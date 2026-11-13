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Conclusiones Clave Los ataques a refrigeradores evidencian cómo dispositivos cotidianos conectados a internet pueden convertirse en puntos vulnerables para empresas e infraestructuras críticas.

Un supermercado puede perder miles de dólares en mercancía en una sola noche. Un banco de sangre podría poner en riesgo su plasma. Una base militar puede quedarse sin comida. Y no hace falta un apagón, solo que alguien, desde cualquier lugar del mundo, tome el control de sus sistemas de refrigeración por internet.

No es la descripción de un episodio de Black Mirror, pues es lo que viene ocurriendo desde agosto de 2026 con congeladores y cámaras frigoríficas en Estados Unidos y Europa. El 9 de noviembre, Francia señaló a uno de los responsables, una unidad cibernética vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán.

De las bases militares de Estados Unidos a los supermercados de Francia

Todo empezó el 26 de agosto y casi nadie lo notó. Ese día, Fort Huachuca, una instalación del Ejército en Arizona, informó que los congeladores de su economato habían entrado de repente en modo de descongelación y la comida quedó inservible. La Estación Naval de Newport, en Rhode Island, reportó problemas parecidos, y en las semanas siguientes una revisión de Reuters identificó al menos seis economatos afectados.

Algunos equipos no habían dejado de enfriar sin más. Sus controles de temperatura parecían alterados para activar ciclos de descongelación. Nadie hablaba aún de ciberataques, pero las sospechas ya estaban ahí.

Esas sospechas se tornaron serias en octubre, cuando el problema cruzó el Atlántico. Entre el 11 y el 12 de octubre, los sistemas de refrigeración de unos 700 establecimientos en Francia fueron comprometidos, según la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI). Los atacantes alteraron los parámetros de descongelación para subir la temperatura de cámaras y congeladores. Hubo pérdidas enormes de alimentos y al menos 15 incendios, con tiendas de Intermarché, Carrefour, Monoprix, E.Leclerc y Coopérative U entre las afectadas.

Ahold Delhaize, propietaria de Delhaize en Bélgica, estimó que el ataque podría recortar hasta en €250 millones de euros sus ventas del cuarto trimestre.

Con lo de Francia, las averías en las bases dejaron de parecer casualidad. El 29 de octubre, Reuters reveló que el Pentágono investigaba los incidentes de agosto como un posible ataque informático, con unidades del Comando Cibernético y de la División de Investigación Criminal del Ejército, que también colabora con Francia. Defensa no confirmó quién está detrás ni si todo responde a una misma operación.

Cuatro días después llegó otra ola. El 2 de noviembre, más de 100 establecimientos en al menos ocho países europeos, entre ellos Bélgica, Suecia y Países Bajos, sufrieron problemas de refrigeración, según Reuters y otras organizaciones de ciberseguridad. En algunas tiendas los congeladores llegaron a 50 grados Celsius.

Esta vez también hubo un intento contra la salud. El Établissement Français du Sang (EFS), la agencia francesa de suministro de sangre, informó que tres de sus centros de plasma sufrieron un intento de manipulación de los controles de temperatura. Los sistemas de monitoreo lo detectaron y el personal aseguró o trasladó los productos a tiempo, sin pérdidas ni consecuencias para pacientes.

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Cómo se hackea un congelador

La respuesta está en los sistemas de gestión de refrigeración, que permiten supervisar temperaturas y programar descongelaciones sin que un técnico esté presente. Si sus interfaces quedan expuestas a internet sin suficiente protección, se vuelven una puerta abierta. Se investiga si los atacantes aprovecharon contraseñas predeterminadas, software antiguo o equipos sin actualizaciones, y Danfoss, fabricante danés implicado, reconoció que algunos eran viejos o usaban firmware desactualizado.

Según el investigador Laurens Singier, de Cyber 3 Lab, la falla está en el controlador del congelador, diseñado para redes locales y expuesto a internet sin necesidad.

El 5 de noviembre, el FBI, la CISA y otras agencias estadounidenses advirtieron de una amenaza activa y recomendaron sacar los controladores de internet público, aislarlos de las redes corporativas y aplicar actualizaciones.







Cuatro días después llegó el giro geopolítico. Francia atribuyó el ataque de octubre a la unidad ofensiva Shahid Kaveh, vinculada al Centro Electrónico y Cibernético de la Guardia Revolucionaria. La ANSSI se apoya en rasgos de la infraestructura, herramientas de firma digital, rastros del persa y un canal de propaganda de esa unidad.

Al día siguiente, el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, convocó al embajador iraní y anunció que París impulsará posibles sanciones europeas, sin descartar otras respuestas, incluidas operaciones cibernéticas. Irán rechazó las acusaciones y las llamó infundadas y hostiles. Por ahora, no se ha demostrado públicamente que los incidentes franceses, los de otros países y las fallas del Pentágono sean una misma operación.

Lo que sí está claro es que un sistema de refrigeración conectado puede frenar un negocio, dañar productos esenciales y provocar incendios. Para las empresas, eso obliga a saber qué dispositivos están conectados, quién tiene acceso remoto y cuándo se actualizaron, y a revisar a sus proveedores.

¿Llegarán a Latinoamérica? Es lo que no se sabe, pero la próxima gran amenaza no tiene por qué empezar con el robo de datos. Puede empezar con alguien que cambia, a distancia, la temperatura de sus congeladores.