la vulnerabilidad y eliminó el código malicioso.

Si visitaste alguno de los sitios afectados el lunes, Helme recomienda tomar tres medidas:

Actualiza tu iPhone o iPad. Los dispositivos con iOS 18.7.3 o versiones posteriores, así como aquellos con iOS 26.3 o versiones posteriores, están protegidos.

Los dispositivos con iOS 18.7.3 o versiones posteriores, así como aquellos con iOS 26.3 o versiones posteriores, están protegidos. Revisa los movimientos de tus tarjetas bancarias para identificar posibles cargos por compras realizadas en alguno de estos sitios.

para identificar posibles cargos por compras realizadas en alguno de estos sitios. Verifica dos veces tus transferencias de criptomonedas. Si la dirección de la billetera que pegaste no coincide con la que pretendías utilizar, es posible que los atacantes la hayan sustituido. Hasta ahora, alrededor de 7,040 dólares han llegado a las billeteras de los responsables del ataque.

Estas son algunas de las empresas afectadas, clasificadas por sector:

Banca y finanzas: Paychex, HSBC, Equifax, SmartAsset, TaxAct, ABN AMRO, NetCredit, Associated Bank, S-Pankki, Funding Circle, CashNetUSA, OnDeck, ICS Cards, Rest Super, Compare Club, Energy Scout y Hang Seng Investment.

Paychex, HSBC, Equifax, SmartAsset, TaxAct, ABN AMRO, NetCredit, Associated Bank, S-Pankki, Funding Circle, CashNetUSA, OnDeck, ICS Cards, Rest Super, Compare Club, Energy Scout y Hang Seng Investment. Tecnología: Zoom, Bitly, Salesforce, GitLab, Optimizely, Mixpanel, Typeform, InMotion Hosting, Wasabi, Tableau, Hootsuite, Smartsheet, MuleSoft, Imperva, QR Code Generator y Brandfolder.

Zoom, Bitly, Salesforce, GitLab, Optimizely, Mixpanel, Typeform, InMotion Hosting, Wasabi, Tableau, Hootsuite, Smartsheet, MuleSoft, Imperva, QR Code Generator y Brandfolder. Comercio minorista y moda: IKEA, ASOS, Mattel, American Eagle, American Girl, Scheels, Ariat, StackSocial, Crocs India, Todd Snyder, Loloi Rugs y Levi’s (sitios de Asia-Pacífico).

Streaming y entretenimiento: Peacock, Starz, Bravo, Crave, NOW TV, SkyShowtime, Zattoo, D&D Beyond, Wizards of the Coast