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Conclusiones Clave En solo un año, la adopción del mantenimiento predictivo se duplicó y pasó del 9% al 18%, demostrando beneficios notables al tomar decisiones a partir de los datos.

Según S&P Global Market Intelligence, el 42% de las empresas abandonó en 2025 la mayoría de sus iniciativas de inteligencia artificial (IA) antes de llevarlas a producción, frente al 17% del año anterior. La organización promedio descartó el 46% de sus pruebas de concepto. En mantenimiento pasa algo parecido: la tecnología avanza más rápido que la forma de trabajar.

Una encuesta de Censuswide a más de 600 directivos y profesionales de mantenimiento de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania encontró que la adopción del mantenimiento predictivo se duplicó en un año, pasando del 9% al 18%.

Esa distancia entre la tecnología que se compra y la manera en que se trabaja fue el centro de la quinta edición del congreso Héroes del Mantenimiento que se llevó a cabo recientemente. Especialistas de IKEA, WEG y otras empresas e instituciones de la región llegaron, por caminos distintos, a la misma conclusión: el valor del mantenimiento está en las decisiones que se toman con los datos.

De ahí salen cuatro desafíos que vamos a visualizar en el 2027.

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Convertir el mantenimiento en una decisión de negocio

Las paradas no planificadas les cuestan a las 500 empresas más grandes del mundo cerca de $1.4 billones de dólares al año, alrededor del 11% de sus ingresos, según el informe The True Cost of Downtime 2024 de Siemens. En muchas empresas, el mantenimiento sigue en la columna de gastos que se recortan primero.

Esa decisión suele ser equivocada. Reparar cuando el equipo ya falló puede costar entre cuatro y cinco veces más que intervenir de forma planificada, calcula Ludivina Facundo, chief AI officer del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. La reparación es lo de menos porque se olvida la producción detenida, sobrecostos de urgencia, daños secundarios y pérdida de disponibilidad.

Pero evitar toda falla tampoco es la respuesta. Jhonata Teles, especialista en mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), advierte que el mantenimiento preventivo también puede desperdiciar dinero cuando se cambia una pieza por calendario, aunque aún no lo requiera. En aviación, por ejemplo, se encontró que solo el 11% de las fallas seguía una relación directa con la edad del componente. Cuando una falla no compromete la seguridad y cuesta menos que prevenirla, puede ser racional dejar que ocurra, siempre que esa decisión esté documentada y sea consciente.

Pero, ¿qué intervención protege más valor por cada peso invertido? Javier Plaza, facility manager de IKEA para España, Portugal, Reino Unido e Irlanda, lo define como un gestor de riesgos: primero seguridad, después lo que permite mantener la tienda operando y, luego, el resto. Si de diez ascensores falla uno, la operación continúa; si fallan cinco, la experiencia del cliente ya se ve afectada. Mantener bajo control lo previsible deja margen para responder a lo que nadie anticipa, como un apagón.

En ese marco, la IA permite distinguir qué activos justifican una intervención anticipada, cuáles pueden esperar y cuáles conviene monitorear. Pero el criterio financiero sigue siendo humano, ya que cada decisión debe comparar el costo de intervenir, el costo de fallar y el riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar.

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Tener datos y procesos listos antes de implementar IA

La IA amplifica lo que encuentra, sea orden o desorden. Y en muchas plantas lo que hay es un caos bastante bien organizado. Esto incluye solicitudes que llegan por WhatsApp o de viva voz en el pasillo, órdenes de trabajo en papel, historiales en hojas de cálculo que solo entiende quien las armó.

Teles estima que la mitad de las órdenes de trabajo describen la falla en texto libre, sin ningún estándar, lo que obliga a limpiar y reclasificar el historial antes de poder analizarlo. José Páramo, presidente del Grupo Tecgnosis, asegura que, según su experiencia, entre el 90% y el 95% de las muestras de aceite en la industria se toman mal. Cualquier diagnóstico construido sobre esas muestras, humano o automatizado, arrastra el error desde el origen.

Acumular datos trae su propio problema. Cuando WEG, el fabricante brasileño de motores eléctricos, llenó sus equipos de sensores, las alertas se multiplicaron hasta que sus propios analistas se convirtieron en el cuello de botella. La salida fue usar la propia IA para correlacionar esas alertas y ordenar las prioridades del día.

Luego está la tentación de usar IA para todo. Jorge Granada, especialista en confiabilidad, habló de cómo programar el mantenimiento es un problema que las matemáticas resolvieron hace décadas con métodos de optimización que garantizan el mejor programa posible. Ningún modelo de IA puede superar ese resultado; en el mejor de los casos, lo iguala, sin poder demostrar que sea consistente y con el costo adicional de implementarlo y supervisarlo. Por eso, advierte, usar IA ahí destruye valor.

Granada también apunta a la letra chica del presupuesto: limpiar los datos puede llevarse entre el 25% y el 40% del costo de un proyecto, y la integración entre sistemas suele salir dos o tres veces más cara de lo previsto. Si esos costos quedan fuera, un proyecto que en el papel promete 300% de retorno puede terminar perdiendo dinero.

La receta de Páramo es sencilla: antes de comprar inteligencia artificial, ordenar los datos y los procesos.

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Definir quién responde cuando la IA se equivoca

Imagina que la IA te avisa que tu compresor más crítico tiene 82% de probabilidad de fallar en 14 días y que cada parada cuesta un millón de dólares. ¿Lo detienes? Juan Acevedo y Alexis Sabat, de Magnex, plantean este ejercicio, y la respuesta es que todavía no puedes saberlo. Falta lo que ninguna base de datos registra, como el pedido que hay que entregar el viernes o las mañas del equipo que solo conoce el técnico con veinte años en la planta.

“Una recomendación no es una decisión”, insiste Sabat. Ninguna inteligencia artificial responde ante una junta directiva ni ante un regulador. Algunas tareas se pueden automatizar sin drama, como clasificar órdenes o resumir manuales. Otras necesitan que una persona valide. Y otras, como parar una planta o tocar un sistema de seguridad, nunca deberían quedar en manos de un algoritmo. El problema empieza cuando todas se tratan igual. Facundo lo dice en una frase: “La IA recomienda, el líder responde”.

Eso cambia a quién necesitas contratar, menos gente para recopilar información y más gente capaz de cuestionarla. “La gente se jubila, nuestras canas se van y entra gente joven que no tiene toda la experiencia”, reconoce Marcelo Pinto, de WEG, donde la IA ya está acortando la curva de aprendizaje de los técnicos nuevos. Bien usada, acelera el aprendizaje. Mal usada, forma profesionales que aceptan respuestas sin entender el porqué. Y como advierte Acevedo, una mala recomendación se corrige; el criterio perdido cuesta mucho más recuperarlo.

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Integrar datos, sistemas y personas para anticiparse a las fallas

Conviene bajar las expectativas. Nadie, ni persona ni algoritmo, puede decir con exactitud cuándo va a fallar una máquina, recuerda Gerardo Trujillo, consultor con más de 30 años en confiabilidad. Hoy no existe forma de certificar una IA para los sistemas de seguridad más exigentes de una planta.

Lo que sí viene es la integración entre sistemas y áreas. WEG, por ejemplo, conectó los sensores de sus motores con los controladores de las máquinas y con el sistema que supervisa la producción. Con esa información junta, su equipo de mantenimiento puede ver cómo rinde una torre de enfriamiento, cuánta energía consume o cuánta vida le queda a un filtro, y proponer mejoras al proceso. Teles anticipa otro cambio: el plan de mantenimiento, que hoy se define en reuniones de cinco o seis personas y queda fijo hasta la siguiente revisión, podrá actualizarse cada vez que los datos muestren que un equipo empieza a fallar de otra manera. Trujillo insiste en que cada pieza cumple un papel. Cuando el sensor detecta la señal, la IA la interpreta y le indica al inspector dónde mirar, y el inspector confirma en campo qué está pasando.

Según Ricardo Román, Chief Sales Officer de Fracttal, “en 2027, la ventaja no estará en quien tenga más inteligencia artificial, sino en quien sea capaz de convertir sus datos en decisiones de mantenimiento más rápidas, precisas y rentables”. La tecnología puede detectar una señal o anticipar una falla, pero el verdadero valor aparece cuando esa información llega a la persona correcta, en el momento correcto y se convierte en una acción.

Las empresas que entiendan esto no verán la IA como una herramienta aislada, sino como una nueva forma de gestionar sus activos y proteger el negocio.

Esa es la tarea para 2027. ¿Sabes qué tan preparada está tu empresa para identificar un problema antes de que afecte sus resultados?