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Conclusiones Clave La IA tiene fortalezas reales a la hora de persuadir. Es excelente para investigar, analizar datos, construir argumentos lógicos, responder a contraargumentos y adaptar mensajes a distintas audiencias.

La IA no puede adoptar una verdadera mentalidad persuasiva. Recurre por defecto a la lógica, mientras que los seres humanos estamos programados para primero sentir y después razonar.

La IA no puede interpretar el tono de voz ni el lenguaje corporal, y tampoco puede aportar carisma o calidez a una interacción. En cualquier esfuerzo por persuadir, seguirá siendo una herramienta complementaria.

Dondequiera que miremos, encontramos nuevas cosas que la inteligencia artificial (IA) es capaz de hacer: desde producir películas de larga duración hasta resolver problemas matemáticos que parecían imposibles. Por eso, la automatización del marketing, las ventas y las comunicaciones, entre muchas otras actividades, parece prácticamente inevitable. La IA está en todas partes y da la impresión de que puede hacer casi cualquier cosa. Si no puede hacerlo hoy, probablemente podrá mañana.

Sin embargo, conforme la IA se adentra en nuevos ámbitos de nuestra vida personal y profesional, hay algo que nunca podrá hacer por sí sola: persuadir. La persuasión, entendida correctamente como una forma de “acción compartida”, siempre requerirá un componente exclusivamente humano.

A pesar de sus extraordinarias fortalezas —o precisamente por ellas—, la IA seguirá siendo una herramienta complementaria en cualquier intento de persuasión, especialmente en los negocios y el liderazgo. Comprender sus limitaciones a la hora de persuadir te ayudará a desenvolverte mejor cada vez que necesites recurrir a ella para conectar con otras personas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ya sea que intentes cerrar una venta con un cliente potencial o convencer a tu pareja, hay algo que la IA no puede hacer por ti.

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La IA tiene fortalezas reales para persuadir

Asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini, de Google, tienen enormes fortalezas cuando se trata de comunicar ideas de manera más persuasiva.

Su capacidad para recopilar, analizar y sintetizar enormes cantidades de información no tiene comparación. La IA puede proporcionar rápidamente datos sobre prácticamente cualquier tema. Pero no se limita a eso: también puede procesar esa información para identificar tendencias y diferencias entre distintos puntos de vista. Su capacidad de investigación supera las habilidades no solo de los becarios, sino también las de empleados de nivel inicial, como asistentes de investigación y consultores, e incluso las de profesionales de nivel intermedio dedicados al trabajo intelectual. Y no hablamos únicamente de individuos, sino de equipos completos. Por eso, muchos de estos puestos están siendo automatizados parcial o totalmente en distintos sectores, incluso en empresas como McKinsey.

La IA no se limita a recopilar información. También puede construir argumentos a favor y en contra de distintas posturas. Es capaz de estructurarlos de manera lógica y respaldarlos con datos. Además, puede identificar los contraargumentos a tu postura y responder a ellos.

Incluso puede formular argumentos en contra del uso de la propia IA. Le pregunté a ChatGPT si debería eliminarse la inteligencia artificial y respondió rápidamente: “Probablemente no”. Después, desarrolló su respuesta en varios párrafos, con los matices correspondientes. Gemini, por su parte, contestó: “Eliminar por completo la inteligencia artificial significaría renunciar a avances transformadores”.

La IA también puede adaptar sus argumentos a distintas audiencias. Le pregunté a ChatGPT cómo plantearía la defensa de una reforma a las leyes de zonificación ante progresistas y conservadores (la política de vivienda es una de mis áreas de especialización). Identificó siete temas, entre ellos la equidad y los derechos de propiedad, y propuso maneras bien fundamentadas de abordarlos con ambos grupos.

Incluso puede crear historias. Le pedí que propusiera relatos convincentes para impulsar una reforma de vivienda y me ofreció diez opciones. La primera llevaba por título: “La joven pareja que puede pagar la hipoteca, pero no puede comprar la casa”. Un buen punto de partida.

Entonces, ¿qué le falta a la IA cuando se trata de persuadir? Hay tres aspectos en los que seguirá quedándose corta.

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La IA también tiene limitaciones importantes a la hora de persuadir

En primer lugar, conseguir lo que queremos comienza por adoptar lo que llamo una “mentalidad persuasiva”: se trata de la otra persona, no de ti. Esto significa que debes ponerla en primer lugar. Solo cuando comprendas realmente a tu interlocutor, coloques sus necesidades en el centro de la conversación y le demuestres cómo puedes satisfacerlas (al mismo tiempo que atiendes las tuyas), estará dispuesto a trabajar contigo, no una sola vez, sino de manera recurrente.

Adoptar esta mentalidad exige estar completamente conectado con tu audiencia. La IA puede ofrecerte una comprensión general de ella, pero hay varias cosas fundamentales que no puede hacer. No puede establecer una conexión interpersonal con alguien porque, bueno, no es una persona. Los grupos están formados por individuos con opiniones y perspectivas diversas. Los seres humanos podemos cuestionar, indagar, profundizar y explorar de maneras que la IA no puede, gracias a nuestra inteligencia emocional.

En segundo lugar, el enfoque de la IA para persuadir parte, como era de esperarse, de la lógica. Y esto tiene muchas ventajas: puede reunir rápidamente una enorme cantidad de datos para abordar cualquier asunto.

El problema de este enfoque centrado primero en la lógica es que no corresponde a la manera en que funciona nuestro cerebro. La neurociencia y la psicología han demostrado que los seres humanos estamos programados para sentir primero y razonar después. Esto significa que debemos comenzar por las emociones antes de recurrir a la lógica.

De hecho, la propia IA reconoce esta limitación. Cuando le pregunté a Gemini en qué aspectos tendría dificultades para persuadir, respondió: “Gemini enfrenta limitaciones específicas en la persuasión cuando el éxito depende exclusivamente de una inteligencia emocional profundamente humana, la presencia física o la experiencia vivida”. ChatGPT destacó que no puede experimentar las emociones a las que tendría que responder.

Un enfoque basado únicamente en la lógica puede fracasar si no va acompañado de suficiente inteligencia emocional. Ahí es donde solo los seres humanos podemos intervenir.

En tercer lugar, la IA no puede aportar los elementos humanos que hacen posible una interacción genuina con los demás.

Los seres humanos no solo escuchamos lo que dicen los demás, sino también cómo lo dicen. ¿Estaban emocionados o ansiosos? También observamos su lenguaje corporal. Hizo una mueca cuando dije aquello. ¡Vaya! Quizá no debí haberlo dicho.

Las personas podemos transmitir nuestras ideas con energía y dinamismo. Podemos ser carismáticas, cálidas y entusiastas. ¿La IA? No tanto.

En definitiva, la mejor manera de aprovechar la IA en todos tus esfuerzos por persuadir consiste en apoyarte en sus fortalezas —investigación, datos, lógica, argumentos y demás— y, a partir de ahí, construir una estrategia centrada en las personas y sustentada en la inteligencia emocional.